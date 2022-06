นายกฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและประชาชนที่ร่วมกันทำให้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นต่อเนื่อง

วันนี้ (13 มิ.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะประชาชนทุกคน ที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อมีทิศทางขาลงมาโดยตลอด และวันนี้ต่ำกว่า 2,000 ราย อยู่ที่ 1,801 ราย ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดีขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เราจะเข้าสู่สภาพปกติภายในไม่ช้าอย่างไรก็ตาม ขอทุกคนยังสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และคอยฟังข่าวสารจากทางสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของทุกคนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังยินดีที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US CDC) เผยมีแผนจะจัดตั้ง Research hub ในประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายผลใช้ประโยชน์งานวิจัย ยกระดับการป้องกันโรคทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นผลความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค และ US CDC ที่ยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ และผลงานอันโดดเด่นของไทยไนการเฝ้าระวังโรค US CDC จึงเล็งตั้งศูนย์กลางการวิจัยในประเทศไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือภายในภูมิภาค และนำผลการวิจัยไปต่อยอดตามประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,801 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,795ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 21,786 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,330 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วย ยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 จำนวน 2,263,229 ราย จำนวนผู้ที่หายป่วยสะสมจำนวน 2,266,035 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 661 ราย