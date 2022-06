“ทะลุแก๊ส” ขายหน้า “ชัชชาติ” ชวนเที่ยว “กทม.” เมืองสงบ? “โบว์” แสบ! “ม็อบไร้แกนนำ” คือ “ไม่รับผิดชอบ”

เพจดัง ยกคำพูดประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติเที่ยวกทม.ของ “ชัชชาติ” ขณะ “ทะลุแก๊ส” ป่วนเมือง ก่อความ รุนแรง เผารถตำรวจ “โบว์” แสบ! นิยาม “ม็อบไร้แกนนำ” คือ “ไม่มีคนรับผิดชอบ” “ไพศาล” แนะเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินน่าสนใจเนอย่างยิ่ง วันนี้(12 มิ.ย.65) เพจเฟซบุ๊ก The METTAD โพสต์ภาพกลุ่มทะลุแก๊สก่อความรุนแรง เผารถตำรวจ พร้อมข้อความประชาสัมพันธ์เที่ยว กทม.ของ “ชัชชาติ” ระบุว่า“ชัชชาติ : I think we're ready to welcome you to Bangkok, Thing is start opening up and i think There're a lot of opportunities here, The hotel still empty so you can get the good rate and it's not very crowded now, So it's really good time to come to Bangkok, Please come and we'll welcome you hereผมคิดว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนมาที่กรุงเทพฯ ธุรกิจต่างๆ เริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งและมีโอกาสมากมายที่นี่ โรงแรมต่างๆ ยังคงว่างอยู่และคุณจะได้ราคาห้องพักที่ดี และเงียบสงบไม่วุ่นวาย ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะมาเที่ยวที่กรุงเทพฯ โปรดมาเที่ยวที่นี่แล้วเราจะต้อนรับคุณเป็นอย่างดี”ทั้งนี้ เว็บไซต์สถาบันทิศทางไทย โพสต์สรุปไทม์ไลน์ม็อบ 11 มิ.ย. ป่วนคฝ.ขณะกระชับพื้นที่ โดย กล้วยน้ำหว้า ระบุว่าหลังจากช่วงเย็นวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา บรรยากาศของมวลชนที่ร่วมกิจกรรม “เดินไล่ตู่” เดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์พร้อมเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับยุบสภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อมาช่วงค่ำมีมวลชนบางส่วนแยกออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อมารวมตัวกันที่สามเหลี่ยมดินแดง ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตรึงกำลังและเตรียมรถจีโน่ไว้ป้องกันเหตุ และรถขยายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ บริเวณกรมดุริยางค์ทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตทันทีที่ทางมวลชนเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลัง ก็ได้มีการขว้างปาขวดแก้ว ขวดน้ำ รวมทั้งปาประทัดเป็นระยะกระทั่งเวลา 19.00 น. กำลังเจ้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนได้เคลื่อนตัวกระชับพื้นที่ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านถนนวิภาวดีรังสิต ด้านถนนดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ และด้านใต้ด่วนดินแดงบริเวณวัดสะพาน หน้าสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทำให้มวลชนกระจายตัวออกไป ปักหลักอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะถอยร่นย้ายไปเปิดฉากใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกับมีผู้ชุมนุมบางส่วนบุกทุบรถจุดไฟเผารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 คัน ที่จอดอยู่บริเวณตรงข้ามตลาดศรีวานิช ส่วนเจ้าหน้าที่ล่าถอยเข้าไปจัดขบวนในซอยบุญอยู่ ขณะที่มีพลเมืองดีและวินจักรยานยนต์เข้าไปช่วยกันดับไฟ นำรถออกจากถนนเพื่อให้รถสามารถสัญจรได้จนต่อมาเมื่อเวลา 20.30 น.เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเข้าเคลียร์พื้นที่ทางฝั่งซอยรางน้ำ โดยมีรายงานว่า จับกุมตัวผู้ชุมนุมที่ขับขี่จยย.ได้บางส่วน จนสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตาม นับว่า นี่คือการกลับมารวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุม และมีกลุ่มทะลุแก๊สอีกครั้ง ในรอบหลายเดือน หลังจากที่ช่วงเดือนส.ค. 2564 ได้เปิดฉากปะทะเดือดที่แยกดินแดงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องจับตามองว่า ในวันอื่นๆ จะมีการชุมนุมอีกหรือไม่ และจะดุเดือดเปิดฉากถล่มเจ้าหน้าที่คฝ.ด้วยหรือไม่ อีกทั้งจะเป็นการป่วนรบกวนชาวแฟลตดินแดง ที่เคยออกมาเรียกร้องให้ม็อบทะลุแก๊สหยุดการชุมนุมด้วยขณะเดียวกัน โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา นักกิจกรรมอิสระ และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ทวิตเตอร์ @NuttaaBow ระบุว่า“ถ้ามีหลักการที่คงเส้นคงวา อะไรผิดก็พูดได้ทันทีว่ามันผิด ไม่ต้องรอดูว่า .. เอ๊ะเป็นพวกใครทำนะ? .. ตอนกระแสดี คนเชียร์เยอะ เราเรียกมันว่า สันติวิธีดีมั้ย .. มาทำผิดเวลาเสียบรรยากาศ เราเรียกมือที่สามละกันอย่าไปโรแมนติกับคำว่า “ม็อบไร้แกนนำ” ม็อบไร้แกนนำที่ทำได้คือการนัดกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เช่น วันนี้เราไปยืนเปิดไฟฉายพร้อมกัน รณรงค์เรื่องโน้นเรื่องนี้กันนะ ไปแล้วกลับ แต่ถ้าชวนกันเดินขบวนไปโน่นไปนี่แล้วไม่รู้จะไปเจออะไรข้างหน้าบ้าง มันไม่ใช่ม็อบไร้แกนนำ มันคือม็อบไร้คนรับผิดชอบ”ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมายอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ต้องรีบยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน1.ขณะนี้ผู้ว่าฯ ชัชชาติ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลตรงกัน ให้คืนความเป็นปกติแก่ประชาชนเช่น การไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้ง การให้กิจการต่างๆ เปิดทำงานได้ตามปกติ โดยปฏิบัติตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศได้ตามปกติแต่ไม่มีคำตอบจากพลเอกประยุทธ์ ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน2.เงื่อนไขในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้หมดไปนานแล้ว การดำรงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงส่อว่าจะขัดกับพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน และขัดกับรัฐธรรมนูญด้วย แต่ที่เสียหายหนักกว่าก็คือ ความไม่ปกติของประเทศ และการทำมาหากินของประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนทุกเข็ญอย่างกว้างขวาง3.ขณะนี้ทั่วโลกไม่มีใครประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน และได้คืนความเป็นปกติให้แต่ละประเทศทั่วทั้งโลกแล้วจึงไม่ควรฝืนความเป็นจริง เพราะมีแต่จะทำให้คนทั้งประเทศเห็นว่าการคงไว้ซึ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็เพียงเพื่อการรักษาอำนาจทางการเมือง ซึ่งจะเกิดกระแสต่อต้านอย่างกว้างขวาง และอย่างรวดเร็วด้วยจึงควรเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยพลัน ก่อนที่ความรุนแรง และความเสียหายจะบานปลายไปมากกว่านี้การถูกชาวบ้านด่าว่าเป็นเผด็จการ ทั้งบ้านทั้งเมือง ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับ”แน่นอน, การคืนกทม.สู่ภาวะปกติ ทำให้ชาวกทม.ใช้ชีวิตได้ตามปกติ และการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก มีชีวิตชีวาเหมือนเดิม เป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นด้วยหรือแม้แต่การยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถ้าเป็น “อุปสรรค” ต่อการใช้ชีวิตปกติของชาว กทม. ต่อนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นอิสระเสรีในการท่องเที่ยว ก็ควรยกเลิก เช่นกัน เพราะเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว เศรษฐกิจปากท้องของคนที่ทำมาหากินอยู่กับการท่องเที่ยว เป็นเรื่องสำคัญแต่ประเด็นอยู่ที่ ม็อบป่วนเมือง กลุ่มประท้วงเรียกร้องทางการเมืองที่ “นิยมความรุนแรง” เป็นภาพที่สวนทางอย่างยิ่งกับคำว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองสงบ ไม่วุ่นวาย มีความปลอดภัยเพราะถ้าม็อบรบกับตำรวจ คฝ.ทุกวัน นักท่องเที่ยวคงมองไม่เห็นภาพนั้น ตามที่ประชาสัมพันธ์ ต่อให้อยู่ห่างพื้นที่ ปะทะกันก็ตาม แต่ก็มีข่าวทุกวัน หรือไม่มีใครรับประกันได้ว่า จะไม่ลุกลามเข้ามามีผลกระทบกับพื้นที่ท่องเที่ยวเรื่องนี้คิดอ่านกันอย่างไร??? ต้องให้ความเป็นอิสระต่อการชุมนุม(ม็อบ)ประท้วง เพราะได้ผู้ว่าฯกทม. ที่มาจาก ประชาธิปไตย ด้วยคะแนนเสียงถล่มทลาย หรือ ต้องหาที่ทางที่เหมาะสมในการแสดงออกเพื่อประชาธิปไตย โดยไม่สร้างผลกระทบ และไม่ทำให้ต่างชาติรู้สึกว่า ไม่ปลอดภัย เอาอย่างไรดีถ้ามีคนลุกขึ้นมาคุมได้อยู่หมัด พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่ถ้าคุมไม่ได้ ใครควรรับผิดชอบ ต่อไปต้องมีคนรับผิดชอบ และกล้ารับผิดชอบ?ดูเหมือนปัญหาไม่มีอะไรมาก แต่ที่มีปัญหามาก เพราะม็อบไร้แกนนำ แต่ชักชวนกันไปที่นั่น ที่นี่ และนัดแนะกันผ่านสื่อโซเชียลอย่างเป็นขบวนการ อย่างที่ “โบว์” บอกเอาไว้ มันจงใจที่จะไม่มีคนรับผิดชอบหรือไม่ต้องติดตามการแก้ปัญหาเรื่องนี้ของ “ชัชชาติ” ผู้ว่าฯที่ “สามนิ้ว” ไม่ยอมให้ใครแตะต้อง!?