คลิปเผยอีกมุม "น้องเนเน่" ห้ามฝรั่งตีกันอย่างเดือด ทั้งแข็งแกร่ง อ่อนโยน มีครบ!

คลิปเผยอีกมุม "น้องเนเน่" ห้ามฝรั่งตีกันขณะกำลังเล่นดนตรีกลางตลาดนาคาที่ภูเก็ต ทั้งแข็งแกร่ง เด็ดขาด อ่อนโยน ครบทุกเรื่องในคนเดียว
วันที่ 29 ส.ค. 2569 เพจ "สาธิต ปิตุเตชะ" เผยคลิป น้องเนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย ศิลปินเยาวชนไทยวัย 16 ปีจากภูเก็ต ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากเวที America’s Got Talent โดยเป็นเหตุการณ์ขณะร้องเพลง และเล่นดนตรีในตลาดนาคาที่ภูเก็ต ซึ่งผู้ชมชาวต่างชาติกำลังจะมีเรื่องทะเลาะวิวาท แต่ น้องเนเน่ กลับแก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาด โดย นายสาธิต ระบุว่า
“เนเน่ ผ่านประสบการณ์ เล่นดนตรีและอื่น ๆ ก่อนสำเร็จในวันนี้มากมาย” หนึ่งในนั้น คือเหตุการณ์ เล่นดนตรีในตลาดนาคาที่ภูเก็ต ที่ประจำ ในขณะที่น้องเล่นดนตรีที่ถนัดอยู่ ฝรั่งที่มาดูเกิดทะเลาะจะมีเรื่องกัน
เนเน่ บอกให้หยุดๆๆ ถ้าไม่หยุดจะเลิกเล่นทันที และก็กำลังจะเลิกเล่น แต่มีฝรั่งคนหนึ่งขอให้เล่นต่อ เนเน่ก็บอกกับฝรั่งที่เป็นแฟนเพลงว่า อีกเพลงสุดท้าย ค่ะ
แข็งแกร่ง มีพลัง น่ารัก และเด็ดขาด อ่อนโยนด้วย ครบทุกเรื่อง"