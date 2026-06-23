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อยากเปิดฮอร์มุซต้องปิดช่องแคบนี้ก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อยากเปิดฮอร์มุซต้องปิดช่องแคบนี้ก่อน