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ด่วน! เกิดเหตุพารามอเตอร์ตกเขื่อนป่าสัก สูญหาย 2 ราย อยู่ระหว่างเร่งค้นหา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระทึกกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์! พารามอเตอร์ประสบอุบัติเหตุตกลงในเขื่อน เบื้องต้นสูญหาย 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุและค้นหาอย่างเร่งด่วน ขณะที่สาเหตุและรายละเอียดผู้สูญหายยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

วันนี้ (29 ส.ค.) มีรายงานเกิดอุบัติเหตุพารามอเตอร์ตกลงในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เบื้องต้นมีผู้สูญหาย 2 ราย

ขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วน ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุและรายละเอียดของผู้สูญหายยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป