นายกฯ เข้าทำเนียบฯ เรียกทีม ศก.หารือวงเล็ก เตรียมออกมาตรการเยียวยา ปชช.เพิ่ม หลังล็อกดาวน์ พื้นที่ 13 จังหวัด

วันนี้ (29 ก.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เดินทางไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เพื่อถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564จากนั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกฯได้เรียก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าหารือ วงเล็ก หามาตรการเยียวยาประชาชนเพิ่มเติม ภายหลังได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 2 ส.ค. นี้จากนั้น เวลา 11.00 น. นายอะห์หมัด อับดุลเลาะฮ์ อัลฮาญะรี (Ahmed Adbulla Al-Hajeri) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย เข้าอำลานายกรัฐมนตรี ในโอกาสพ้นหน้าที่ ภายในห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลส่วนช่วงบ่าย นายเกส ปีเตอร์ ราเดอร์ (H.E. Mr. Kees Pieter Rade) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าอำลานายกรัฐมนตรี ต่อด้วย นางอานา ลูซี เชนทิล กาบรัล เพเทอร์เซิน (H.E. Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย เข้าอำลานายกรัฐมนตรี ในโอกาสพ้นหน้าที่ และ นายอะศิม อิฟติคัร อะห์หมัด (H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เข้าอำลานายกรัฐมนตรี ในโอกาสพ้นหน้าที่