รมว.ดีอีเอสเปิดโครงการ “ยุวโฆษก by ดร.ส้ม” ปั้นนักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์-สานฝันเป็นโฆษก

“ชัยวุฒิ” เปิดโครงการ “ยุวโฆษก by ดร.ส้ม พัชรินทร์” ปั้นนักสื่อสารเชิงสร้างสรรค์-สานฝันเป็นโฆษก ให้รู้เท่าทันไม่เป็นเหยื่อ หรือไปทำร้ายใครวันนี้ (3 ก.ค.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยุวโฆษก by ดร.ส้ม พัชรินทร์” ที่ดำเนินการโดย ส.ส. ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมกล่าวเปิดงาน มอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตรแก่คณะผู้บริหารโรงเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนยุวโฆษกร่วมสัมภาษณ์ นายชัยวุฒิ ถึงแนวทางการรับมือกับข่าวปลอมและภัยจากสื่อออนไลน์ โดยมี นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. หัวหน้าภาค กทม. และ ส.ส.เขตบางพลัด-บางกอกน้อย ร่วมงานเปิดโครงการนายชัยวุฒิ กล่าวว่า โครงการยุวโฆษก ที่ พปชร.จัดขึ้น โดย ภาค กทม. ที่มี ส.ส.พัชรินทร์ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เยาวชน และนักเรียน สามารถจับประเด็น การพูดคุย บทสนทนา นำไปสู่แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เยาวชนเป็นนักสื่อสารที่ดี สามารถสร้างความเข้าใจสู่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะขยายไปสู่กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในมิติต่างๆ ส่งเสริมองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานที่สำคัญนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรด้าน น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.และ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า ได้จัดโครงการ “ยุวโฆษก by ดร.ส้ม พัชรินทร์” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์และทันสมัย สร้างเยาวชนนักสื่อสารที่จะนำเสนอแง่มุมดีๆ ในสังคม ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยออนไลน์ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำ โดยนำร่องใน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปลูกจิต โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม พร้อมกันนี้ จะขยายโครงการดังกล่าวไปยังโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป“โครงการ ยุวโฆษก by ดร.ส้ม พัชรินทร์ เป็นโครงการที่ส้มตั้งใจทำมากๆ เพราะทุกวันนี้มีการหลอกลวงทางออนไลน์เยอะมาก เด็กๆ โดนหลอก โดนล่วงละเมิด หรือแม้แต่การคอมเมนต์ด่ากัน บูลลี่กัน จนเกิดการฆ่าตัวตาย ก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆ เรื่องของการสื่อสารเชิงบวกและการรู้เท่าทันสื่อ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือในอีกแง่นึง คือ เราไม่เผลอไปทำร้ายใคร ส้มเองเป็นโฆษกพรรคและเน้นการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์มาโดยตลอด เลยมาชวนน้องๆ ช่วยกันสร้างการสื่อสารในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น เป็นการเติมสิ่งดีๆ เข้าไปในสังคม พร้อมทั้งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และทักษะชีวิตมากมายค่ะ” น.ส.พัชรินทร์ กล่าวทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวยังได้จัดให้มีเวทีสนทนา เพื่อร่วมพูดคุยถึงความเป็นมาของโครงการ และนำเสนอผลงานของยุวโฆษกในการดำเนินโครงการ ที่ผ่านมา นำโดย ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ และตัวแทนยุวโฆษกจากทั้ง 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม และโรงเรียนปลูกจิต ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสอดแทรกความรู้แบบเป็นกันเอง