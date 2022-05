“อนุทิน” เตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่อินโดนีเซีย 13-15 พ.ค.นี้

วันนี้ (12 พ.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข มีกำหนดการนำคณะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting : AHMM) ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมคอนราด บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซียทั้งนี้ การประชุมจะประกอบไปด้วยการพบหารือทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ (Retreat) ซึ่งหัวข้อที่รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจะหารือกันในครั้งนี้ จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ รวมถึงการบริหารจัดการต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ตลอดจนการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาดน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจะมีการหารือถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases : ACPHEED) ตามแนวคิดของผู้นำอาเซียน จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 เมื่อเดือน พ.ย. 2563 ซึ่งมี 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และ เวียดนาม เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (SOMHD) มาโดยต่อเนื่องและจะได้มีการรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งนี้รวมถึงการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทำความตกลง ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework ซึ่งเป็นกรอบความตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการเดินทางที่จำเป็นของภาคราชการและนักธุรกิจในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ในหัวข้อ Building Regional Health System Resilience and Accelerating COVID-19 Recovery ซึ่งจะเป็นการแสดงมุมมองของประเทศไทยต่อการสร้างระบบสุขภาพในระดับภูมิภาคอาเซียน การเพิ่มความยืดหยุ่นในกฎระเบียบ มาตรการของประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเร่งการฟื้นตัวของทุกประเทศจากผลกระทบของโควิด-19นอกจากการหารือระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนยังมีกำหนดการประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน บวก 3 (จีน ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลี) และ การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-สหรัฐอเมริกา พร้อมกันนี้ นายอนุทิน ยังมีกำหนดการหารือแบบทวิภาคีในประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา และรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์