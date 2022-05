นายกฯ กำชับตำรวจเข้มงวดความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ชวนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างภาพลักษณ์-กระตุ้นรายได้เข้าประเทศ

วันนี้ (16 พ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวในช่วงนี้ พบว่า การระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง และรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศที่ดำเนินไปอย่างมีขั้นตอน สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยหลังจากไทยประกาศเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนไทยแลนด์พาสกว่า 3 แสนคน มีการเดินทางเข้าประเทศเฉลี่ยวันละ 1 หมื่นคน ทั้งนี้ สถานประกอบการของไทยที่กลับมาเปิดให้บริการ มีการ Up Skill และ Re Skill ทราบถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังโควิด เช่น การใส่ใจเรื่องสุขภาพ มาตรการความปลอดภัย การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ ไปจนถึงด้านเทคโนโลยีที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อปรับตัว และเดินทางไปสู่ Next normal ที่เป็นขั้นกว่าของการใช้ชีวิตคู่โควิดต่อไป นอกจากนี้ พบว่า ลักษณะการท่องเที่ยวตอนนี้จะเปลี่ยนไป จากที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ก็จะเริ่มกลุ่มเล็ก และส่วนตัวมากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมและจุดหมายปลายท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 (4 วัน) พบว่า มีจำนวนห้องพัก 70,000 ห้อง คิดเป็น 70% ของห้องพักที่เปิดให้บริการ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 44.46% คาดว่า จะมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นสูงถึง 60% เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่นิยมจองแบบ last minute และบางแห่งมียอดการจองสูง 60-80% โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ อาทิ หาดป่าตอง หาดกมลา หาดสุรินทร์ หาดกะตะ หาดกะรน ตัวเมืองภูเก็ตและอื่นๆ จำนวนผู้เดินทางขาเข้าจากต่างประเทศเฉลี่ยวันละประมาณ 4,000 คน จาก 27 เที่ยวบิน เสริมกับตลาดคนไทยที่เดินทางเพิ่มขึ้นเช่นกัน สายการบินภายในประเทศขาเข้าภายในประเทศรวม 7 สายการบิน มีจำนวนเที่ยวบินขาเข้าเฉลี่ยวันละ 100 เที่ยวบิน อัตราการขนส่งผู้โดยสาร (load factor) อยู่ที่ประมาณ 60-100% จำนวนผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ย 15,000 คนต่อวัน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ เฉลี่ยวันละ 27 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 4,000 คน จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 150,596 คน คาดว่า จะก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 1,826.19 ล้านบาท ขณะที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมงานฟูลมูนปาร์ตี้ ในวันนี้ (16 พ.ค.) ที่จัดในรูปแบบย้อนยุค “Back to the roots” ทำให้ห้องพักโรงแรมต่างๆ และร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของเกาะสมุย และเกาะพะงัน และในเดือนหน้าวันที่ 14 มิ.ย. จะเป็นงานฟูลมูนปาร์ตี้อีกครั้ง ซึ่งจะมีการจัดงานเต็มรูปแบบปาร์ตี้ที่โด่งดังไปทั่วโลก“จากมาตรการผ่อนคลายของรัฐ ปกติช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูร้อนของไทย และเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยม หรือ High Season ภาคการท่องเที่ยวทั้งของชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอย่างเช่นภาคใต้และหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี ได้กำชับไปยังตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และขอให้คนไทยช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไป” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว