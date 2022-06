ททท.- GWM หนุนท่องเที่ยว เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ททท.- เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมพันธมิตรจัดกิจกรรม GWM Life Road Trooper ‘ขับสนุกสุดใจ เที่ยวไปให้สุดทาง’ ภายใต้คอนเซปต์ ‘Go Green, Explore the city of Art เที่ยวเมืองอาร์ตแบบรักษ์โลก ไปกับ HAVAL H6’ เส้นทาง กรุงเทพ - ราชบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.65 สุดคึกคัก ประทับใจวันนี้(20 มิ.ย.)นายวิษณุ อรุณบำรุงวงศ์ รองผู้อำนวยการ ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายไมเคิล จาง ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารแบรนด์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนคาราวาน GWM Life Road Trooper ‘ขับสนุกสุดใจ เที่ยวไปให้สุดทาง’ ซึ่งเป็นทริปที่ 2 ของโครงการ ภายใต้ คอนเซปต์ ‘Go Green, Explore the city of Art เที่ยวเมืองอาร์ตแบบรักษ์โลก ไปกับ HAVAL H6’ เส้นทาง กรุงเทพ - ราชบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 โดยมีตัวแทนจากพันธมิตรหลัก ร่วมสนับสนุนโครงการได้แก่ นายพูลผล แพทอง CEO เที่ยวไทยฯลฯ ในฐานะประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว และพันโท ธนัท ทองแถว จากมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยตัวแทนผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ HAVAL H6 และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 30 คน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยนายไมเคิล จาง ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารแบรนด์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เกรท วอลล์ มอเตอร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตร ในการจัดโครงการ GWM Life Road Trooper ‘เกรท วอลล์ มอเตอร์ ไลฟ์ โรด ทรูเปอร์ ขับสนุกสุดใจ เที่ยวไปให้สุดทาง’ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้กลับมามีสีสันอีกครั้ง ด้วยการนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ไปพร้อมกับการมีปฎิสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของเราในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตเคียงคู่ไปกับสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับทริปนี้ มีความพิเศษคือเป็นเดือนแห่งความยินดีครบรอบ 1 ปี HAVAL H6 ในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบดังกล่าว ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘เที่ยวเมืองอาร์ตแบบรักษ์โลก ไปกับ HAVAL H6’ ซึ่งล้วนแต่เป็นการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายผู้คนให้รู้สึกสนุกกับการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ เข้าถึงธรรมชาติ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปด้าน นายวิษณุ อรุณบำรุงวงศ์ รองผู้อำนวยการ ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ในนามของททท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะพันธมิตรหลักของโครงการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ไลฟ์ โรด ทรูเปอร์ ‘ขับสนุกสุดใจ เที่ยวไปให้สุดทาง’ โดยเกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green Economic หรือ BCG Model ที่เป็นการนำจุดแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมของประเทศไทยมาต่อยอดและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างยั่งยืนทั้งนี้ ยังมุ่งเน้นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวและเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด "Amazing วิถีใหม่ เที่ยวไทยไม่ตก Trend" และตระหนักถึงการท่องเที่ยวที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Tourism) และลดมลพิษให้มากที่สุด (Zero Waste) เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน จึงมั่นใจว่า โครงการนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมทั้งเป็นส่วนสำคัญแสดงให้ผู้บริโภคชาวไทยให้หันมาใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญในวันแรก ( 18 มิ.ย.65) คณะผู้ร่วมกิจกรรมและสื่อมวลชน ซึ่งได้ไปร่วมสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย รถยนต์ไฮบริด All New HAVAL H6 hybrid SUV มุ่งหน้าจุดหมายแรก คือกิจกรรม explore ‘Art of color’ ที่ไร่ปลูกรัก ต.วังเย็น อ. บางแพ จ.ราชบุรี ซึ่งขึ้นชื่อว่า เป็นออร์แกนิคฟาร์ม เกษตรเชิงท่องเที่ยว โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี รวมถึงตัวแทนไร่ปลูกรักให้การต้อนรับ และสาธิตย้อมสีกระเป๋าผ้าด้วยสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถออกแบบมัดลายผ้าตามใจชอบ ก่อนนำไปย้อมสี และตากแดดให้แห้ง และนำผลงานตนเองกลับไปชื่นชมได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ชมการสาธิตและทดลองปิ้งขนมข้าวโป่ง หรือข้าวเกรียบว่าว ปิ้งขนมมาร์ชเมลโล่ ที่รสชาติหอมหวาน เยี่ยมชมและให้อาหารเป็ดอย่างสนุกสนาน ก่อนจะไปพักรับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางบรรยากาศสวนมะพร้าว ใน ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีจากนั้น คณะคาราวาน GWM Life Road Trooper ได้เดินทางไปที่วัดขนอนหนังใหญ่ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นวัดที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ และได้รับรางวัลการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโก เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันแกะสลักลายหนังใหญ่ขนาดจิ๋ว เสร็จแล้วเพ้นท์สีและทำเป็นพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกที่ขึ้นชื่ออย่างน่าประทับใจ เสร็จแล้วออกเดินทางไปเช็คอิน ณ ที่พัก โรงแรมไนน์ รีเวอร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งก่อนจะรับประทานอาหารมื้อค่ำ ทางคณะได้ร่วมกิจกรรม DIY ทำถุงหอมจากดอกไม้หลากหลายกลิ่นหอม ทั้ง เชอรี่ จัสมิน กุหลาบเป็นต้นส่วนกิจกรรมวันที่สอง (19 มิ.ย.65) ในช่วงเช้า ทางคณะฯ ได้ออกเดินทางไปชุมชนบ้านห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งอยู่รอยต่อสามจังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม นับเป็นศูนย์กลางของชาวจีนแคะที่มีความเก่าแก่ในประเทศไทย โดยไฮไลท์สำคัญคือ ได้ชมสาธิตและทดลองทำขนมจากใบของต้น โกฐจุฬาลัมพา หรือ ‘ต้นเง่’ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ชุมชนชาวจีนแคะ นิยมปลูกไว้ตามบ้านเรือน เพราะมีสรรพคุณทางยาของแพทย์แผนจีน ตั้งแต่ยอด จนถึงรากที่นำมาต้มดื่มเป็นน้ำชารสชาติดี จากนั้นยังได้ไปสักการะศาลเจ้า ‘ซั้มชั้นเกว็ดหว่อง’ หรือ ‘ศาลเจ้าพ่อสามภูเขา’ เพื่อความเป็นสิริมงคลปิดท้ายกิจกรรมทริปนี้ ทางคณะนักท่องเที่ยว ได้ไปพักรับประทานอาหารกลางวันภายในห้องอาหารของ ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ หรือ แอร์ออร์คิดส์ / Air Orchids อ.บางเลน จ.นครปฐม และก่อนเดินทางกลับคณะนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายช็อปปิ้งกล้วยไม้นานาชนิด และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ#GWM#ขับสนุกสุดใจเที่ยวไปให้สุดทาง#AmazingThailand #Amazingยิ่งกว่าเดิม 