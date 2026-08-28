สะเทือนใจ! 'ฝ้าย' ดีลเลอร์ก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดัง สิ้นใจ หลังสู้ทวงหนี้เกือบ 10 ล้านจนวินาทีสุดท้าย

สุดเศร้า “ฝ้าย” ดีลเลอร์ก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดังเสียชีวิต ครอบครัวเผยป่วยเส้นเลือดในสมองแตก หลังต่อสู้เรียกร้องเงินกว่า 5.25 ล้านบาท และเผชิญความเสียหายรวมเกือบ 10 ล้าน ขณะที่ข้อพิพาทเรื่องการชำระหนี้ยังไม่สิ้นสุด
จากกรณีพิพาทเรื่องดังในสังคมออนไลน์ เมื่อกลุ่มผู้เสียหาย ทั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ดีลเลอร์ และเพื่อนนักร้อง รวมตัวกันร้องเรียนนักร้องประกวดเวทีชื่อดังพร้อมภรรยา หลังค้างชำระหนี้สินธุรกิจก๋วยเตี๋ยวและเงินยืมส่วนตัว จนทั้งสองฝ่ายเคยประเผชิญหน้ากันในรายการ "โหนกระแส" ซึ่งทางเจ้าของแบรนด์ยอมรับปัญหาพร้อมรับปากว่าจะเร่งชดใช้คืนผู้เสียหายทุกคน
วันนี้ (28 ส.ค.) เกิดข่าวเศร้าขึ้นเมื่อ "คุณฝ้าย" หนึ่งในดีลเลอร์รายใหญ่ ผู้เสียหายที่เคยตกเป็นข่าวว่าสูญเงินไปกว่า 5.25 ล้านบาท จนต้องนำบ้านไปขายฝากและถูกยึดในเวลาต่อมา ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยครอบครัวเปิดเผยว่า คุณฝ้ายป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา ก่อนจะจากไปในที่สุด
ก่อนหน้านี้ คุณฝ้ายเคยโพสต์ระบายความอัดอั้นผ่านโซเชียลมีเดีย สะท้อนถึงความทุกข์ทรมานตลอดช่วงเวลากว่า 1 ปีเต็ม หลังเจอกับวิกฤตสูญเสียทั้งเงินและบ้านรวมมูลค่าเกือบ 10 ล้านบาท แต่คู่กรณีกลับนิ่งเฉย ไร้การติดต่อหรือแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่เคยสัญญาไว้ในรายการดัง
ข่าวดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณฝ้ายจำนวนมาก พร้อมตั้งคำถามถึงความยุติธรรมและความรับผิดชอบจากฝั่งคู่กรณีที่ยังคงเงียบหายจนถึงปัจจุบัน