ศบค.ย้ำลูกค้าทุกกิจการฉีด 2 เข็ม-ตรวจATK คง 29 จว.สีแดง เคอร์ฟิว 1 ก.ย. นำร่องสถานประกอบการพร้อม

วันนี้ (27ส.ค.) เวลา 13.40 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) แถลงผลการประชุมศบค.โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผอ.ศบค.เป็นประธาน ว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ผอ.ศปก.ศบค.) เสนอว่าถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะยังไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่สภาพการนี้ก็เป็นสถานการณ์โดยทั่วไปของประเทศต่างๆในโลก ศปก.ศบค.จึงเสนอมาตรการคลายล็อกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยศบค.เห็นชอบให้คงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหมือนเดิม 29 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาสนนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรีสุพรรณบุรี และอ่างทอง เช่นเดียวกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด 37 จังหวัด ประกอบด้วย กาพสินธุ์กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นครสวรรค์จังหวัดบุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ร้อยเอ็ด ลำปาง จังลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนครสตูลสระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ และพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอนและสุราษฎร์ธานีพญ.อภิสมัย กล่าวว่า สำหรับการยกระดับมาตรการป้องกัน โควิด-19 แบ่งเป็นการเปิดกิจการและจัดกิจกรรมให้ปลอดภัยและยังยืน ด้วยหลักการ Covid-Free Setting และ Universal Prevention สำหรับสถานที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง โดย Universal Prevention for Covid-19 หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ซึ่งเป็นการระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนทั่วไปให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ โควิด-19 แม้ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยงโดยมีข้อปฏิบัติ 10 ข้อ ดังนี้ 1.ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น 2.เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่ 3.สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในและนอกสถานที่มีคนมากกว่า 2 คน 4.ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังใช้ส้วม ไอ จาม หรือสัมผัสวัตถุสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 5.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปากโดยไม่จำเป็น 6.ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีและผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น (น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด) 7.ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ เครื่องใช้ หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 8.แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น 9.เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสำรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และ 10.หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านพญ.อภิสมัย กล่าวต่อว่า โดยมาตรการสำหรับองค์กร Covid-Free Setting แบ่งเป็น 3 อันดับคือ 1.Covid -Free Environment คือ ระบบระบายอากาศสุข อนามัย สะอาดปลอดภัย และ เว้นระยะห่าง 2. Covid-Free Personnel คือ ผู้ประกอบการและพนักงานที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านตัดผม และร้านนวด เป็นต้น โดยจะระดมฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 2 เข็มให้เร็วที่สุด และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ให้พนักงาน 3. Covid-Free Customer คือ ลูกค้าจะต้องฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม และก่อนเข้ารับบริการจะต้องตรวจ ATK หรือมีใบรับรองผลการตรวจเป็นลบไม่เกิน 7 วัน โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำว่าเป็นมาตรการที่จะทำให้นำไปสู่การที่กิจการและกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถเปิดดำเนินการได้มากขึ้นโดยอาจจะต้องมีการกำกับติดตามอย่างเข้มงวดงวด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เริ่มในวันที่ 1 ก.ย.นี้ เป็นการดำเนินการในพื้นที่นำร่องเฉพาะสถานประกอบการ หรือสถานบริการที่มีความพร้อมมีการดำเนินการได้ โดยจะต้องมีความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เช่น สถานประกอบกิจการ ร้านอาหารในบางที่มีความพร้อม เช่น พนักงานฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และสามารถหาชุดตรวจ ATK เพื่ออำนวยความสะดวกที่จะตรวจพนักงานทุกสัปดาห์ แต่ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้กับทุกร้าน หรือทุกสถานประกอบการ เป็นการใช้นำร่อง หากยังไม่พร้อมก็สามารถศึกษารายละเอียด หรือหารือกับสมาคมภัตตาคารไทยก่อนได้พญ.อภิสมัย กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ยังคงเดินทางได้ แต่ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเดินทางเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น สื่อสารให้ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือผู้ติดเชื้อให้เดินทางตาม โครงการรับคนกลับบ้านรับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเดิม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่าง และหลังการเดินทาง แต่ยังคงเดิมห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00-04.00 น. และ Work From Home เหมือนเดิมต่อ 14 วัน รวมถึงห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 25 คน ส่วนระบบขนส่งสาธารณะเปิดดำเนินการได้ แต่จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหาร ซึ่งมาตรการสำหรับรถโดยสารหรือรถตู้ระยะทางกายควรแวะพักทุก 2 ถึง 3 ชั่วโมงเพื่อระบายอากาศ และการเดินทางไปทำงานของแรงงานให้ใช้ระบบ Seal route ตามมาตรการ Bubble and Seal อย่างไรก็ตาม ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด มาตรการยังคงเดิม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน และพื้นที่ควบคุม มาตรการยังคงเดิม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คนพญ.อภิสมัย กล่าวด้วยว่า สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ในส่วนการเปิดบริการของร้านอาหาร ประเภทร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคาร แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ โล่ง อากาศถ่ายเทดี ให้นั่งรับประทานได้ 75 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนร้านอาหารที่เป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศให้นั่งรับประทานอาหารได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ยังคงงดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน และผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และมีการกำกับติดตามมาตรการ โดยผู้ประกอบการ สมาคมภัตตาคารอาหารไทย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือกรุงเทพฯส่วนการปรับมาตรการสำหรับกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ กิจการกิจกรรมสามารถเปิดดำเนินการได้ทุกแผนก ภายใต้มาตรการ ยกเว้นกิจการ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1. กิจการกิจกรรมที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไขได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม หรือแต่งผม เปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยอาจจะต้องมีการนัดหมายและจองคิวไว้ก่อนเพื่อเลี้ยงลูกค้าเข้าไปแออัด , ร้านนวดเปิดได้เฉพาะนวดเท้า , คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น (อาจมีการนัดหมายล่วงหน้าเมื่อมีความพร้อม) โดยให้เปิดถึงเวลา 20.00 น. และส่วนกลุ่ม 2.กิจการกิจกรรมที่ยังไม่เปิดให้บริการได้แก่ สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก สวนน้ำ ฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา และห้องจัดประชุมหรือจัดเลี้ยงพญ.อภิสมัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในส่วนสถานศึกษายังไม่เปิดเรียน แต่ที่ประชุมศบค.เห็นชอบเปิดให้ใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ในพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือกรุงเทพฯและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอว. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ขณะที้การเปิดใช้สนามกีฬาและสวนสาธารณะสามารถเปิดใช้สนามกีฬาและสวนสาธารณะประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศสามารถใช้ในการเล่นซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ ให้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพฯ นอกจากนี้ สามารถเปิดใช้สนามกีฬาทุกประเภท สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยแบบไม่มีผู้ชม โดยแจ้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้ โดยเปิดไม่เกินเวลา 20.00 น. อย่างไรก็ตาม ทุกมาตรการผ่อนคลายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.ขอความร่วมมือให้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องหรือสถานที่ที่มีความพร้อม แต่ให้เตรียมความพร้อมสถานประกอบการทุกแห่งว่าจะใช้มาตรการเดียวกัน