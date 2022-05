นายกฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันนี้ (10 พ.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าเมื่อเวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Web Application โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 รับชม Web Application วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และรับฟังบรรยายจากตัวแทนนักเรียนเครือข่ายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565 โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมกันทำบุญตักบาตรสวดมนต์ เวียนเทียน ผ่านระบบออนไลน์ และตามวัดต่างๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และฝากถึงประชาชนคนรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติ พร้อมกำชับการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเเละควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดสำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมรอบข้าง โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนสามารถประกอบศาสนกิจได้ผ่านวิธีทางออนไลน์ ทำให้พุทธศาสนิกชนสามารถทำบุญกุศลและปฏิบัติธรรมตามรูปแบบของพุทธศาสนิกชนที่เคยปฏิบัติได้ ตลอดจนได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งนี้ “กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565” ประกอบไปด้วย กิจกรรม 2 ส่วน คือ 1) กิจกรรมส่วนกลาง : กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565 (แบบ On site) ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน ณ พระวิหารหลวง การสักการะ พระพุทธศรีศากยมุณี ณ พระวิหารหลวง การสักการะพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ ท้าวเวสสุวรรณ ชมภาพ จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 ณ พระอุโบสถ การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ 7 แห่ง เกี่ยวกับการตรัสรู้” และ (แบบ Online) ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย Web Application www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com ซีรีส์อนิเมชัน “สาระวันวิสาขบูชา” และ “ทะลุมิติแดนพุทธภูมิ” กิจกรรมตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรม นานาสารธรรม การสักการะท้าวเวสสุวรรณ 2) กิจกรรมส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เวียนเทียนในรูปแบบปกติ ณ สถานที่ที่กำหนด (On site) หรือจัดกิจกรรมฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online)