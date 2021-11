นายกฯ เผย นักท่องเที่ยวกว่า 9 หมื่นลงทะเบียนเข้าไทย ยอดจองที่พักโครงการรัฐพุ่ง 8 แสนห้อง

วันนี้ (7พ.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามผลการเปิดประเทศและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเปิดประเทศนับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ย.64) มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งแบบการยกเว้นการกักตัว (Test and Go) พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox Programme) และ การกักตัว ณ สถานกักกัน (Alternative Quarantine) รวมจำนวน 16,595 คนส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ในส่วนของความคืบหน้าการเปิดประเทศด้วยระบบ Thailand Pass (ณ วันที่ 6 พ.ย.) มีผู้ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th แล้วจำนวน 90,165 คน ได้รับอนุมัติแล้ว 33,788 คน และฝากเตือนว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์ www.thailandpass.org อ้างว่าเป็นของภาครัฐซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ปลอม ขอให้ทุกคนระวังอย่าหลงเชื่อ ซึ่งนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่า ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ คือ เดือน พ.ย.-ธ.ค. จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละ 300,000 คน (คิดจากจำนวน 10% ของปี 62 ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเดือนละ 3 ล้านคน) เมื่อรวมกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก่อนหน้านี้ ตลอดปีนี้คงอยู่ที่ประมาณ 700,000 คน ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 64 ตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวสะสมอยู่ที่ 65,661 คน มียอดการจองโรงแรมที่ได้เครื่องหมายมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและสุขอนามัย SHA Plus ตลอดไตรมาส 3 (กรกฎาคม 64 -ก.พ. 65) จำนวน 951,710 คืน มีเที่ยวบินเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากนั้นในส่วนของคนไทยที่เที่ยวในประเทศก็คึกคักไม่แพ้กัน ซึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทย ก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วจำนวน 809,255 คน ผู้ประกอบการ 5,941 ราย ยอดการจองโรงแรมที่พักสะสม 808,315 ห้อง ทำให้ยอดสะสมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส1-3 กว่า 8.9 ล้านคน มูลค่าสะสมรวมกว่า 3,266.8 ล้านบาท และในส่วนของโครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่รัฐบาลจะสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% ไม่เกิน 5,000 บาทต่อสิทธิ จำนวน 1 ล้านสิทธิ ล่าสุดมีบริษัททัวร์สมัครลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวนกว่า 727 ราย และบริษัทนำเที่ยวที่เปิดถุงเงินแล้วจำนวน 1,816 ราย ยอดรวมมูลค่าการเดินทางและค่าใช้จ่ายการสะสม 1.4 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ย.64) โดยประชาชนสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ผ่านผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรง และใช้สิทธิทั้ง 2 โครงการได้ถึง 31 มกราคม 2565“เชื่อมั่นว่าภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงปลายปีจะมีความคึกคักมากขึ้น จากการประกาศเดินหน้าเปิดประเทศของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการพักผ่อนหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย นอกจากนี้ส่วนหนึ่งยังมาจากความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทยกับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและคนไทยให้ความร่วมมือยึดมาตรการป้องกันตัวเองแบบ Universal Prevention รวมทั้งผู้ประกอบการที่พัก/โรงแรม/ ร้านค้า ร้านอาหารปฏิบัติตามข้อกำหนด COVID Free Setting เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยอีกด้วย” นายธนกรฯ กล่าว