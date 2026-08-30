สถาปนิกไทยผงาดคว้าชัยประกวดออกแบบอาคารผู้โดยสารสนามบินดูไบใหญ่ที่สุดในโลก!

“มีน–วิชญะ จริงจิตร” จากเด็กสถาปัตย์ไทยที่เคยถูกบูลลี่ผลงาน วันนี้ก้าวขึ้นเป็น Senior Architect Designer แห่ง Zaha Hadid Architects และเป็นหนึ่งในทีมเบื้องหลังแบบสนามบินอัล มักตูม อภิมหาโปรเจกต์กว่า 1.15 ล้านล้านบาท ตั้งเป้ารองรับผู้โดยสาร 260 ล้านคนต่อปี พิสูจน์ให้เห็นว่าแบบที่เคยถูกถามว่า “ใครจะสร้างให้คุณ” วันนี้กำลังจะถูกสร้างในระดับโลก
วันนี้ (30 ส.ค.) กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแรงบันดาลใจบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจชื่อดัง "หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ" ได้โพสต์เรื่องราวของ "คุณมีน" วิชญะ จริงจิตร สถาปนิกคนไทยที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Architect Designer อยู่ที่บริษัทสถาปนิกชั้นนำระดับโลกอย่าง Zaha Hadid Architects ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
คุณมีนเป็นหนึ่งในทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังผลงานชนะการประกวดไอเดียต้นแบบการออกแบบ อาคารผู้โดยสารใหม่ของสนามบินนานาชาติอัล มักตูม (Al Maktoum International Airport) ในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและผ่านการอนุมัติสร้างโดย Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum เจ้าผู้ครองนครดูไบ ด้วยงบประมาณลงทุนมหาศาลถึง 128 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (AED) หรือคิดเป็นเงินไทยราว 1.15 ล้านล้านบาท โดยโครงการนี้ตั้งเป้าเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 260 ล้านคนต่อปี
สิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้น่าประทับใจยิ่งขึ้น คือย้อนกลับไปเมื่อปี 2016 ในขณะที่คุณมีนยังทำงานอยู่ในประเทศไทย เคยถูกรุ่นพี่ในแวดวงสถาปัตยกรรมบูลลี่ผลงานการออกแบบต่อหน้าผู้คนมากมายด้วยคำพูดที่ว่า “..ออกแบบแบบนี้ ใครจะไปสร้างให้คุณ..”
ทว่าคำสบประมาทในวันนั้น กลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณมีนพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง จนสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับ Top ของวงการสถาปัตยกรรมโลกที่ Zaha Hadid Architects และพิสูจน์ให้เห็นว่างานออกแบบในจินตนาการของเขานั้น นอกจากจะมีคนสร้างให้แล้ว ยังเป็นโครงการระดับอภิมหาโปรเจกต์ของโลกอีกด้วย
ทั้งนี้ มีน ผรือนายวิชญะ จริงจิตร เป็นศิษย์เก่าจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ (ประเภทศิษย์เก่าดาวรุ่ง) จาก สจล. ในปี 2568
ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติอัล มักตูม (Al Maktoum International Airport / Dubai World Central) ประกาศแผนขยายอาคารผู้โดยสารเฟสใหม่ เพื่อทดแทนสนามบินดูไบเดิม (DXB) โดยมีกำหนดขยายเป็น 5 รันเวย์ และ 400 อาคารงวงช้าง