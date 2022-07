นายกฯ ปลื้ม หลังเว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel + Leisure ยกกรุงเทพฯ เป็นอันดับหนึ่ง Best Cities in Southeast Asia

วันนี้ (4 ก.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สุดปลื้มหลังเว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel + Leisure ยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ได้คะแนนจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Cities in Southeast Asia 2022) ด้านเกาะภูเก็ต และเกาะสมุย เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Islands in Southeast Asia 2022) ในอันดับ 1 และ อันดับ 2 ตามลำดับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปีนี้ หลังจากเว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel + Leisure เปิดเผยผลการลงคะแนนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในประเภทเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Cities in Southeast Asia 2022) กรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้รับการลงคะแนนมาเป็นอันดับแรก ตามมาด้วย สิงคโปร์ นครดานัง กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงฮานอย เมืองเชียงใหม่ เกาะฮ่องกง นครโฮจิมินห์ กรุงพนมเปญ และกรุงจาการ์ตา โดยเหตุผลหลายประการที่ทำให้กรุงเทพฯ ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาโดยเสมอ คือ รอยยิ้มที่อบอุ่น Street food ที่อร่อย และความรู้สึกดีของการนั่งรถตุ๊กตุ๊ก หรือมอเตอร์ไซค์ ตระเวนเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย สามารถพบประสบการณ์การเที่ยวแบบหรูหรา พักในห้องพักที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัว และอาหารระดับดาวมิชลิน นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสะดวก และสามารถเลือกเดินได้หลากหลาย รูปแบบ/ทางเลือกสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวประเภทเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Islands in Southeast Asia 2022) พบว่า เกาะภูเก็ต ประเทศไทย ได้รับการลงคะแนนจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย เกาะสมุย เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) เกาะฟูโกว๊ก (เวียดนาม) เกาะลังกาวี (มาเลเซีย) เกาะลอมบอก (อินโดนีเซีย) เกาะปาลาวัน (ฟิลิปปินส์) เกาะปีนัง (มาเลเซีย) เกาะพีพี และ เกาะกงด๋าว (เวียดนาม) ทั้งนี้ เว็บไซต์ Travel + Leisure มองว่า นโยบาย Sandbox ของไทย สนับสนุนภาพลักษณ์ของไทยที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างสะดวก ในขณะที่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั่วโลกยังคงไม่เปิดรับนักท่องเที่ยว เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกาะภูเก็ตดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ เกาะภูเก็ตซึ่งมีชายหาดที่สวยงาม สามารถมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม นับตั้งแต่กลุ่มที่ชื่นชอบการสังสรรค์ริมหาดยามค่ำคืน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวที่หลายหลาย และบรรยากาศของเมืองเก่าภูเก็ต ยังช่วยทำให้เกาะภูเก็ตได้รับความนิยม“นายกรัฐมนตรียินดีอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยังคงให้ความสำคัญ นิยมท่องเที่ยวไทย และมองว่า สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยทั้งกรุงเทพฯ เชียงใหม่ เกาะภูเก็ต เกาะสมุย สามารถสร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีให้นักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินนโยบายของรัฐบาลได้สำเร็จ ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ทำให้ไทยมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบาย Sandbox ของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัว โดยให้เกาะภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยว และขยายไปพื้นที่อื่นๆ ตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ดำเนินมาอย่างถูกช่วงเวลา ช่วยทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มขึ้น และไทยยังรักษากระแสความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง” นายธนกร กล่าว