“ประยุทธ์” ตรวจหน่วยฉีดวัคซีนเซ็นทรัลเวิลด์หลังแจงงบสภาฯ ก่อนลงนามอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

วันนี้ (31 พ.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานคร-สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-เซ็นทรัลเวิลด์-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ให้การต้อนรับจากนั้น เวลา 15.30 น. ที่ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยระหว่าง ปตท. และ บริษัท Foxconn Technology Group ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านระบบ Video Conference ก่อนที่เวลา 20.00 น. เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals of 2030: P4G) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference ที่ตึกไทยคู่ฟ้า