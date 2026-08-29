“คลองถมเซ็นเตอร์” ประกาศปิดไม่มีกำหนด เผยเหตุไฟไหม้กระทบโครงสร้าง

คลองถมเซ็นเตอร์ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ หลังเพลิงไหม้ทำโครงสร้างและระบบภายในอาคารเสียหาย เร่งตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ส่วนกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้งจะแจ้งผ่านช่องทาง official ต่อไป
วันนี้ (29 ส.ค.) ศูนย์รวมสินค้าเครื่องมือช่างและของสะสมชื่อดังย่านวรจักร "คลองถมเซ็นเตอร์" ออกประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
โดย ทางผู้บริหารคลองถมเซ็นเตอร์ ได้เปิดเผยผ่านแถลงการณ์ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างและระบบการทำงานภายในอาคารได้รับความเสียหาย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของกลุ่มลูกค้า ร้านค้าผู้เช่า และพนักงานทุกส่วน จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อเข้าตรวจสอบและเร่งปรับปรุงพื้นที่
ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้าได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และขออภัยในความไม่สะดวกของลูกค้าและผู้ประกอบการทุกท่าน โดยหากมีความคืบหน้าเรื่องกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้ง จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง official ต่อไป