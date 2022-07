“เพจดัง” เปิดลึกสัมพันธ์ ทักษิณ-นายพลพม่า นักวิชาการ เตือน “ก๊าซธรรมชาติ” จุดตายไทย “ดร.นิว” ซัด ยุเปิดศึก

“เพจดัง” ตบหน้า “ณัฐวุฒิ” เปิดลึกสัมพันธ์ “โทนี่-นายพลพม่า” ประโยชน์มหาศาล จนทะเลาะกับ “พล.อ.สุรยุทธ์” นักวิชาการ เตือน ไทย-เมียนมา จะเหมือน “ยุโรป-รัสเซีย”เพราะ“ก๊าซธรรมชาติ” “ดร.นิว” ซัด 3 นิ้วยุเปิดศึกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(3 ก.ค.65) เพจเฟซบุ๊ก The The METTAD โพสต์ภาพเปิดลึกสัมพันธ์ระหว่าง “ทักษิณ” กับ นายพลพม่า ที่มีผลประโยชน์ร่วมมหาศาล จนทะเลาะกับพล.อ.สุรยุทธ์ ผบ.ทบ.ขณะนั้น พร้อมข้อความระบุว่า“จึงขอกราบเรียน ท่านผู้อำนานกวยครอบครัวเพื่อไทย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ให้รับทราบมา ณ ที่นี้”ก่อนหน้านี้ The METTAD ยังโพสต์ตอบโต้กรณีกัมพูชา หลังนายณัฐวุฒิ ออกมาจวก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล เรื่องท่าทีต่อการล้ำแดนของเครื่องบินรบพม่า ระบุว่า“ตอนเขาพระวิหาร กูก็อยากเห็นพวกพี่เต้น หวงแหนแผ่นดินให้ได้แบบนี้นะ แต่ก็ไม่”ขณะเดียวกัน ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง อาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) โพสต์เฟซบุ๊ก “Sunt Srianthumrong” ในประเด็นเกี่ยวกับเครื่องบินรบเมียนมาล้ำชายแดนไทยว่า“ไทย-เมียนมา: ภาพสะท้อนยุโรป-รัสเซีย ทำไมรัฐบาลไทยและกองทัพไทยไม่กล้าเล่นใหญ่ และห้ามทำด้วย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเมียนมาตัดก๊าซไทยแบบทันทีผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนควรรู้เพื่อจะได้เข้าใจหัวอกของรัฐบาล ฝ่ายความมั่นคงและทหาร ก็คือ เมียนมามีแต้มต่อเหนือไทยมากๆอยู่หนึ่งเรื่องสำคัญ ที่ไม่ใช่กำลังทหาร ไม่ใช่กำลังประชาชน แต่นั่นคือ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งไม่ต่างจากการที่รัสเซียมีแต้มต่อเหนือยุโรปเลยครับผมคิดว่าแต้มต่อนี้น่าจะเป็นที่รู้กันดีทั้งในฝ่ายความมั่นคงฝั่งไทยและเมียนมา ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลสาธารณะทั้งนั้นครับข้อมูล:1. ประเทศไทยพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจากเมียนมามากถึง 6,500 MW2. Peak Demand ของประเทศปีนี้อยู่ที่ 33,177 MW ณ วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 14.30 น. ไม่รวม IPS ที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง3. ก๊าซเมียนมาถูกกว่า LNG นำเข้ามากๆ เพราะสงครามในยุโรป4. กำลังไฟฟ้า 6,500 MW เทียบกับ 33,177 MW ในทาง Power System Reliability ถือว่าสูงมาก มากกว่า Spinning Reserve มากกว่า Fast Frequency Response Resource ทั้งหมดรวมกันแน่นอน5. เคยเกิดเหตุก๊าซจากเมียนมาหายเฉียบพลัน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ระบบไฟฟ้าไทยเกือบไปไม่รอด แต่กฟผ.ก็เก่งมากสามารถรักษาระบบเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อสุดๆ โดยแลกมากับน้ำท่วมท้ายเขื่อนบางส่วน แต่ถ้าเกิดขึ้นอีก ผมคิดว่าไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าจะเอาอยู่ แต่ลึกๆผมก็เชื่อว่า กฟผ.อาจจะเอาอยู่ เรามีคนที่เก่งมากและระบบที่ทันสมัยมากกว่าเดิมอยู่ที่ตรงนั้น6. เรายังต้องพึ่งพาก๊าซจากเมียนมาอีกเป็น 10 - 20 ปี ต่างจากยุโรปที่คงพึ่งรัสเซียอีกแค่ไม่เกิน 2-3 ปีถ้าเมียนมาตัดก๊าซทันที: จะเกิดอะไรขึ้น1. ไม่ต่างกับยุโรปโดนรัสเซียตัดการส่งก๊าซทันที2. ค่าไฟฟ้าน่าจะแพงขึ้นอีกประมาณหน่วยละ 1 บาททันที3. จากข้อ 2 เศรษฐกิจจะมีปัญหาแน่นอน และม็อบก็จะมากมาย4. โรงไฟฟ้าจะหายไป 6,500 MW โดยที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัว กว่าสถานีก๊าซที่ไทรโยคจะรู้จากค่ามิเตอร์และแจ้งเหตุ โรงไฟฟ้าภาคตะวันตกก็น่าจะร่วงกันหมดแล้ว ผมไม่รู้ Timing ตรงนี้ในรายละเอียด ต้องถามปตท.5. ถ้าจังหวะใช่ เวลาใช่ มีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศไทย จากข้อ 46. นับจากเกิดเหตุการณ์ในข้อ 4 กฟผ.จะมีเวลาแค่ไม่เกิน 5 วินาที ในการรักษาระบบด้วยการเร่งเดินโรงไฟฟ้าอื่นๆขึ้นมาแทน ขอย้ำว่า 5 second เท่านั้น7. เวลา 5 วินาทียาวนานเท่ากับการหายใจเข้าออก "พุทโธ" 1 ครั้ง8. The Flash ก็อาจไม่เร็วพอที่จะช่วยเราได้9. ถ้าเราจะยังสามารถรอดมาได้แบบครั้งก่อน ผมต้องบอกเลยว่า กฟผ.ต้องสร้างปฎิหารย์อีกครั้ง ซึ่งปฎิหารย์มักไม่ขึ้นบ่อยนักสิ่งที่ประเทศไทยเตรียมไว้:1. ฝ่ายความมั่นคง ทุกยุคทุกสมัย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาทุกฝ่าย ทั้งพลเรือนและทหาร รวมทั้งชนกลุ่มน้อยต่างๆด้วย ซึ่งเป็นบทบาทที่ยากมากๆ แต่ก็ทำได้ดีเสมอมา2. การไฟฟ้า ปตท. และกระทรวงพลังงาน มีแผน A, B, C, D เตรียมทั้งสำหรับปัจจบุันและอนาคต และเรามีแผนอนาคตที่ชัดเจนว่า เราจะยุติเรื่องนี้ได้ และผมเชื่อว่าเราจะทำได้แน่นอนไทย-เมียนมาเพื่อนบ้านกัน ชายแดนติดกัน 2,202 กิโลเมตร ถ้าไม่รักกันก็เห็นทีจะลำบากกันทั้ง 2 ฝ่าย พวกเราคงไม่มีใครชอบความรุนแรงที่เกิดในเมียนมาตอนนี้ และก็คงไม่มีใครที่อยากจะเห็นความรุนแรงนั้นบานปลายออกมาสู่ชานแดนหรือล้ำแดนเข้ามาเราทุกคนมีประเทศชาติต้องดูแล มีคนไทย 70 ล้านที่ต้องดูแล มีคนเมียนมาหลายล้านคนที่อพยพมาทำงานที่เราก็ต้องดูแล สันติภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะทำสิ่งอื่นสำเร็จ และประเทศไทยคือหัวใจของสันติภาพในภูมิภาคนี้ เราต้องชัดเจน เข้มแข็ง และอดทน และความเข้มแข็งนั้นไม่ได้จำเป็นต้องแสดงออกด้วยความรุนแรงเสมอไป ความอดทน วุฒิภาวะ การแสดงออกอย่างถูกต้องในจังหวะที่ถูกต้อง ล้วนแสดงความเข้มแข็งได้ทั้งสิ้นครับ”ด้าน “อุ๊” หฤทัย ม่วงบุญศรี นักร้องชื่อดัง โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก หฤทัย ม่วงบุญศรี ระบุว่า“ถ้าตี๋เป็นผู้นำจะเปิดศึกรึเปล่าคะ? จะทำสงครามตัวแทนให้มหาอำนาจที่ล่มสลาย?”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊กว่า“ช่างนึกไม่ออกเลยจริงๆ คำไหนที่เหมาะสมที่สุดในการใช้อธิบายความต่ำตมของลัทธิสามนิ้ว ที่มีเนื้อแท้เป็นทาสทางความคิดของมหาอำนาจตะวันตก กล้าทรยศต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างไร้จิตสำนึกนอกจากลัทธิสามนิ้วจะคอยบ่อนทำลายความมั่นคงภายในชาติของตัวเองมาโดยตลอด เดี๋ยวนี้เครือข่ายลัทธิสามนิ้วยังชั่วช้าสามานย์ ถึงขนาดปั่นกระแสบิดเบือนผ่านทางโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆ เพียงเพื่อยั่วยุให้ไทยเปิดศึกรบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนับว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านที่โฉดเขลาเบาปัญญาอย่างที่สุด มีแต่จะตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอำนาจตะวันตก ในสงครามตัวแทนกับมหาอำนาจตะวันออก ก็เท่านั้นเอง”แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ความรับผิดชอบของผู้นำประเทศและรัฐบาล ความเป็นเหตุเป็นผล และความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของคนไทย และของประเทศ คือสิ่งที่ฝ่าย “โจมตี” กรณีมีท่าทีที่ไม่แข็งกร้าวเพียงพอของฝ่ายไทย หลังเครื่องบินรบพม่าล้ำแดนทั้งนี้ประเด็นไม่ใช่อื่นไกล แค่พวกขบวน 3 นิ้ว ไม่พอใจรัฐบาลทหารพม่าอยู่ก่อนแล้ว กรณีทำรัฐประหารรัฐบาลอองซานซูจี และปราบปรามประชาชนที่ลุกฮือประท้วง ซึ่งเป็นเรื่องภายใน แต่ขบวน 3 นิ้ว เลือกข้าง และสนับสนุนฝ่ายอองซานและประชาชนพม่า ดังนั้นจึงต้องการยืมมือรัฐบาลช่วยแก้แค้นแต่พอรัฐบาลประยุทธ์ มีท่าทีประนีประนอม พวก 3 นิ้วจึงโกรธ และโจมตีมาก่อนแล้วว่า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ อยู่ข้างเดียวกันกับรัฐบาลทหารพม่าด้วยเหตุนี้ โพสต์ของ ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง จึงน่าสนใจ และน่าคิดอย่างมาก เพราะหากรัฐบาลประยุทธ์ เต้นตามอารมณ์ของ “3 นิ้ว” และทำให้พม่าไม่พอใจ จุดตายที่เขาก็คงเตรียมเอาไว้แล้ว อย่างกรณีตัด “ก๊าซธรรมชาติ” ซึ่งจะทำให้ “ไฟฟ้า” ในประเทศไทย ที่บางส่วนใช้ก๊าซธรรมชาติจากพม่า ดับทันที และมีเวลาแก้ไขเพียง 5 วินาที เห็นหรือยังว่าใครเดือดร้อน ใครมีอำนาจต่อรองเหนือกว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน ระหว่างความมีวุฒิภาวะ กับความอ่อนด้อยสติปัญญาที่จะคิดได้ และเอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล