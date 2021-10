กรรมชี้เจตนา ! “ทักษิณ-พท.” เจอยุบพรรค? “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” สงสารหุ่นเชิด “พี่ศรี” ชงป.ป.ช.เอาผิด “ณิชชา” หนี “ก้าวไกล” “เพจดัง” ชี้ ไปอีกเป็นเข่ง

ไม่มีใครกลั่นแกล้ง! “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” ระบุ กรรมชี้เจตนา “ทักษิณ” ครอบงำ พท.หรือไม่ แซะ สงสารหุ่นเชิด “พี่ศรี” ยื่นหลักฐาน ป.ป.ช. จี้สอบ 11 ส.ส. ผิดจริยธรรมร้ายแรง “เด็กพรรคส้ม” ย้ายซบ “หญิงหน่อย” เพจดังเผย หนีอีกเพียบน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้(20 ต.ค.64)เพจเฟซบุ๊ก THE TRUTH โพสต์ประเด็น “อดีตบิ๊กข่าวกรอง” ตั้งข้อสงสัย “คลิปหลุดทักษิณ” หยามหัวหน้า พท. ยิ่งกว่าหุ่นให้เขาเชิด ระบุ กรรมเครื่องชี้เจตนาโดยระบุว่า สืบเนื่องจากกรณี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ปรากฏคลิปงานเลี้ยง ส.ส. พรรคเพื่อไทย ซึ่งมีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี วิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยถึงงานการวางตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่ ที่ถูกมองว่าอาจจะเป็นครอบงำพรรค ว่า เรื่องดังกล่าวจะต้องดูข้อเท็จจริง แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นข้อเท็จจริง มีแต่เพียงภาพข่าวเท่านั้น หากยังไม่รู้ข้อเท็จจริงก็ยังวินิจฉัยข้อกฎหมายไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งทางสำนักงาน กกต. คงจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนส่วนกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เตรียมยื่นกกต.ขอให้พิจารณายุบพรรคเพื่อไทยนั้น กรณีดังกล่าวต้องดูในข้อเท็จจริงที่มากกว่าปรากฏในข่าว ทั้งนี้ หากมีการนำกรณีดังกล่าวร้องต่อ กกต. ก็จะมีกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายปกติ เหมือนกับทุกคำร้อง ส่วนจะตรวจสอบได้อะไรบ้าง ก็ต้องดูข้อเท็จจริงที่เขาร้อง ข้อเท็จจริงที่สอบได้ ตรวจสอบแล้วเข้าตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงชั้นต้นนายทะเบียนพรรคการเมืองจะเป็นผู้ตรวจสอบล่าสุด นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nantiwat Samart แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เช่นกันว่า“สงสารหุ่น ใครฟังคลิปที่อดีตนายกคุยกับลูกพรรค ทำนองว่า จะทำให้การเลือกตั้งครั้งหน้าชนะแบบแลนด์สไลด์ แถมมีชื่อคนว่าที่นายกอยู่ในใจแล้ว เอ่ยชื่อมาฮือฮาแน่นอน ฟังแล้วคิดกันยังไง แรกสุดเลย สงสาร เห็นใจ คนที่นั่งเป็นหัวหน้าพรรคแต่ชื่อ กลายเป็นหัวหลักหัวอะไรก็ไม่รู้ มันยิ่งกว่าหุ่นให้เขาเชิดถามนักกฎหมายที คำพูดอย่างนี้ ไม่เข้าข่ายครอบงำ แทรกแซงพรรค ต้องทำยังไงถึงจะเข้าข่าย กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา อย่าเอาวิธีคิดแบบกฎหมายอาญามาวินิจฉัยคดีฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ แอบคุยกันเงียบๆก็ได้ แต่เล่นเผยแพร่เอง มันทำให้ชวนสงสัยในเจตนา”ขณะเดียวกัน THE TRUTH ยังโพสต์ประเด็น ยื่นหลักฐาน ป.ป.ช. จี้สอบ 11 ส.ส.ดัง “พรรคเพื่อไทย” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?โดยระบุว่า สืบเนื่องจากกรณี ส.ส.อุบลราชธานีรายหนึ่งของพรรคเพื่อไทย ส่งคลิปวิดีโอเข้ากลุ่มไลน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยเป็นคลิปบรรยากาศงานเลี้ยง ส.ส.และผู้บริหารพรรคที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ที่มี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ วิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยกับ ส.ส.ของพรรคด้วยซึ่งในช่วงท้ายคลิป นายทักษิณ ได้กล่าวด้วยว่า “ผมมีหลายแนวทาง รับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ย ส.ส.ที่คิดจะออก รับตังค์เขามาแล้ว ต้องเอาตังค์ไปคืน เที่ยวนี้ต้องชนะแลนด์สไลด์ เพราะว่าชนะธรรมดา มันไม่ให้เป็นรัฐบาลหรอก ถ้าแลนด์สไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาล ต้องเอาแลนด์สไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาล”ทำให้หลายๆคน ต่างมองว่า การพูดดังกล่าวนั้น อาจจะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่ ซึ่งหากว่ามีความผิดเข้าข่ายจริง มีโทษร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรคได้ต่อมาวันนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาที่สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี เพื่อยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบและวินิจฉัย เนื่องจากว่าในงานเลี้ยงดังกล่าวนั้น ได้มี ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในงาน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด ฉบับที่ 34 ที่ออกตามความใน ม.9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ประกอบ ม.34(6) ของพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558เนื่องจากว่าผู้ที่อยู่ในงานเลี้ยงดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บางคนเป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ แต่กลับปรากฏว่าได้กระทำการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้การที่ ส.ส.และผู้บริหารของพรรคเพื่อไทย มีปฏิสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ นายทักษิณ ถึงขนาดให้วิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยด้วย อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน ม.28 ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 เพราะในกฎหมายดังกล่าวก็ระบุไว้ชัดเจนว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”ส่วนทางด้านของ นายทักษิณ ก็อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.29 ที่กำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมืองกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”นอกจากนี้ สมาคมฯ จึงต้องไปร้องให้ กกต.วินิจฉัยว่า เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ด้วย เพราะอาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.92(3) ของกฎหมายดังกล่าวและ กกต.มีหน้าที่ที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคนั้นได้สำหรับ ส.ส.และผู้บริหารพรรคเพื่อไทย ที่ได้ปรากฏในงานเลี้ยง มีดังนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นายไชยา พรหมมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายณัฐพงษ ปริยศิลป์ นายนพ ชีวานันท์ นายชลน่าน ศรีแก้ว น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี และยังมีนายภูมิธรรม เวชยชัยที่น่าสนใจไม่แพ้กัน THE TRUTH โพสต์ประเด็น สามนิ้วไม่พอใจ “เด็กพรรคส้ม” ย้ายซบ “หญิงหน่อย” เพจดังแอบเผย สิ้นปีนี้ ย้ายออกอีกเพียบ!เนื้อหาระบุว่า จากการเปิดเผยของ เฟซบุ๊ก “พลอย ณิชชา บุญลือ” ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของ น.ส.ณิชชา บุญลือ หรือ น้องพลอย อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคอนาคตใหม่ ได้โพสต์ถึงการย้ายพรรคไปอยู่กับ พรรคไทยสร้างไทย ที่มี “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” กุมบังเหียนเป็นประธานพรรค โดยให้เหตุผลว่า คุณหญิงสุดารัตน์ ได้ให้พื้นที่ในการแสดงศักยภาพ โดยมีรายละเอียดว่า“สำหรับพลอยการตัดสินใจในการร่วมเดินทางกับพรรคใหม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยค่ะ พลอยใช้เวลาทบทวนไตร่ตรองอยู่เป็นปี กับการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะ ก่อนอื่นพลอยต้องขอขอบคุณ พี่เอก ธนาธร พี่จิง อาจารย์ปิยบุตร และ ขอบคุณพรรคอนาคตใหม่ ที่เคยได้ให้โอกาสเลือกพลอยได้เป็น “ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง กรุงเทพมหานครขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคยร่วมสู้ ร่วมฝ่าฟันเหตุการณ์ต่างๆมาด้วยกัน และ อยู่เคียงข้างพลอยมาตลอดค่ะ ขอบคุณแฟนคลับที่ยังรักและติดตามการทำงานของพลอยตั้งแต่วันแรกที่พลอยสร้างเพจ ณิชชา บุญลือ นี้ขึ้นมา ทุกคนยังอยู่ในใจพลอยตลอดไป และพลอยหวังเล็กๆว่า แฟนคลับที่ยังคงอยู่กับพลอยตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ยังคงอยู่เคียงข้างพลอยและสนับสนุนพลอยแบบนี้ตลอดไปค่ะบนเส้นทางเดินของพลอยในพรรคใหม่ คือ #พรรคไทยสร้างไทย สิ่งเดียวที่ทำให้พลอยตัดสินใจครั้งนี้ คือ #คุณหญิงสุดารัตน์ ค่ะ ซึ่งท่านได้มอบโอกาสดีๆ ได้ให้พื้นที่ในการแสดงศักยภาพของตัวพลอยเอง ได้เปิดกว้างให้กับทุกคนที่มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ ค่ะสุดท้ายนี้ สิ่งเดียวที่พลอยอยากจะบอกกับทุกท่านคือ พลอยยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย พลอยมั่นคงในจุดยืนของพลอยตั้งแต่พลอยก้าวเข้ามาทำงานการเมืองตลอดระยะเวลา 3 ปีของพลอยบนเส้นทางการเมืองทำให้พลอยเรียนรู้อะไรๆหลายๆอย่างหลายๆแง่มุมที่เราไม่เคยคิดมาก่อน พลอยได้แต่หวังว่า ทุกๆท่านที่รักในตัวตนของพลอยและสนับสนุนพลอยยังคงสนับสนุนพลอยต่อไปจนได้เห็นพลอยก้าวเข้าสู่รัฐสภาในฐานะผู้แทนราษฎรค่ะ”หลังจาก น.ส.ณิชชา โพสต์ข้อความดังกล่าว ก็มีหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น ในด้านสนับสนุน แต่ก็มีหลายๆคนที่แสดงออกชัดเจนว่า ค่อนข้างที่จะไม่พอใจ ในการย้ายพรรค โดยได้มาแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมาย เช่น“เลิกตามนะคะ ไม่โกรธแต่เชียร์ก้าวไกล ต่างเหตุผลก็แยกย้าย สู้ใครสู้มัน บ๊ายบาย”“ไม่ได้ว่า และไม่ได้ตำหนิ แต่แอบเสียใจเล็กๆ เพราะตำแหน่งที่คุณพลอยได้มาในระยะเวลาที่ผ่านมา คือมาจากพรรคก้าวไกล ผลงานนั้นน่าจะตอบกลับหาก้าวไกลมากกว่าค่ะ #เสียใจและเสียดายเล็กๆค่ะ”นอกจากนี้เพจชื่อดังอย่าง Street Hero ยังได้มีการโพสต์ว่า “ก่อนปีใหม่ จะมีกระโดดออกอีกเป็นเข่ง”แน่นอน, ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ กรณี “ทักษิณ” วิดีโอคอลเข้ามาในงานเลี้ยงของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่กำลังถูกจับตามองว่า เข้าข่ายครอบงำพรรคหรือไม่ และเมื่อมีผู้ร้อง มีหลักฐาน ป.ป.ช. และ กกต. จะมีการตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร เพราะเท่าที่ฟังจากหลายเสียง ค่อนข้างเห็นตรงกันว่า เป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดอย่างชัดเจนความจริง คนไทยรู้ทั้งรู้ว่า พรรคเพื่อไทย เป็นของใคร ทั้งยังมีลักษณะสืบทอดอำนาจในพรรคมาตลอด โดยถูกยึดกุมของตระกูลดัง ไม่ว่า คนที่เป็นหัวหน้าพรรค หรือ เป็นนายกฯของพรรคจะเป็นใคร เพียงแต่ คนที่เป็นเจ้าของ หลังจากลี้ภัยทางการเมือง ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจน ว่า เขาต้องการทำอะไรกับพรรคเพื่อไทย และให้เป็นไปอย่างไร มีใครเป็นหุ่นเชิดคนใหม่อยู่ในใจแต่วันนี้เขาพูดออกมาแล้ว เท่ากับตอกย้ำสิ่งที่คนไทยรู้อยู่แล้ว ด้วยพยานหลักฐานเท่านั้นเอง ส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบเอาผิดตามกฎหมาย ถ้าไม่ทำอะไรในเรื่องนี้ หรือ ไม่มีปัญญาที่จะทำหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายก็เขียนเอาไว้ชัด ระวังจะมีคนร้องเอาผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกันบางทีสิ่งน่าเบื่อหน่ายสำหรับการเมืองไทยก็คือ ความไม่ตรงไปตรงมา แม้ว่า จะมีการบัญญัติกฎหมายเอาไว้เป็นรายลักษณ์อักษร มิใช่แบบยึดถือจารีตประเพณี ที่จะทำให้มีการหลบเลี่ยงกฎหมายได้ แต่ปรากฏว่า ในการเมืองไทย มีศรีธนญชัย เต็มบ้านเต็มเมือง ความผิดจึงขึ้นอยู่กับว่า คนทำผิดจะเก่งศรีธนญชัยระดับไหน ธรรมดา พื้นๆ หรือ แยบยล ปลาไหลเรียกพ่อ ยิ่งกว่านั้น ยังต้องมีน้ำเลี้ยงให้กับศรีธนญชัย ที่จะช่วยบิดเบี้ยวจากผิดเป็นถูกให้ด้วยสรุปว่า อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเอาแค่คนไทยรู้อยู่เต็มอกว่า อะไรเป็นอะไรก็พอแล้ว ด้วยเหตุนี้ปัญหาการเมืองไทย จึงเป็นปัญหาที่ไม่เหมือนใครในโลก เพราะประชาธิปไตยแบบศรีธนญชัย จึงมีพวกที่เรียกร้องแบบศรีธนญชัยยิ่งกว่า?นอกจากนี้ หากองค์กรอิสระ อย่าง ป.ป.ช. และ กกต. ขยับที่จะเอาผิดขึ้นมา สิ่งแรกที่จะต้องเจอก็คือ ผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งรังแกทางการเมือง ทั้งที่พวกตนเป็นคนทำผิดเอง และเมื่อเข้าข่ายผิดกฎหมาย ก็ถูกดำเนินคดี เท่านั้นเอง ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย แต่คนที่จงใจจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองมาตลอดชีวิต และชอบโทษคนอื่น ก็จะอ้างเช่นนี้อยู่ประจำ คุ้นหรือไม่ว่ามีใครชอบอ้างบ้างเพราะฉะนั้นฟันธงไว้ตรงนี้เลย หากมีการดำเนินคดี ก็จะถูกโจมตี และปลุกกระแสถูกกลั่นแกล้งรังแกทางการเมือง ไม่เชื่อคอยดู!!!