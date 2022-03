“ไทยสร้างไทย” ผุดหลักสูตร “More-WIP” หวังเพิ่มบทบาทสตรีในทุกเวที

วันนี้ (8 มี.ค.) เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2565 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมบุคลากรสตรีของพรรคไทยสร้างไทย ร่วมกันประกาศวาระของพรรคในการเพิ่มจำนวนผู้หญิงในทุกตำแหน่งทางการเมือง ด้วยการเปิดตัวหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในการเมือง หรือ More Women in Politics (More - WIP) โดยสถาบันผู้หญิงกับการเมือง ของพรรคไทยสร้างไทย ภายใต้เเคมเปญ #breakthebias เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้หญิงสู่การเมืองไทยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในอดีตช่วงที่ตนเองเข้าสู่การเมืองใหม่ๆ มักถูกมองเป็นแค่ไม้ประดับ และสีสันทางการเมืองเท่านั้น แต่ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ตัวเอง และได้ชักชวนผู้หญิงให้เข้ามาทำงานทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งเมื่อครั้งลงเลือกตั้งครั้งแรกในเดือน มี.ค. 2535 มีผู้หญิงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ส.ส.กทม. เพียง 3 คน จาก 35 ที่นั่ง ใน 12 เขตเลือกตั้ง คิดเป็นอัตราส่วน 8.5% เท่านั้นคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อว่า และเมื่อเป็นรัฐมนตรีหนแรก ดำรงตำแหน่ง รมช.คมนาคม ปี 2537 ก็มีรัฐมนตรีหญิงร่วมคณะรัฐมนตรีเพียง 3 คน จาก 87 คน ที่หมุนเวียนกันเข้ารับตำแหน่งตลอด 2 ปีกว่า คิดเป็นอัตราส่วน 3.4% เท่านั้น และจนถึงปัจจุบันมีรัฐมนตรีหญิงในกระทรวงคมนาคม เพียง 3 คนเท่านั้น ส่วนที่กระทรวงมหาดไทย ตนเองได้เป็นรัฐมนตรีช่วยหญิงคนแรก และคนเดียวตลอดช่วงเวลา 130 ปี ของการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตนเองเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรก และจนถึงปัจจุบันยังไม่มีรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้หญิงอีกเลยประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวอีกว่า ในคณะรัฐมนตรีของไทยชุดปัจจุบัน มีจำนวนรัฐมนตรีหญิงเพียง 4 คน จาก 33 คน คิดเป็นสัดส่วน 12.1% ขณะที่ในการเลือกตั้งปี 2562 มีผู้หญิงได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพียง 78 ที่นั่งจาก 498 ที่นั่ง คิดเป็นสัดส่วน 15.6% เท่านั้นส่วนระดับท้องถิ่นนั้น ผู้หญิง ที่เป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีเพียง 8% และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีแค่ 6.45% ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก“จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การที่ผู้หญิงจะเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ทางการเมือง ยังเป็นเรื่องยากและท้าทาย” คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวย้ำด้วยว่า ถนนการเมืองสำหรับผู้หญิงไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ขอแค่มีความตั้งใจจริง โดยผู้หญิงมีคุณสมบัติที่ดีที่จะทำงานการเมือง เพราะมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ ขยัน และอดทน จึงมั่นใจว่า ความรู้ความสามารถของผู้หญิงเทียบเท่ากับผู้ชายไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนแต่ขาดเพียงโอกาสเท่านั้น หลักสูตรอบรม “เตรียมความพร้อมสู่นักการเมืองหญิง” หรือ More Women in Politics (More - WIP) จะเข้ามาลดช่องว่างให้แก่นักการเมืองหญิง โดยเตรียมความพร้อมในการลงเลือกตั้ง แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง การหาเสียง การระดมทุน การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ การปราศรัย การสำรวจและรวบรวมปัญหาจากประชาชน การประชาสัมพันธ์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองในอนาคต“พรรคไทยสร้างไทย จะให้การสนับสนุนผู้หญิงลงสู่สนามการเลือกตั้งทุกระดับที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเต็มที่ และขอ Empower เพิ่มพลังให้ผู้หญิงมีความพร้อมที่จะลงสู่สนามการเลือกตั้ง และ Liberate ปลดปล่อยผู้หญิงจากอุปสรรคและการกีดกันต่างๆ เพื่อให้ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในทุกรูปแบบ ทุกเวที และทุกสนามการเลือกตั้ง” ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในการเมือง หรือ More Women in Politics (More - WIP) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้หญิงในทุกตำแหน่งทางการเมือง ได้ที่เฟสบุ๊คพรรคไทยสร้างไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 และเริ่มอบรมในวันที่ 31 พ.ค. 65 เป็นต้นไป