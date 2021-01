“ปวิน” ฟาด “ช่อ” จัดงานวันเกิดไม่ใส่หน้ากาก ด่าไม่ต่างจาก “ดีเจมะตูม”

วันนี้ (31 ม.ค.) เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun ของนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโต ผู้หลบหนีหมายจับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น โพสต์ข้อความระบุถึง น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือช่อ อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่กรณีจัดงานวันเกิด โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ว่า“ขณะที่เรากำลังประณามการมั่วสุมในช่วงที่โควิดยังระบาดไม่เลิก ในขณะที่เราประณามอีมะตูมว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ ในขณะที่เราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่พบปะกัน ไม่ออกงานสังคมร่วมกัน เออ ดิชั้นดันไปเห็นการจัดงานวันเกิดของท่านอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ถ่ายรูปอวดเค้ก ไม่มีใครใส่หน้ากากแม้แต่คนเดียว พูดอย่างนี้ ต้องมีคนเอาดิชั้นไปด่า แหม อะไรกัน จับผิดอยู่ได้ อีดอก มึงจะให้ดิชั้นจับผิดแต่ฝ่ายตรงข้าม แต่ถ้าฝ่าย “ประชาธิปไตย” ทำ ให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรอคะ?” นายปวินระบุก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 น.ส.พรรณิการ์ ได้โพสต์ภาพชุดลงในทวิตเตอร์เป็นการจัดงานวันเกิด 33 ปีของตนเอง โดยมีผู้มาร่วมงานจำนวนหนึ่ง“ขอบคุณทุกของขวัญ ทุกกำลังใจ ทุกคำอวยพร มั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดี เพราะได้กินเค้กอร่อยตั้งแต่ต้นปีเลย Smiling face with open mouth and tightly-closed eyesSmiling face with smiling eyesRelieved facePartying face #33rdwithpannika ... ปล. เค้กอร่อยจริงจังทั้งสตรอเบอรี่มูสเค้ก และเค้กมะพร้าว อะลัวดอกไม้ที่มากับเค้กคือดีมากกกก เกิดมาไม่เคยกินอะลัวอร่อยขนาดนี้ กินกันทั้งออฟฟิศเลยจ้า” อดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ระบุในทวิตเตอร์ @Pannika_FWP