จังหวัดปราจีนบุรี-ททท.พร้อมพันธมิตรจัด “PRACHINBURI” Night at The Museum

การจัดงานนี้ถือเป็นปีที่ 4 ตอน คเณศจตุรถี พิพิธทัศนา พญาครุฑาคืนถิ่น วันที่ 18 – 20 กันยายน 2569 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เนรมิตพิพิธภัณฑ์ยามราตรี แห่งอารยธรรมทวารวดีภาคตะวันออก ร่วมสัมผัสพลังศรัทธาสุดยิ่งใหญ่แห่งพญาครุฑาและองค์พระคเณศ
นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายวัชรพล สารสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก ดูแลนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้วกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดีของจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์ยามค่ำคืนในรูปแบบใหม่ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของประชาชนทุกช่วงวัย
นอกจากนี้ กิจกรรม “PRACHINBURI” Night at The Museum ปีที่ 4 ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี พร้อมเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน ททท. สำนักงานนครนายก จึงร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี หอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี และ YEC จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรม “PRACHINBURI” Night at The Museum ปี 4 ตอน คเณศจตุรถี พิพิธทัศนา พญาครุฑาคืนถิ่น ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ
* ร่วมเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ไปกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ชมประติกรรมพระคเณศจำลอง ลอดประตูกาลเวลาตามรอยทวารวดี เช็คอินแลนมาร์คตะเกียงโบราณ
* การเปิดตัว "ครุฑยอดธง" ครุฑสัมฤทธิ์บนยอดธงชัยเฉลิมพล ร.6
* สักการะพระพิฆเนศ องค์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย อายุกว่า 1,400 ปี ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
* Museum Tour พายลพิพิธภัณฑ์ยามราตรีย้อนอดีตบรรพกาลปราจีนบุรีและภาคตะวันออก "ตามรอยพญาครุฑา จากเวหาสู่บาดาล"
* ART TOYS MARKET และร้านอาหารถิ่น พบกับศิลปิน ART TOYS ออกบูธแสดงผลงาน Art Toys งาน Craft งาน D.I.Y. กิจกรรมสาธิต และร้านอาหารถิ่นหลากหลายเมนู
กิจกรรม One Day Trip สุดพิเศษ: นั่ง "ปราจีนซิตี้บัส" ย้อนรอยอารยธรรมทวารวดี โบราณสถานศรีมโหสถ ฟรี!
วัน-เวลา: เสาร์–อาทิตย์ (วันละ 1 รอบเท่านั้น เวลา 13.00 น.)
o เส้นทาง: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี เรือนไม้เก่าภูมิภูเบศร โบราณสถานศรีมโหสถ (สระแก้ว & รอยพระพุทธบาท) ➔ วนกลับมาจุดเริ่มต้น ณ พิพิธภัณฑ์ฯ
พบกับการแสดงจากนักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี ตระการตาการแสดงศิลปวัฒนธรรม โขนและการแสดงรำชุดพิเศษ "นฤตยบูชาคเณศวร" จากโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ในวันที่ 19 กันยายน 2569
พิเศษเนื่องในวันที่ 19 กันยายน 2569 เป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ฟรี! ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 20.30 น.
ททท. สำนักงานนครนายก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ภายในงาน “PRACHINBURI” Night at The Museum ปีที่ 4 ตอน คเณศจตุรถี พิพิธทัศนา พญาครุฑาคืนถิ่น ในวันที่ 18-20 กันยายน 2569 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี