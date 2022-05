หน.รวมไทยยูไนเต็ดยก"ชัชชาติ" "คนของ ปชช."พากรุงเทพก้าวข้ามความแตกแยก ขอหยุดปลุกระดมความเกลียด-กลัว

วันนี้ (20 พ.ค.) นายวรนัยน์ วาณิชกะ หัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวผ่านเพจVoranai Vanijaka-วรนัยน์ วาณิชกะ เรื่อง "ก้าวข้ามความแตกแยก : Man of the People "โดยระบุว่า ตนรู้จักคน Gen X ยัน Baby Boomer เยอะมาก ที่ทั้งชีวิตลงคะเเนนเสียงให้ขั้วอนุรักษ์นิยม ในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าและทั้งชีวิตของพวกเขา ก็คงลงคะแนนเสียงให้ขั้วอนุรักษ์นิยม แต่การเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้ พวกเขาจะลงคะแนนเสียงให้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์เหตุผลคือ พวกเขาไม่ไหวแล้วที่เมืองหลวงของเราจะต้องหยุดชะงักและพังอย่างต่อเนื่อง เพราะการบริหารไม่เอาไหน ซึ่งสืบทอดมาจากการที่กรุงเทพตกเป็นเหยื่อในสนามรบของขั้วการเมืองระดับชาติ ที่ต่อสู้กันบนความเกลียดและความกลัว กรุงเทพจะเดินไปข้างหน้าได้ ผู้ว่ากรุงเทพต้องเป็นคนที่ก้าวข้ามความแตกแยก ก้าวข้ามขั้วการเมืองตนพักอาศัยอยู่แถวบ่อนไก่ ข้างหน้าคือถนนวิทยุ ตรงข้ามคือสวนลุมพินี นายชัชชาติมักจะมาวิ่งตอนเช้าในสวนลุมพินี และแวะเข้ามาที่สโมสรกีฬาในบ่อนไก่ ตนได้พูดคุยกับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ชอบนายชัชชาติมาก อัธยาศัยดี เป็นกันเอง ใส่ใจ ถามทุกข์สุขตลอด ตนพูดว่า “ก็เขาหาเสียงอยู่นิ” ชาวบ้านก็บอกผมว่า เขาทำแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว หลายปีแล้วนั่นหมายความว่า ในบรรดานักการเมืองในประเทศนี้ มีไม่กี่คนหรอก ที่จะพูดได้ว่าเป็น Man of the People (คนของประชาชน) ที่แท้จริง หนึ่งในนั้นคือ นายชัชชาติ และสิ่งที่กรุงเทพต้องการ ไม่ใช่ขั้วการเมือง แต่เป็น Man of the Peopleนายวรนัยน์ กล่าวต่อว่า โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งกรุงเทพ ไลน์กรุ๊ปครอบครัวแทบจะระเบิดกันทั่วเมือง ,ปลุกผีทักษิณ ไปถึงเสื้อแดง ,เลี้ยวเข้าสามนิ้ว ...เป็นต้นเป็นกลยุทธ์ทางการเมือง คล้ายๆวาทกรรม “รักสงบ จบที่ลุงตู่” และ “ถ้าไม่เลือกเรา เขามาแน่” เป็นการปลุกระดมความเกลียดความกลัว เพื่อให้วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคมนี้ ชาวกทม.เดินเข้าคูหาเพื่อใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนบนความเกลียดความกลัว แทนที่จะใช้สิทธิ์ใช้เสียงบนความหวังและความปรารถนาให้กรุงเทพดีกว่านี้หนึ่งเหตุผล ที่พรรครวมไทยยูไนเต็ด ประกาศสนับสนุนคุณชัชชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นอกจากนโยบายที่คล้ายกัน อย่างเช่น ผู้ว่ากลางคืนของรวมไทยยูไนเต็ด กับ ผู้ว่าเที่ยงคืนของคุณชัชชาติ นั่นคือเรามองว่า การเมืองกรุงเทพไม่ควรเกี่ยวกับขั้วการเมืองระดับชาติ"ฉะนั้นกรุงเทพจึงต้องการผู้ว่าที่ก้าวข้ามความแตกแยก และเราเชื่อว่า นายชัชชาติเป็นแคนดิเดตผู้ว่าที่ก้าวข้ามความแตกแยก และผมขอบอกตามตรง อย่าลงคะแนนเสียงให้พรรคเราเพียงเพราะพรรคเราสนับสนุนคุณชาติ นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ดี คะแนนเสียงของทุกคนมีค่า ลงคะแนนเสียงให้เรา เพราะว่าคุณให้ความเชื่อมั่นในตัวผู้สมัคร ส.ก.ของพรรครวมไทยยูไนเต็ด จากวิสัยทัศน์ นโยบาย และความไว้วางใจที่ในเรา"หัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ดกล่าว