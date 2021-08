"บิ๊กตู่" ลั่นไม่อยากเห็นภาพรพ.ไม่รับผู้ป่วย เกาะติดวัคซีน ChulaCov19 พร้อมปรับกติกาให้เร็วขึ้น

วันนี้ (19ส.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการดูแลและติดตามผู้ป่วยโควิด - 19 ในระบบการแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation (HI) และผู้ป่วยที่ดูแลที่บ้านผ่านระบบ TeleHealth และการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 (ชนิด mRNA) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)นพ.สิริฤกษ์ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิค-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อว. ผู้บริหาร สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ให้การต้อนรับโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรี ได้ทักทายผู้บริหารที่มาต้อนรับว่า ขอให้ช่วยกันทำงาน รวมทั้ง มท.นย.คือ นายกฯด้วยต้องช่วยกันเต็มที่ จากนั้น นายกฯชมนิทรรศการอาหารที่ดี อาหารที่เสี่ยงของผู้สูงวัย ที่โรงพยาบาลจัดแสดง โดยนายกฯอยากให้จัดในรูปแบบสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ เพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องดูแลสุขภาพอย่างไร ซึ่งเราต้องให้การเรียนรู้เขาไปมากๆจากนั้น นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยาสรุประบบการดูแลและการติดตามผู้ป่วยโควิด-19 ในระบบการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation และผู้ป่วยที่ดูแลที่บ้านผ่านระบบ TeleHealth ในปัจจุบันเรามีคนไข้ที่ดูแลอยู่ 800 -900 คนต่อวัน โดย 300 คนรักษาตัวในโรงพยาบาล อีก 500 คนรักษาตัวใน Hospitel ซึ่งช่วง 2 อาทิตย์ก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยที่อาการแย่เป็นคนไข้ฉุกเฉินมารอรักษาถึง 20-30 รายต่อวัน ผู้บริหารจึงมีนโยบายที่จะดำเนินการระบบสาธารณสุข โดยผู้ป่วยที่เป็นระบบสีเขียวจะให้กักตัวอยู่ที่บ้าน HI ส่วนคนไข้ระดับสีเหลืองและสีแดง ทางโรงพยบาลได้ต่อขยาย โดยการใชข้ลานจอดรถเป็นหอผู้ป่วยวิกฤติ โดยจะสามารถผู้ป่วยสีเหลืองได้ 60 กว่าคน ผู้ป่วยสีแดง 40 กว่าคน ทั้งนี้ สำหรับการกักตัวผู้ป่วยสีเขียวที่บ้าน มีระยะทางจาก 5 กิโลเมตร เป็น 10 กิโลเมตร สำหรับผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านแต่ละวันทีมแพทย์จะโทรไปสอบผู้ป่วยรายนั้นๆสามารถกักตัวที่บ้านได้อย่างปลอดภัย โดยที่จะไม่มีการกระจายเชื้อไปยังผู้อื่นได้หรือไม่ หากผู้ป่วยสามารถทำได้จะเชื่อมต่อระบบทางไลน์กับโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลจะเพิ่มผู้ป่วยในแพลตฟอร์ม"กินอยู่ดี"โดยจะให้ผู้ป่วยป้อนข้อมูลทั้งอาการ การรับประทานอาหารในแต่ละวันเข้ามา ทางทีมแพทย์จะดูว่าผู้ป่วยรายนั้นๆมีปัญหาอะไรหรือไม่ หากผู้ป่วยมีปัญหาอาการไม่ดีทางโรงพยายาลติดต่อผ่านระบบไลน์หรือวิดีโอคอล ซึ่งระบบนี้จะทำให้หมอ 1 คนดูแลผู้ป่วยได้ถึง 100 คน ทั้งนี้ จะมีการเตรียมยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยด้วย โดยทำตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นมาตรการฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการมีการระบบ HI ส่วนไหนที่มีการแพร่ระบาดหนักจะเป็นระบบ Bubble and Seal ซึ่งในระบบ HI จะช่วยลดความแออัด"ผมไม่อยากเห็นภาพผู้ป่วยไปโรงพยาบาลไหนเขาก็ไม่รับ หากโรงพยาบาลไหนรับไม่ได้ ก็ต้องพูดเหตุผลกับประชาชนด้วยว่าเป็นเพราะอะไร ผมก็อยากรู้มีโรงพยาบาลไหนไม่รับผู้ป่วย จะไม่รับอะไรเลยมันไม่ได้ จะต้องหาทางไปให้ได้ ไม่ว่าจะไปอยู่หน่วยคัดกรอง หน่วยแรกรับ หรือโรงพยาบาลสนามก็ว่ากันไป”เมื่อถึงตอนนี้ นายสาธิต รีบกล่าวชี้แจงว่า ขณะนี้ดีขึ้นแล้ว โดยก่อนหน้านี้ถ้าเข้าตรวจโรงพยาบาลไหน โรงพยาบาลนั้นต้องรักษา นายกรัฐมนตรีจึงหันไปถามแพทย์ว่า ตอนนี้ตัวเลขนิ่งและผู้รักษาหายเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่หรือไม่ โดยแพทย์รายงานว่า ใช่ สังเกตได้จากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาฯที่แต่ก่อนแน่นมาก ตอนนี้เบาลง นายกฯจึงกล่าวว่า ขอบคุณ ขอบคุณมากมาย แม้จะมีปัญหาอยู่บ้างผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบถุงยังชีพหรือกล่อง อว.พารอด ที่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่จะส่งให้ผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านและชุมชน โดยนายกฯได้ลองใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จากนั้นหันไปถามแพทย์ตัวเลขพอใจไหม ใช้ได้ไหม ก่อนยิ้มและกล่าวว่า"หัวใจผมเต้นแรงไปหน่อย" จากนั้น ทดลองพูดคุยสอบถามให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่รักษาที่บ้านผ่านระบบ TeleHealth โดยสอบถามว่า อาการไข้เป็นยังไงบ้าง เป็นมากี่วันแล้ว ดีขึ้นหรือยัง ซึ่งทางผู้ป่วยตอบว่า เป็นมา 3 วันแล้ว อาการดีขึ้นแล้ว นายกฯกล่าวว่า เดี๋ยวก็ดีขึ้น เพราะภูมิต้านทานเรายังดีอยู่ เพราะเป็นวัยรุ่น พอใจรักษาแบบนี้ใช่หรือไม่ เราต้องทำแบบนี้ ต้องมีการพัฒนากันทั้งระบบ แล้วระบบสาธารณสุขของไทยจะดีขึ้นมากในวันข้างหน้า แต่วันนี้รักษาตัวเองให้ดีก่อนจากนั้น คณะแพทย์ได้บรรยายความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 โดยนพ.เกียรติ ระบุว่า ขอบคุณรัฐบาลที่ให้ทุนสนับสนุนผ่านทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติและสภากาชาดไทย ที่ทำให้ได้เทคโนโลยีนี้มาเพื่อเข้าสู่ประเทศที่ยากจน และมีข้อจำกัด ทั้งนี้ วัคซีนนี้จะกระตุ้นภูมิต้านทาน(แอนติบอดี ในเลือดได้สูงเทียบเท่าวัคซีนไฟเซอร์ และสามารถยับยั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมได้ดี และสามารถยับยั้นเชื้อข้ามสายพันธุ์ได้ถึง 4 สายพันธุ์ คือ อัลฟา เบตา แกมมา เดลตา รวมถึงภูมิคุ้มกันชนิดที-เซลล์ วันนี้ประเทศไทยมีวัคซีน 4 ตัว แต่จะทำอย่างไรขึ้นทะเบียน และขณะนี้เตรียมพัฒนาวัคซีนรุ่น 2 ไว้แล้ว โดยจะใช้เวลาในการผลิต 6 เดือน ดังนั้น ไม่ว่าจะระบาดรอบไหน ไทยก็จะสามารถรับมือได้ ครั้งนี้ทดสอบแล้วว่าวัคซีนสามารถเก็บไว้ได้ 3 เดือน ในอุณหภูมิติดลบ 2 ถึง 8 องศา แต่หากอยู่ในอุณหภูมิห้อง เก็บได้ถึง 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ที่สามารถเก็บได้เพียง 28 วัน แล้ว"ขณะนี้ไทยมีวัคซีน 4 ยี่ห้อที่ดี แต่จะทำอย่างไรให้วัคซีนไทยนั้นได้ขึ้นทะเบียนรับรอง และสามารถใช้ได้จริงก่อนสงกรานต์ปีหน้า หรือเดือนเม.ย.65 ซึ่งถ้าจะทำให้ดีต้องมีกองทุนอย่างน้อย 3,000 ล้านบาท ต่อ 1 วัคซีนกองเอาไว้ และต้องบริหารข้ามระบบราชการ องค์การอาหารและยา(อย.)ไทยต้องให้มีกติกาชัดเจนในเดือนก.ย.64 เพื่อจะได้รู้ว่าต้องผ่านด่านอะไรบ้าง ทั้งนี้ อย.ต้องมีกติกาชัดเจนให้ได้เดือนก.ย.นี้ ถ้ากติกาไม่ชัดไม่อย่างนั้น 4 วัคซีนไทยจะไม่สามารถมีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนใช้ได้ทันปี 65 และโรงงานต้องเร่งผลิต รวมถึงต้องมีนโยบายการจองซื้อวัคซีนล่วงหน้า ซึ่งนโยบาย 3,000 พันล้านขึ้นอยู่กับอย.ถ้าอย.มีนโยบายเหมือนไต้หวัน โดยการขึ้นทะเบียนใช้อาสาสมัคร 4,000-5,000 คน และเทียบกับไฟเซอร์และแอสตราเซเนกา ซึ่งไต้หวันทำไป 1 ตัวแล้วโดยเทียบกับไฟเซอร์และแอสตราเซเนกา โดยให้ผลดีเท่ากับแอสตราเซเนกาก็ขึ้นทะเบียนได้เลย เราก็ต้องใช้ 600 ล้านบาท แต่หากเต็มสูตรก็จะอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท รวมถึงงบฯบจัดซื้อวัตถุดิบด้วย ขณะที่ทีมแพทย์อยากให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาดูด้วยกัน เช่นตัวแทนจาก WHO และตัวแทนจาก อย.อังกฤษ ยินดีจะมาช่วยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ได้ติดตามความก้าวหน้า และอยากให้พัฒนาให้ดีที่สุด ทราบว่าจะเป็นปี 65 จะสามารถนำไปสู่การผลิตได้ และวัคซีน 4 ตัวจะมาเสริมวัคซีนหลัก ถ้าวันหน้าวัคซีนหลักมีปัญหาเราก็มาปรับมาใช้วัคซีนเสริม วันนี้งบฯเราให้ 400 ล้านบาท ตนก็ไม่ได้อะไรตรงนี้ แต่ขอให้มีผลสำเร็จที่สามารถตัดสินใจได้ ซึ่งตนยินดี รวมถึงจะต้องมีการเตรียมโรงงาน ส่วนกติกานั้นที่จะต้องมีการปรับ ก็ต้องไปหารือกับ อย. เป็นหมอด้วยกันต้องคุยกันได้ วันนี้เราต้องพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลจะรับไป อยากจะบอกว่า ไม่ทำตามระบบราชการมันคงเป็นไปไม่ได้ มันต้องทำแต่จะทำอย่างไรให้เร็วขึ้น เรื่องของงบประมาณรัฐบาลต้องรับผิดชอบในการชี้แจง ทุกอย่างต้องมีกติกา และต้องระวังให้ตนด้วย ซึ่งตนก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็ขอบคุณมากๆยอดเยี่ยมต่อมาเวลา 11.30 น.นายกฯและคณะ เดินทางไปยังอาคารจุฬาพัฒน์ 14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยและการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโดยใช้เซลล์พืชเป็นแหล่งผลิต(วัคซีนใบยา)ของบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด โดยนายกรัฐมนตรีสอบถามถึงพันธ์ุใบยาต่างๆว่ามาจากไหน เพราะคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเป็นพันธุ์ไทย คณะแพทย์ อธิบายว่า เป็นใบยาพันธ์ุออสเตรเลีย เพราะพันธุ์ใบยาไทยมีนิโคตินสูงไม่สามารถนำมาทำยาและวัคซีนได้ ซึ่งได้นำเมล็ดมาเพาะปลูกต่อด้วย จึงไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเพิ่มอีก โดยหนึ่งต้นได้กว่า 1 พันเมล็ด ใบยานี้ใช้ทำวัคซีนและยารักษามะเร็งได้ด้วย และภายในห้องทดลองนี้สามารถปลูกวัคซีนได้ 1-5 ล้านโดสต่อเดือน จากนั้น นายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายภาพกับคณะ พร้อมกล่าวว่า “นี้คือความภูมิใจของประเทศไทย”