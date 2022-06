ดร.ยุ้ย นั่งถกนัดแรกบริหารงบ กทม. ดึงหลักคิด Zero-Based Budgeting คำตอบพัฒนาเมืองยุคใหม่

วันนี้ (9 มิ.ย.) น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์ กล่าวว่า ได้นำหลักการ “Zero-Based Budgeting” หรือ งบประมาณฐานศูนย์ คือ การจัดสรรงบประมาณจากความจำเป็น ของโครงการ หรือ กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ที่ใช้เป็นผลสำเร็จในสหรัฐฯ มาวางระบบจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับใช้ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยการใช้งบประมาณให้เกิดใช้ประโยชน์สูงสุด และสอดรับกับบริบทกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม“เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของพวกเราทุกคน เหมือนที่อาจารย์พูดเป็นประจำว่า เราไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City แต่เราเป็น Smart Enough City หรือเป็นเมืองที่ฉลาดกำลังเหมาะ เน้นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนเป็นหลัก เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน เราอาจไม่ได้เป็น “Zero-Based Budgeting” 100% แต่เราขอเป็นแค่ Enough zero- based budgeting เรื่องบางเรื่องงานบางอย่างที่มี และดีอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดใหม่แค่ลงรายละเอียดให้ลึก ลงมือทำให้จริงจัง Apply ให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน ปรับตัวให้เร็ว ให้ทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น” น.ส.เกษรา กล่าว