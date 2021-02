“เสี่ยหนู” ซัดกลุ่มดาวฤกษ์สายไปแล้ว ไว้ใจไม่ได้ ชี้ “อนุชา” น้องตีหัวพี่ขอโทษแทนไม่ได้

วันนี้ (28 ก.พ.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่สถาบันบำราศนราดูร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ในฐานหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับคณะรัฐมนตรีที่นายกฯ ระบุให้พรรคร่วมรัฐบาลหารือกันว่า ไม่มี ไม่ต้องคุย เพราะเข้าใจกันอยู่แล้ว ทุกอย่างอยู่ที่สปิริตของการทำงานร่วมกันอยู่แล้ว อย่าไปให้ความกังวลในสิ่งที่ไม่ควรกังวล ขอตอบแบบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่าไม่รู้ๆ เมื่อถามว่าในอนาคตหาก ส.ส.ก้าวไกล 4 มาร่วมพรรคภูมิใจไทยจะทำให้โควตารัฐมนตรีเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า เรามาทำงานให้บ้านเมืองและพี่น้องประชาชน เรื่องโควตาจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับพรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าปัญหาแคลงใจเรื่องการงดออกเสียงให้ รมว.พรรคภูมิใจไทยของ ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ จบหรือยัง นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่จบ เชื่อว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็คุยกัน “เพราะเป็นมารยาทการอยู่ด้วยกัน ระดับผู้ใหญ่บางทีพูดกันด้วยญาณดีกว่า ไม่ต้องเอ่ย ไม่ต้องไปโวยวายอะไร สมมติว่า ส.ส.ภูมิใจไทยทำอะไรไม่ถูกต้อง ขัดขืนมติพรรคไม่เชื่อฟัง พูดก็แล้ว ขอร้องอย่างไรก็แล้ว ก็ยังทำอยู่ ผมก็ต้องจัดการในวิธีการของผม ส่วนหัวหน้าพรรคการเมืองอื่นๆ ก็ต้องมีวิธีจัดการในวิถีทางของท่าน เราต้องไม่ก้าวก่ายกัน แต่ที่สำคัญเราต้องอธิบายต่อกันและกันได้”เมื่อถามว่า สำหรับคำอธิบายของกลุ่มดาวฤกษ์ที่ออกมาชี้แจง ฟังไม่ขึ้นใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับพรรคภูมิใจไทยต้องบอกว่าฟังไม่ขึ้น เพราะถ้าสิ่งที่เขาทำถูกก็หมายความว่า ส.ส.ที่เหลือของพรรคพลังประชารัฐโหวตผิดหมดหรือ “คนร้อยกว่าคนโหวตแบบนี้ แล้ว 7 คนโหวตอีกอย่าง กลายเป็นร้อยคนผิด 7 คนถูกก็ให้มันรู้ไป” เมื่อถามว่าการที่นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ออกมาแถลงข่าวและยกมือไหว้ขอโทษ ยังไม่เพียงพอใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบย้ำว่า ไม่มีๆ มีแต่ตนยกมือไหว้นายอนุชา และนายอนุชาไม่ใช่คนทำผิด เหมือนน้องมาตีหัวตน แล้วอีกคนมาขอโทษ มันเกี่ยวอะไรกันเมื่อถามว่ากลุ่มดาวฤกษ์ต้องแสดงท่าทีการรับผิดชอบให้ชัดเจนมากกว่านี้ นายอนุทินกล่าวว่า เราติดใจในเรื่องการอยู่ร่วมกัน ทุกคนก็ต้องไปดูแลคนของตัวเอง เมื่อถามว่าหากกลุ่มดาวฤกษ์ยังอยู่พรรคพลังประชารัฐก็จะยังไม่ไว้ใจใช่หรือไม่ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตอบว่า ตนไม่เคยไว้ใจกลุ่มดาวฤกษ์อยู่แล้ว เมื่อถามย้ำว่าหากกลุ่มดาวฤกษ์มาขอโทษ นายอนุทินตอบว่า “a little too late” (เรื่องมันสายไปแล้ว) เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า too late หรือทุเรศ นายอนุทินกล่าวว่า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อถามว่าจะยื่นคำขาดว่ากลุ่มดาวฤกษ์ต้องลาออกจากพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ นายอนุทินปฏิเสธตอบคำถามดังกล่าว พร้อมสายศีรษะและระบุว่าบ้านใครบ้านมัน