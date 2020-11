สถานทูตสหรัฐฯ เต้น ปฏิเสธให้วีซ่า “แกนนำม็อบ 3 นิ้ว” ลี้ภัย

วันนี้ (4 พ.ย.) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ส่งข้อความถึงสื่อมวลชน อ้างอิงจากการตอบคำถามจากโครงการโคแฟค เกี่ยวกับกรณีข่าวลือว่าแกนนำม็อบกลุ่มนักศึกษาไทยจำนวนหนึ่งได้รับวีซ่าเพื่อลี้ภัยทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาแล้ว โดยระบุว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวลวง“ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนจำนวนมากที่กล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองของไทย เมื่อเร็วๆ นี้มีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการลี้ภัยทางการเมืองในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จโดยสิ้นเชิง ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับกระบวนการลี้ภัยในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจะต้องอยู่ในสหรัฐฯ แล้วเท่านั้น จึงจะขอสถานะผู้ลี้ภัยได้” สถานทูตสหรัฐฯ ระบุ และว่า “หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการรับรองสถานะผู้ลี้ภัย คือ หน่วยงานสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา (U.S. Citizenship and Immigration Services) โดยหน่วยงานอื่นๆ ของสหรัฐฯ ไม่อาจดำเนินการดังกล่าวได้”อนึ่ง ข้อความตอบกลับดังกล่าว เกิดจากการที่มีผู้เข้าไปสอบถามว่า “แกนนำม็อบ เตรียมลี้ภัยไปสหรัฐ จริงหรือ : อาจารย์นิด้าโพสต์บนเฟซบุ๊กใช้ชื่อ Arnond Sakworawich บอกว่าพวกเด็กปลดแอก แกนนำจำนวนหลายคน ทำเรื่องขอลี้ภัยทางการเมืองไปอาศัยในสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ทาง CIA รับรองคำขอลี้ภัยให้เด็กพวกนี้จะได้ไปชุบตัว เรียนหนังสือต่อ ด้วยทุนของสหรัฐอเมริกา แล้วคงกลับมาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า”จากนั้นผู้ใช้ชื่อบัญชีว่า supinya ได้ตอบกลับว่า “จากการโทรศัพท์สอบถามจากตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ทางทีมบรรณาธิการโคแฟคได้รับคำตอบทางอีเมลจากทางสถานทูตสหรัฐอเมริกากลับมาดังนี้ “ที่ผ่านมามีข้อมูลลวงจำนวนมากที่กล่าวหาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของประเทศสหรัฐฯ กับการเมืองไทยเผยแพร่ไปทั่ว ล่าสุดมีกรณีเรื่องการขอลี้ภัยทางการเมืองไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นข่าวเท็จโดยสิ้นเชิง ข้อกล่าวหานี้ได้สะท้อนให้เห็นว่ามีเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับกระบวนการขอสิทธิของการเป็นผู้ลี้ภัยในสหรัฐฯ เพราะว่าการจะขอเป็นผู้ลี้ภัยได้ ตัวผู้ขอลี้ภัยจะต้องมีสถานะอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาแล้ว อีกทั้งในกระบวนการขอสิทธิการเป็นผู้ลี้ภัยจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานด้านพลเมืองและการอพยพ (U.S. Citizenship and Immigration Services) ไม่ใช่หน่วยงานอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา”ทั้งนี้ สัปดาห์นี้มีข่าวแพร่สะพัดว่าแกนนำนักศึกษาที่ขอลี้ภัยการเมืองไปสหรัฐฯ ประกอบไปด้วย “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์, “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, “ไมค์” ภาณุพงศ์ จาดนอก และ “ลูกเกด” ชลธิชา แจ้งเร็วดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการโคแฟค: