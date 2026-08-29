นักวิชาการ เผยภาพตึก "คลองถม" บิดเอียงอย่างเห็นได้ชัดจากความร้อนสูง เสี่ยงพังทลาย

ภาพล่าสุดคลองถมเซ็นเตอร์หลังเพลิงสงบ พบโครงสร้างอาคารและเหล็กบิดเอียงจากความร้อน เสี่ยงพังถล่ม ขณะที่ตลาดเสียหายวอด เหลือเพียงซากร้านค้า เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำระบายความร้อนและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
จากกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่บริเวณตลาด "คลองถมเซ็นเตอร์" ส่งผลให้พื้นที่ร้านค้าและอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก
วันนี้ (29 ส.ค.) นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ นักวิเคราะห์การเมือง และสื่อมวลชนชื่อดัง ได้โพสต์ภาพพร้อมรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากเพจอาสาสมัครดับเพลิงและกู้ภัย ฐานบุญวิภา เผยให้เห็นสภาพความเสียหายของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงเช้าหลังฟ้าเปิด พบว่าโครงสร้างอาคารและเหล็กบิดเอียงอย่างเห็นได้ชัดจากการถูกความร้อนสูงเผาทำลาย ส่งผลให้ตัวอาคารเสียความแข็งแรงและอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการพังทลายอย่างน่าเป็นห่วง
ขณะที่บริเวณโดยรอบตลาดถูกไฟไหม้วอดเสียหายทั้งหมด เหลือเพียงซากปรักหักพังและข้าวของเครื่องใช้ของร้านค้าที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงตรึงกำลังเร่งฉีดน้ำระบายความร้อนเพื่อควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า และพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้