ทนายอาร์ม ทนาย “ยัต ชัยโสโร” โพสต์ปริศนารัวๆ เปรยถอนตัว คลิปเสียงหาย ก่อนแจงเฟซโดนแฮก

โซเชียลฯ แตกตื่น! “ทนายอาร์ม” ทนายของ “ยัต ชัยโสโร” โพสต์ถามความเห็นเรื่องถอนตัวจากคดีพิพาท “ต้า เฟ็ดเฟ่” 20 ล้านบาท ก่อนเผย LINE เข้าไม่ได้และคลิปเสียงหายทั้งหมด ล่าสุดชี้แจงว่าเฟซบุ๊กถูกแฮก ด้านชาวเน็ตแห่จับตาว่าเป็นฝีมือแฮกเกอร์จริง หรือกำลังส่งสัญญาณถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างในคดีกันแน่?
กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามองอย่างหนัก สำหรับคดีฟ้องร้องเรียกเงิน 20 ล้านบาท ระหว่าง ยัต ชัยโสโร และ ต้า เฟ็ดเฟ่
วันนี้ (30 ส.ค.) ทนายอาร์ม (ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี) ทนายความส่วนตัวของยัต ชัยโสโร ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจ เฟซบุ๊ก "Attorney Arm Wongsakorn" จนสร้างความงุนงงให้แก่ผู้ติดตามเป็นอย่างมาก ลำดับโพสต์ปริศนาบนเพจทนายอาร์ม
โพสต์เปรยเรื่องถอนตัว: เพจได้โพสต์ข้อความถามชาวเน็ตว่า "คือทุกคนถ้าผมประกาศถอนตัวจากคดีพี่ยัตนี่จะสบายใจกันหมดใช่ไหม"
โดยแจ้งเรื่องระบบมีปัญหา ต่อมามีโพสต์ระบุความขัดข้องทางเทคโนโลยีว่า "LINE ก็เข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไร แถม คลิปเสียงที่มีอยู่ก็หายหมดอีก"
พร้อมทั้ง ชี้แจงโดนแฮก ล่าสุด เพจได้โพสต์รูปภาพข้อความระบุว่า "ขออภัยทุกคนครับเฟสโดนแฮ็ก"
ความเคลื่อนไหวที่สับสนและต่อเนื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ทำเอาชาวเน็ตต่างตั้งข้อสงสัยและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม ว่าสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากการโดนแฮกจริง หรือเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคดีดราม่า 20 ล้านบาทนี้กันแน่