ตายคา “คลับเฮาส์”! จับโกหก “โทนี่” เล่นการเมือง “ไฟเซอร์-อย.” ยันไม่มีนำเข้า ย้ำ ส่งมอบผ่านรัฐบาลเท่านั้น

เห็นคนไทยกินหญ้า? “โทนี่แม้ว” จ้อ “คลับเฮาส์” โกหก มีนำเข้าวัคซีน “ไฟเซอร์” แต่ไม่มาก เล่นการเมือง มีไม่ทั่วถึง “เพจดัง” พิสูจน์ชัด “บริษัทผู้ผลิต-อย.” ยันซ้ำไม่จริง ย้ำ ส่งผ่านหน่วยงานรัฐบาลเท่านั้น เตือนนำเข้า คุก 3 ปีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (5 พ.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก ซึ่งต้องพิสูจน์ โพสต์ข้อความ ระบุว่า“4 พ.ค. 64 โทนี่ บอกว่า“แล้ววันเนี้ยไฟเซอร์ ถ้าเราเข้าไปดูเว็บไซต์ประเทศไทย มีไฟเซอร์เข้ามาแล้ว”***********5 พ.ค. 64 ไฟเซอร์ชี้แจงเราขอรับรองว่า ไฟเซอร์-ไบโอเอนเทค ไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ผ่านสำนักงานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้น*********เเอดมินชี้แจง1. ก่อนหน้านั้น ทาง อย.ก็ได้ออกมาชี้แจงเเล้ว บริษัท ไฟเซอร์ ยังไม่มีการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 เข้ามาในไทย แต่สาเหตุที่แอดมินไม่ได้นำมาเสนอ เพราะคิดว่า ทางฝ่าย ที่เชื่อโทนี่ นั้น อาจจะแย้งได้ว่า ทางอย.เป็นหน่วยงานรัฐเชื่อไม่ได้2. แต่เมื่อมีคำชี้เเจงจากทางไฟเซอร์ ออกมาทางแอดมิน จึงได้นำเสนอ3. ตั้งเเต่ เวลา 00.50 น. 5 พ.ค. 64 ทางด้าน FB ดร.พิพัฒน์ ผิวงาม. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีการโพสต์ในกรณีที่มีการส่งข่าวว่า ได้มีการนำเข้าวัคซีนของทางไฟเซอร์เข้ามาในไทย ที่มาจากภาพของทางด้าน New York Timesดร.พิพัฒน์ ผิวงาม. เลยได้ส่งอีเมลไปถาม New York Times ได้ความว่า*** สรุปว่า ***แผนที่วัคซีนทั้ง Pfizer และ Moderna ที่โชว์ใน New York Times บอกแค่ว่า “วัคซีนดังกล่าว มี aprrovals of the vaccines for emergency use” ไม่ได้บอกว่า มีการกระจายและใช้ในประเทศนั้นๆ รวมถึงประเทศไทยด้วยขอบคุณข้อมูล อ้างอิงที่มาhttps://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10222111958202537&id=1070268659ทั้งนี้ วานนี้ (4 พ.ค.) นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมพูดคุยในช่อง CARE Clubhouse x CARE Talk : คิดเคลื่อนไทย พลิกฟื้นวิกฤตโควิด กับ Tony Woodsome โดยพูดถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการบริหารจัดการพื้นที่คลองเตย รวมถึงเรื่องวัคซีนที่ล่าช้าโดยตอนหนึ่งกล่าวถึง วัคซีน “ไฟเซอร์” ซึ่งเชื่อกันว่ามีคุณภาพสูง และเข้าถึงได้ยาก โดยเฉพาะคนไทยทั่วไป“วันนี้เท่าที่ตนทราบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติ 4 บริษัท แต่ไม่มี Pfizer แล้วทุกคนต้องไปซื้อจากองค์การเภสัชกรรม เพราะบริษัทต่างๆ ไม่อยากรับผิดชอบถ้าแพ้ ก็ต้องให้โรงพยาบาลไปซื้อต่อมาฉีดให้ลูกค้า“วันนี้ Pfizer หากเข้าไปดูเว็บไซต์ ประเทศไทยมีเอาเข้ามาแล้ว ไม่รู้เท่าไร แต่ว่าเอาเข้ามาแล้ว ไม่มาก คงใช้กันไม่มีคน” ทักษิณ ระบุ และยังกล่าวต่อว่า “ประเทศอื่นวัคซีนเป็นของฟรี แต่ของไทยเป็นของหายาก หลายคนก็อยากได้ Pfizer แต่มันไม่มี Pfizer ให้”ต่อมามีผู้ร่วมเสวนาได้ถามคำถามว่า ข้อมูลการนำเข้าวัคซีน Pfizer มาจากที่ไหน ทักษิณ กล่าวว่า จากเว็บไซต์และแผนที่ประเทศ ถ้ามีสีเหลืองขึ้นคือเอาเข้ามาแล้ว แต่เขาเขียนว่า เป็นกรณีฉุกเฉิน แสดงว่า เอาเข้ามาไม่มากก็มีหลักฐานอยู่”คาดว่า ข้อมูลดังกล่าวจะมีที่มาจากเว็บไซต์ The New York Times ที่มีการระบุถึงประเทศต่างๆ ที่อนุวัติวัคซีนแต่ละยี่ห้อแล้ว (จาก THE STANDARD TEAM)อย่างไรก็ตาม ต่อมา ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่ได้มีข้อความปรากฏเกี่ยวกับวัคชีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอนเทค ในประเทศไทยจากหลายแหล่งข่าว และสื่อออนไลน์หลายแห่ง บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการดำเนินงานรวมถึงจุดยืนบริษัทฯ ดังนี้ไฟเซอร์มุ่งมั่นและยืนหยัดที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่างๆ เพื่อให้คนทั่วโลก รวมถึงประชาชนชาวไทยได้สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของเราได้อย่างเท่าเทียมกันในภาวะของการระบาด ณ ขณะนี้ ไฟเซอร์จำเป็นต้องมุ่งจัดลำดับความสำคัญโดยมุ่งเน้นการส่งมอบวัคซีนผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้นในขณะนี้ ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการทำงานและหารืออย่างต่อเนื่อง กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวไทยเราขอรับรองว่าไฟเซอร์-ไบโอเอนเทค ไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆ ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ผ่านสำนักงานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้นขอแสดงความนับถือฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Jetsadanee.iamsupatsawat@pfizer.com (จากไทยโพสต์)นอกจากนี้ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แถลงกรณี ทักษิณ ระบุ วัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์บางส่วนมาในประเทศไทยแล้ว โดยยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง วัคซีนไฟเซอร์ยังไม่มีการนำเข้ามาในประเทศไทยทั้งนี้ ได้พูดคุยกับบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย ได้รับการยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการยื่นขึ้นทะเบียน และอยู่ในช่วงของการเจรจากับรัฐบาล โดยทางบริษัท ไฟเซอร์ มีนโยบายที่จะขายวัคซีนให้กับภาครัฐเท่านั้น คาดว่า จะยื่นขึ้นทะเบียนในเร็วๆ นี้นพ.ไพศาล กล่าวว่า ขณะนี้มีวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 3 ยี่ห้อ ประกอบด้วย แอสตร้าเซนเนก้า ซิโนแวค จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน1 ยี่ห้อ อยู่ในระหว่างการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน คือ โมเดอร์นา2 ยี่ห้อ ยังอยู่ในระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อรอประเมิน คือ Covaxin และ Sputnik V“ขอเตือนว่า ถ้ายาตัวใดมีการนำเข้าโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน จะถือว่าเป็นยาที่ไม่มีทะเบียน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติยา”ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า สำหรับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ที่อ้างว่า มีการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ในประเทศไทยนั้น ไม่ได้เป็นข้อมูลของบริษัท โดยไฟเซอร์ยืนยันไม่มีเว็บไซต์ในลักษณะดังกล่าวแน่นอน, เห็นได้ชัดว่า นายโทนี่ หรือ ทักษิณ พลาดตรงที่ ไม่คิดว่า เรื่องนี้จะมีใครสนใจเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลที่เขานำมาพูดมากนัก เพราะหลงตัวเองว่า เป็นคนที่มีข้อมูลทุกเรื่องมากกว่าใคร โดยเฉพาะคนไทย จึงจงใจที่จะนำเรื่องนี้มาเล่นการเมือง โหนกระแสวัคซีน “ไฟเซอร์” สร้างความนิยมกับสาวกว่าสุดยอดผู้รู้ที่แท้จริงขณะเดียวกัน ก็ฉวยโอกาสโจมตีผู้มีอำนาจและรัฐบาล ว่า คิดอะไรกันอยู่ กับที่มีวัคซีน “ไฟเซอร์” เข้ามาในไทยแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่มาก เพื่อที่จะชี้นำคนไทย ให้ได้คิดว่า คนที่เข้าถึงก็แค่กลุ่มชนชั้นนำในประเทศเท่านั้น หรือไม่?นี่คือ เกมที่ “ทักษิณ” ถนัด และอาศัยช่วงชลมุนอย่างนี้เล่นเกมการเมืองมาตลอด โดยดูเบาปัญหา ว่า คงไม่มีใครสามารถขุดคุ้ยความจริงออกมาแฉได้แต่เกมนี้ และประเทศไทยขณะนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว ท่ามกลางข้อมูลเท็จ ข่าวปลอม แทบจะสุมหัวคนไทย ทำให้หลายฝ่ายเริ่มหาวิธีช่วยทำให้คนไทยตาสว่างขึ้นมาได้บ้าง โดยเฉพาะจากพวกนักการเมือง ที่ชอบโกหกหลอกลวงอย่างหน้าด้าน เพียงหวังผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครจะคิดว่า “โทนี่ แม้ว” ผิดพลาดโดยสุจริต ที่ไม่ตรวจสอบเท็จจริงก่อนนำมาพูด ก็เป็นเรื่องของเขา เพราะคนพวกนั้น ผิดก็ยังคิดว่าถูกได้เลย นี่นับประสาอะไร หรือว่าไม่จริง!!!