"ชัชชาติ" เผยไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ไร้ผู้ติดค้าง อาคารเริ่มทรุดตัว

เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ยังวิกฤต "ชัชชาติ" เผยเบื้องต้นไร้ผู้ติดค้าง โครงสร้างอาคารบางส่วนเริ่มทรุดตัว
วันนี้ (28 สิงหาคม 2569) เวลา 22.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ว่า อาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็ก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูง โดยขณะนี้หลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลง เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ติดค้างภายในอาคาร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่ เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียง
สันนิษฐานเบื้องต้นว่า ต้นเพลิงน่าจะเริ่มจากบริเวณชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าและมีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีเชื้อเพลิงจำนวนมากและส่งผลให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยให้ความปลอดภัยเป็นหลัก จึงยังไม่สามารถเข้าภายในอาคารได้ เนื่องจากต้องประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้างก่อน ขณะนี้จึงเน้นฉีดน้ำสกัดเพลิงจากภายนอก เพื่อควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังตึกแถวข้างเคียง อย่างไรก็ตาม การฉีดน้ำทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีผนังฟาซาดกั้นอยู่ ทำให้น้ำเข้าถึงด้านในอาคารได้ยาก
นอกจากนี้ ได้รับรายงานว่าภายในอาคารมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ แต่คาดว่าอาจไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยแรก เคยลงพื้นที่ตรวจสอบประปาหัวแดงบริเวณดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งาน เนื่องจากพื้นที่นี้มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย โดยปัจจุบันยังมีประปาหัวแดงอยู่หลายจุด สามารถนำมาใช้สนับสนุนการดับเพลิงได้