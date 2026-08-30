ชาวสวนมังคุดใต้โวย “จนไม่ไหวแล้ว” หลังราคาดิ่งหนัก เกรดดีสุดเหลือกิโลกรัมละ 10 บาท

หากใครอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กชาวสวนมังคุดภาคใต้ ไม่ว่าจะกลุ่มไหน ตอนนี้เสียงไปในทิศทางเดียวกัน “จนไม่ไหวแล้ว” สวนทางนโยบายรัฐบาล “รวยไม่ไหวแล้ว”
สาเหตุของราคามังคุดตกต่ำ ชาวสวนต่างมึนงง เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ เพราะกระทรวงพาณิชย์ คุยนักคุยหนา ราคามังคุดปีนี้ ดีกว่าปีก่อน แต่ทำไมมังคุดภาคใต้ ถึงได้ตกเอา ตกเอา
วันนี้ ราคามังคุดเกรดที่ดีสุด อยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาท ตกไซส์ 4-5 บาท เกรดดำ ไม่ต้องพูดถึง ทิ้งได้ทิ้งเลย ไม่มีใครรับซื้อ
ก่อนหน้านี้ ในวันแถลงนโยบายกระทรวงพาณิชย์ 90 วัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ตัวเลขไว้ว่า มังคุดภาคตะวันออกเกรดคละ กิโลกรัมละ 45 บาท เพิ่มขึ้น 21.62% แต่วันนี้ ราคามังคุดภาคใต้อยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาท
อย่างไรก็ตาม หากเจาะลึกไปในช่วงวันแถลงนโยบาย นายศุภจีย้ำไว้ชัดเจนว่า ได้สั่งการไปแล้วว่า ต้องผลักดันราคาผลไม้ภาคใต้ให้มีราคาดีไปจนสิ้นสุดฤดูกาล เพื่อให้ปิดจบฤดูกาลแบบที่เกษตรกรพอใจ
แต่ปรากฏว่า หลังจากนั้น ราคามังคุดใต้ดิ่งลงอย่างหนัก จนราคาล่าสุดแตะที่กิโลกรัมละ 10 บาท และมีแนวโน้มที่จะต่ำลงไปกว่านี้อีก
หากมองย้อนกลับไปดู กรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ พบว่า ได้ใช้นโยบายผลักดันราคามังคุดแบบสุดจัด ปลัดบอก ก็คือ ใช้อินฟลูเอนเซอร์มาช่วยกระตุ้นการบริโภคมังคุด จัดโปรโมตใหญ่โต แต่การบริโภคไม่กระเตื้อง สุดท้ายแรงโปรโมตหายไปกลับสายลม ราคามังคุดก็ยังดิ่งสวนทาง
ส่วนการกำกับดูแลล้ง ดูแลผู้ประกอบการรับซื้อมังคุด ที่เอารัดเอาเปรียบชาวสวน กลับนิ่งสนิท ไม่เห็นข่าว ส่งคน ส่งทีมเข้าไปตรวจสอบ ปล่อยให้มีการเอาเปรียบชาวสวน กดราคาต่ำลงทุกวัน
แล้วที่เคยบอกไว้ ได้มีการประสานผู้ประกอบการ ห้างค้าส่งค้าปลีกเข้าไปรับซื้อ หรือการเร่งผลักดันส่งออก ก็ไม่รู้ไปทำกันอีท่าไหน เกษตรกรถึงไม่เคยเห็นมีใครเข้าไปรับซื้อ จะเห็นก็มีแต่พ่อค้าหน้าเดิม ๆ ที่เข้าไปกดราคารับซื้อกันเป็นว่าเล่น
ก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่รับผิดชอบงานตัวเอง หรือคนกำกับนโยบายอย่างนางศุภจี ไม่เข้มงวดกวดขัน ผลก็เลยออกมาเป็นแบบนี้
จนชาวสวนต้องถามหา “ศุภจีหายไปไหน” ทำไมถึงไม่ทำอย่างที่คุยโตโอ้อวดเอาไว้