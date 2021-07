นายกฯ WFH เต็มรูปแบบ จับตา ครม.หารือรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบ้านพัก ภายในกรมทราบราบ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หรือ ร.1 รอ.โดยตั้งแต่ วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะปฏิบัติตามมาตรการ work from home รวมถึงภารกิจอื่นๆก็จะใช้ บ้านพักเป็นสถานที่ในการทำ การในช่วงของมาตรการที่ บังคับเข้มงวด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19วันนี้ (20 ก.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการประชุม ครม.ในวันนี้ นายกรัฐมนตรีประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากบ้านพักเพื่อเป็นแนวทางในการ work from home แต่หากภารกิจที่จะต้องเดินทางมาพบบุคคลสำคัญ เช่น เอกอัคราชทูต ก็ต้องเดินทางเข้าทำเนียบรัฐเพื่อปฏิบัติภารกิจตามปกติแต่หากเป็นการประชุมก็จะเป็นในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบ้านพักขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนเองต้องเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากจะต้องเซ็นเอกสารกำกับการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของตนเองก็จะน้อยกว่า 5 คนเพื่อรักษามาตรการด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ถือว่าการปฎิบัติงานของตนเองมีความสำคัญ แต่หากเป็นการประชุมอย่างอื่น สามารถที่จะประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบ้านพักได้ทั้งนี้ในส่วนของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้รายงานว่าขณะนี้ได้มีการทำงาน work from home แบบ 100%แต่ก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการที่ต้องเข้าเวร มาดูแลในภาคบริการบางส่วนด้วย ซึ่งมาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นส่วนวาระการประชุม ครม.ที่สำคัญ ยังคงเป็นการติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาโควิด 19 ภายหลังรัฐบาลยกระดับมาตรการให้เข้มมากยิ่งขึ้น ข้อกำหนดที่ 28 ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้วันนี้ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ขณะเดียวกันเตรียมพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงการเร่งรัดจัดหาวัคซีนนอกจากนี้ ยังมีวาระร่างกฎหมายที่ปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอาทิ ร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางราง พ.ศ….ขณะที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการ ศอ.บต.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอจัดตั้งบริษัทนวัตกรรมของกลุ่มการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย