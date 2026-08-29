ด่วน! เกิดเหตุพารามอเตอร์ตกเขื่อนป่าสัก สูญหาย 2 ราย อยู่ระหว่างเร่งค้นหา

ระทึกกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์! พารามอเตอร์ประสบอุบัติเหตุตกลงในเขื่อน เบื้องต้นสูญหาย 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุและค้นหาอย่างเร่งด่วน ขณะที่สาเหตุและรายละเอียดผู้สูญหายยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
วันนี้ (29 ส.ค.) มีรายงานเกิดอุบัติเหตุพารามอเตอร์ตกลงในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เบื้องต้นมีผู้สูญหาย 2 ราย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วน ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุและรายละเอียดของผู้สูญหายยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป