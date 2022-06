ผุดไอเดียอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่ เปิด'เทศกาลดอกกัญชงกัญชาบาน 1 DAY TRIP ' จุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ Cannabiz Way Valley “เอกพร จุ้ยสำราญ” รองผวจ.สระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ตัดดอกกัญชงกัญชาช่อปฐมฤกษ์ 17 มิ.ย.นี้น.ส.อุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด(CANNABIZ WAY CO., LTD.) เปิดเผยว่า บริษัทก้าวสู่ธุรกิจกัญชงเพื่อเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนานวัตกรรมการปลูกกัญชงคุณภาพครบวงจร บนพื้นที่ 9,000 ตร.ม. ที่ Cannabiz Way Valley อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการพัฒนานวัตกรรมการปลูกแบบครบวงจร เพื่อเป็น“ต้นน้ำ” ที่สำคัญในการป้อนกัญชงคุณภาพที่มีสาร CBD สูงสุด เข้าสู่ตลาดสุขภาพ ทั้งอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และน้ำมัน CBD บริสุทธิ์ ที่กำลังเป็นที่ต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขณะนี้ต้นกัญชง 50,000 ต้น กำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ออกนโยบายมากมายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศส่งเสริมไทยเที่ยวไทย โดยทัวร์กัญชงกัญชาเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมสุขภาพของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก บริษัท แคนนาบิซ เวย์ ขานรับนโยบายรัฐบาล จึงจัดเทศกาลดอกกัญชงกัญชาบาน 1 DAY TRIP ขึ้นเป็นครั้งแรก หลังประเทศไทยประกาศให้โควิด-19เป็นโรคประจำถิ่น เพื่อให้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี หลังการปลดล็อกกัญชงกัญชาพ้นจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานตัดดอกกัญชงกัญชานำร่องในวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายนนี้ เวลา 11.00 น. ที่ Cannabiz Way Valley อ.วิหารแดง จ.สระบุรีน.ส. อุนารินทร์ กล่าวต่อว่าในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมแชะภาพไร่กัญชงกัญชา แบบ Exclusive ,ได้ชิมช็อปอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชา, ได้สูดกลิ่นเทอร์ปืนให้เต็มปอด โดยเฉพาะ การเปิดประสบการณ์ตัดดอกกัญชงกัญชาด้วยตัวเอง ที่ผ่านมา บริษัท แคนนาบิซ เวย์ ได้เปิดอบรมให้ความรู้การปลูกกัญชงกัญชาทุกเดือน และผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชาออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่องได้รับความสนใจจากสายเขียวเป็นอย่างดี เช่น เครื่องดื่มเขียวตาหวาน ซอสกะเพรากัญชา เกี๊ยวนางฟ้า 4 เกลอตุ๋นกัญเพลิน ชากัญชา และ กัมมี่ เป็นต้นหลังจากนี้ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างรายได้เข้าพื้นที่ตลอดทั้งปี เช่น การเปิดคอร์สให้ความรู้การปลูกกัญชงกัญชาออนไลน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันจากเมล็ดกัญชง ( Hemp Seed Oil ) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะ เทศกาลดอกกัญชงกัญชาบาน จะจัดปีละ 3 ครั้ง นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่เชิงสุขภาพ ได้ตัดดอกกัญชาด้วยตัวเองแล้ว ยังจะได้รับความรู้ความใจและสร้างโอกาสพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจพืชเศรษฐกิจสายเขียวสนองนโยบายรัฐบาลด้วย Cannabiz Way Valley ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพ วันเดียวก็เที่ยวได้ที่ผ่านมาได้เปิดคอร์สอบรม “ก้าวสู้เส้นทางสายเขียว” กับ “น้างฟ้ากัญชา มาแล้ว3รุ่น มีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น Off Inc, Japan ประกอบด้วยShuntaro Komagata (ชุนทาโร่ โคมากะตะ) CEO และ Keita Matsuura (เคตะ มัสซึอุระ) ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เข้ามาสัมผัสนวัตกรรมการปลูกกัญชงคุณภาพครบวงจร บนพื้นที่ 9,000 ตร.ม. ที่ Cannabiz Way Valley อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการพัฒนานวัตกรรมการปลูกแบบครบวงจร