ดารานักร้องน้ำดี ไม่พูดเยอะ ลุยมอบของ-เงิน ช่วยบุคลากรการแพทย์และ ปชช.

ภายหลังมีกระแสศิลปินดารานักแสดงนักร้องออกมา Call Out วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่องนั้น ขณะเดียวกันพบว่าดารา นักแสดง นักร้องชื่อดังหลายคน ออกมาช่วยสมทบทุนจากเพื่อน ๆ ดารา ๆ นักแสดง ร่วมกันมอบสิ่งของจำเป็นให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งชุด PPE รถขนส่งผู้ป่วย และออกมามอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่ต่างๆโดยใน Social Media พบว่ามีการผุดแคมเปญเปลี่ยนจาก Call Out เป็นร่วมมือกันดีกว่าไหม๊?? #เราต้องรอด ทำให้เกิดการแชร์ต่อๆกันในโลกออนไลน์ อาทิ ภาพนายอทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้แสลม ที่ถูกกระแสเรียกร้องอย่างหนักก่อนหน้านี้ให้ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล แต่ตรงกันข้าม ตูน ได้ร่วมกับมูลนิธิก้าวคนละก้าวออกมาบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแทนขณะเดียวกัน หนุ่มอาร์ต พศุตม์ บานแย้ม นักแสดงชายชื่อดัง ร่วมกับเพื่อนๆ ดารา และกลุ่มจิตอาสากู้ภัย สมทบทุนสนับสนุนซื้อชุด PPE ล่าสุดกว่า 44,000 ชุดมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ โดยทีมอาสากู้ภัยจัดรถไว้ 10 คันเพื่อช่วยส่งผู้ป่วยโควิดไปโรงพยาบาล โดยส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้วกว่า 4,000 คนเช่นเดียวกับ บุ้ง ใบหยก และเวฟ สาริน ซื้อรถส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาคันที่ 2 มอบให้ ได๋ ไดอาน่า ไปช่วยทีมเราต้องรอดด้าน อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้โรงพยาบาลพร้อมส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ บริจาคฟ้าทะลายโจรและเวชภัณฑ์อื่นๆ ส่งมอบให้หน่วยงานชุมชนและโรงพยาบาลสนามหลายแห่งนอกจากนี้ยังมีชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ร่วมบริจาคเงินและเครื่องออกซิเจนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด และมีน พีชญา วัฒนามนตรี พร้อมครอบครัวได้บริจาคเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลายแห่ง และยังมีภาพน่ารัก ที่ได้เอาถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดด้วยไม่เพียงเท่านั้นหนุ่ม เคน ภูภูมิ นักแสดงหนุ่มชื่อดัง ก็ออกมาไลฟ์สดปลูกต้นไม้ สมทบทุนมอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล และ คู่รักดารานักร้องบอย พีชเมกเกอร์ กับภรรยาสาว เจี๊ยบ พิจิตตราทั้งนี้ ยังมีศิลปินดารานักแสดงนักร้องอีกหลายคนที่ออกมาทำความดี ช่วย ประชาชนและส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากร แทนการ Call Out การเมืองแต่ไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวนัก