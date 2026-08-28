กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “Smart Tour & Smart Tourist Guide” ยกระดับคุณภาพการให้บริการนำเที่ยวผ่านทัวร์

พบกับการอบรมที่มุ่งเสริมความรู้และทักษะให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง
ได้เรียนรู้ทั้งเรื่อง กฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
พร้อมเสริมความรู้ด้าน การจัดการภาษีอย่างมืออาชีพ สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและการให้บริการท่องเที่ยวผ่านทัวร์ และพบกับหัวข้อ AI สำหรับมัคคุเทศก์ เรียนรู้การสร้างโปรแกรมท่องเที่ยวให้น่าสนใจด้วย AI การเขียน Prompt และกิจกรรม Workshop
มีกำหนดจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 เวลา 08.00–16.30 น. ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
เปิดรับสมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตร รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2569 ผ่านเพจกรมการท่องเที่ยว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชนก โทร. 094-896-4193 หรือ 096-981-5171