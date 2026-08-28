MEDEZE สร้างประวัติศาสตร์รับรางวัลจาก Frost & Sullivan 10 ปีต่อเนื่อง คว้า “บริษัทแห่งปี 2026” ด้านธนาคารสเต็มเซลล์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“เมดีซ กรุ๊ป” ได้รับการยกย่องจาก Frost & Sullivan เป็นบริษัทแห่งปี 2026 ตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค หลังได้รับการยอมรับจาก Frost & Sullivan 10 ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017–2026 ในอุตสาหกรรมธนาคารสเต็มเซลล์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาแพลตฟอร์มเวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบครบวงจร พร้อมเดินหน้าต่อยอดจาก “Biobank” สู่ “Biopharma” และขยายเครือข่ายสู่ตลาดระดับภูมิภาค พร้อมได้รับคัดเลือกให้เป็นภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ Advanced Therapy Medicinal Products Sandbox หรือ ATMP Sandbox ของประเทศไทย
นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจาก Frost & Sullivan ให้เป็น “2026 Southeast Asian Stem Cell Banking and Regenerative Medicine Company of the Year” หรือบริษัทแห่งปี 2026 ในอุตสาหกรรมธนาคารสเต็มเซลล์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญที่สะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น และความมุ่งมั่นในการยกระดับอุตสาหกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูของประเทศไทยสู่ระดับภูมิภาค
การยกย่องดังกล่าวมาจากกระบวนการวิจัยและวิเคราะห์ตลาดอย่างเข้มข้นของ Frost & Sullivan โดยพิจารณาความโดดเด่นในหลายมิติ ทั้งการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด การสร้างนวัตกรรมที่มีวิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผลประกอบการ ตลอดจนคุณค่าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าและความแข็งแกร่งของแบรนด์
ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี MEDEZE ให้บริการจัดเก็บสเต็มเซลล์แล้วมากกว่า 52,000 เคส ผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลและจุดให้บริการมากกว่า 200 แห่ง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดและเนื้อเยื่อสายสะดือ สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันและรากผม รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิด Natural Killer Cell หรือ NK Cell
บริษัทฯ ยังเดินหน้ายกระดับจากธุรกิจธนาคารชีวภาพ หรือ Biobank สู่แพลตฟอร์มเวชศาสตร์ฟื้นฟูและชีวเภสัชภัณฑ์ หรือ Biopharma แบบครบวงจร โดยลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ความสม่ำเสมอ และความสามารถในการขยายการผลิต พร้อมเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐาน GMP สำหรับการผลิตสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่ได้รับการรับรองในระดับสากล ทั้งมาตรฐานจาก Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB) และมาตรฐาน ISO 9001
อีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ คือความร่วมมือจัดตั้ง GPO MEDEZE Empower ระหว่างองค์การเภสัชกรรม MEDEZE และ Cretan Associates ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 105 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิดเหลวภายใต้มาตรฐาน GMP ภายในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้า เสริมความมั่นคงให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเซลล์บำบัดของประเทศไทย โดยวางกำลังการผลิตรองรับทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก
พร้อมกันนี้ MEDEZE ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ Advanced Therapy Medicinal Products Sandbox หรือ ATMP Sandbox ของประเทศไทย เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงไปสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก โดยมุ่งศึกษาแนวทางการใช้สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันของผู้รับบริการเองในการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมและภาวะเสื่อมของผิวหนัง ภายใต้กรอบการกำกับดูแลด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล โดยจะเริ่มต้นการพัฒนาและทดลองใช้จริงกับ 3 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ โรคหมอนรองกระดูกเสื่อม กลุ่มโรคผิวหนังและการชะลอวัย และมะเร็งลำไส้
ด้านการขยายธุรกิจต่างประเทศ บริษัทฯ มีฐานการให้บริการในหลายประเทศ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และเมียนมา รวมถึงมีแผนจัดตั้งธุรกิจธนาคารสเต็มเซลล์ในประเทศฟิลิปปินส์ และศึกษาการขยายตลาดไปยังประเทศมองโกเลีย โดยตั้งเป้าขยายสู่ตลาดใหม่เฉลี่ยปีละหนึ่งประเทศผ่านโมเดลแฟรนไชส์ เพื่อถ่ายทอดมาตรฐานการดำเนินงาน เทคโนโลยี และประสบการณ์การให้บริการของ MEDEZE สู่ตลาดระดับภูมิภาค
“ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลของบริษัทฯ แต่เป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูของไทย MEDEZE จะเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น พร้อมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและชีวเภสัชภัณฑ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในอนาคต” นายแพทย์วีรพลกล่าว
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาธนาคารสเต็มเซลล์ที่ไว้วางใจได้ MEDEZE มีคำตอบที่ชัดเจน ด้วยมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2015 และการรับรอง AABB พร้อมเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทั้ง AXP AutoXpress® Platform และ Cryopreservation ซึ่งรับประกันความแม่นยำและปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการคัดแยกและจัดเก็บเซลล์ ครอบคลุมทั้งเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ ไขมัน รากผม และ NK Cells เพื่อรองรับแผนดูแลสุขภาพระยะยาวที่หลากหลาย