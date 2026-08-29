น้ำท่วมดินถล่มเนปาล เสียชีวิตพุ่งกว่า 600 สูญหาย 2,500 ราย

MGR Online: เหตุน้ำท่วมและดินถล่มจากเทือกเขาหิมาลัย แนวชายแดนเนปาล-จีน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นเกือบ 600 ราย และสูญหายประมาณ 2,500 ราย สภากาชาดและสภาเสี้ยวเดือนแดงประเมินความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้จะรุนแรงอย่างยิ่ง มีผู้ได้รับผลกระทบเกือบ 10,000 ราย
ทางการเนปาลและจีนกำลังรวบรวมข้อมูลของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย โดยฝั่งเนปาลมีความสูญเสียมากกว่า จนถึงวันศุกร์ที่ 28 ส.ค.พบผู้เสียชีวิตเกือบ 600 ราย ส่วนฝั่งจีนมีผู้เสียชีวิต 7 ราย นอกจากนี้ มีผู้สูญหายเกือบ 2,500 คน ในจำนวนนี้ 1,924 คนสูญหายในเนปาล รวมถึงชาวต่างชาติ 517 คน และ 554 คนสูญหายในจีน
ชาวเนปาลจำนวนมากแห่กันไปที่โรงพยาบาลในกรุงกาฐมาณฑุอย่างกระวนกระวายใจ เพื่อค้นหาญาติที่หายไป ผนังโรงพยาบาลเต็มไปด้วยประกาศตามหาคนหายที่มีรูปถ่ายและชื่อ
สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ระบุว่าภัยพิบัตินี้เกิดจากการถล่มของธารน้ำแข็ง ซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสน้ำโคลนและน้ำแข็งขนาดใหญ่สาดซัดเข้าถล่มราวกับคลื่นยักษ์สึนามิ กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากและพัดพาโคลนและเศษซากสิ่งของจำนวนมหาศาล ส่งผลให้การกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายยากลำบากอย่างยิ่ง
มวลน้ำขนาดใหญ่ยังทำให้เขื่อนดินหลายแห่งพังทลายลง จนทางการเนปาลต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งหมดเคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัยโดยทันที เช่นเดียวกับทางฝั่งทิเบตของจีน ปฏิบัติการกู้ภัยต้องถูกระงับชั่วคราวในวันศุกร์ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมเพิ่มเติม แต่ภัยคุกคามค่อยๆ ลดลงแล้ว
พื้นที่ประสบภัยพิบัติในเนปาล ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัย มีนักเดินป่าและนักปีนเขาจากทั่วโลก และเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญสำหรับชาวฮินดูและชาวพุทธทิเบต จึงคาดว่าจะมีชาวต่างชาติสูญหายและเสียชีวิตจำนวนมาก
นี่เป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลนับตั้งแต่แผ่นดินไหวในปี 2015 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 9,000 คน แต่เนื่องจากยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงพื้นที่ ทำให้การประเมินความเสียหายยังทำได้ยาก
ผู้แทนสหพันธ์สภากาชาดสากลและสภาเสี้ยวเดือนแดงในเนปาล กล่าวว่า จากประมาณการในปัจจุบัน มีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 93,000 คน ความสูญเสียจากภัยพิบัตินี้จะรุนแรงมาก.