คุมเพลิง "คลองถมเซ็นเตอร์" ได้แล้ว ไม่ลามอาคารอื่น เจ้าหน้าที่เจ็บ 2 ราย

ควบคุมเพลิงภายในอาคาร "คลองถมเซ็นเตอร์" ได้แล้ว ไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียง เบื้องต้นพบเจ้าหน้าที่เจ็บ 2 ราย เตือนกลุ่มควันลอยไกล แนะหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่โดยรอบ
วันนี้ (28 สิงหาคม 2569) เวลา 23.15 น. จากเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ ถนนวรจักร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงภายในอาคารได้แล้ว เพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียง หลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงในระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง
เบื้องต้นมีรายงานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบาดเจ็บ 2 ราย นำตัวส่งโรงพยาบาลกลาง ยังไม่มีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงมูลค่าความเสียหาย ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต้องรอให้เพลิงสงบ และให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามายืนยันอีกครั้ง
นอกจากนี้ กลุ่มควันจากการเผาไหม้ได้ลอยไปนอกพื้นที่โดยกว้าง เจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่โดยรอบ และหากจะติดต่อญาติขอให้ใช้การโทรศัพท์เป็นหลัก หากไม่มีเหตุจำเป็นไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด