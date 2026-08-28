เปิดมุมมอง “อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ” กับการขับเคลื่อน “สุขทันทีที่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO Creative Cities” เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ของเมือง สู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่วันนี้ไม่ได้มองหาเพียง “สถานที่ใหม่ ๆ” แต่กำลังมองหา “ประสบการณ์ใหม่ ๆ” ที่มีความหมาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในปี 2569 ภายใต้แนวคิด “Value is the New Volume” มุ่งยกระดับจากการท่องเที่ยวเชิงปริมาณ สู่ “การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ” ที่สร้างคุณค่าให้ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ชุมชน และจุดหมายปลายทาง
หนึ่งในโครงการสำคัญที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าว คือ “สุขทันทีที่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO Creative Cities” ซึ่งนำศักยภาพของเมืองสร้างสรรค์ในเครือข่าย UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ของประเทศไทย มาต่อยอดเป็นประสบการณ์การเดินทางที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหาร งานหัตถกรรม ศิลปะ และการออกแบบ เข้ากับการท่องเที่ยวในมิติใหม่
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดมุมมองถึงแนวคิดเบื้องหลังโครงการว่า
“เมืองสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงเมืองที่มีศิลปะหรือวัฒนธรรมโดดเด่น แต่คือเมืองที่สามารถนำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของผู้คน มาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้เพียงมาเยือน แต่ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับตัวตนของเมืองอย่างแท้จริง”
จาก “เมืองสร้างสรรค์” สู่ “ประสบการณ์สร้างสรรค์”
ประเทศไทยมีเมืองที่ได้รับการยอมรับในเครือข่าย UNESCO Creative Cities Network ครอบคลุมความคิดสร้างสรรค์หลากหลายแขนง ทั้ง ภูเก็ต เพชรบุรี และสงขลา ในฐานะเมืองแห่งวิทยาการอาหาร กรุงเทพฯ และเชียงราย เมืองแห่งการออกแบบ เชียงใหม่ น่าน และสุโขทัย เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และสุพรรณบุรี เมืองแห่งดนตรี
ความน่าสนใจจึงไม่ได้อยู่เพียงการมี “สถานะเมืองสร้างสรรค์” แต่คือการนำอัตลักษณ์เหล่านั้นมาสร้างเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้จริง
รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า
“เราอยากให้นักท่องเที่ยวมองเห็นเมืองเหล่านี้มากกว่าการเป็นจุดหมายปลายทาง แต่เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ การเดินทางอาจเริ่มจากอาหารหนึ่งจาน งานหัตถกรรมหนึ่งชิ้น เสียงดนตรีหนึ่งบท หรือเรื่องราวของคนในชุมชน สิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้สามารถทำให้การเดินทางมีความหมาย และทำให้นักท่องเที่ยวจดจำเมืองนั้นในแบบที่แตกต่างออกไป”
ด้วยเหตุนี้ โครงการ “สุขทันทีที่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO Creative Cities” จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบกิจกรรมและสิทธิพิเศษทางการท่องเที่ยว ตลอดจนเชื่อมโยงที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและการใช้จ่ายในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส “เรื่องราวของเมือง” ผ่านประสบการณ์จริง
“Value is the New Volume” เมื่อคุณค่าของการเดินทางสำคัญกว่าจำนวน
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ คือการสะท้อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิด “Value is the New Volume” ที่มุ่งเปลี่ยนจากการวัดความสำเร็จด้วย “จำนวน” นักท่องเที่ยว ไปสู่การสร้าง “คุณค่า” จากการเดินทาง
“Value ไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี ผู้ประกอบการมีรายได้ ชุมชนได้รับประโยชน์ ขณะที่วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมยังคงได้รับการดูแล นี่คือการท่องเที่ยวที่เราอยากเห็นเติบโตอย่างยั่งยืน”
ททท. จึงมุ่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางที่ลึกขึ้น อยู่ในพื้นที่นานขึ้น ใช้จ่ายกับสินค้าและบริการในท้องถิ่นมากขึ้น และค้นพบเรื่องราวที่อาจไม่สามารถหาได้จากการท่องเที่ยวแบบทั่วไป
Creativity ที่สร้าง “รายได้จริง” ให้กับคนในพื้นที่
ความคิดสร้างสรรค์ในมุมของการท่องเที่ยวจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ แต่สามารถแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ตั้งแต่ร้านอาหาร ที่พัก งานคราฟต์ ศิลปินท้องถิ่น ผู้ผลิตสินค้า ไปจนถึงผู้ประกอบการกิจกรรมและชุมชน
“เมื่อเราสามารถทำให้เรื่องราวหรือภูมิปัญญาของท้องถิ่นกลายเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส คุณค่าทางวัฒนธรรมก็สามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่พื้นที่ได้ สิ่งสำคัญคือรายได้นั้นควรกระจายไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนให้มากที่สุด เพราะท้ายที่สุดแล้ว คนในพื้นที่คือผู้ที่ทำให้เมืองมีชีวิต”
โครงการยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน อาทิ Thailand Tourism Awards (TTA) และ CF-Hotels เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว และส่งเสริมการเดินทางที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
จาก “เที่ยวเมือง” สู่ “เข้าใจเมือง”
สำหรับเป้าหมายปลายทางของโครงการ “สุขทันทีที่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO Creative Cities” ททท. ต้องการให้เกิดมากกว่าการเพิ่มจำนวนการเดินทาง แต่ต้องการสร้างมุมมองใหม่ต่อการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย
จากเมืองที่นักท่องเที่ยวอาจเคยรู้จักผ่านสถานที่สำคัญ สู่การค้นพบผู้คน อาหาร ศิลปะ งานออกแบบ ดนตรี และภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังตัวตนของเมือง
รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ทิ้งท้ายว่า
“เราอยากชวนทุกคนออกเดินทางด้วยมุมมองใหม่ ไม่จำเป็นต้องถามเพียงว่า ‘เมืองนี้มีอะไรให้เที่ยว’ แต่อาจลองถามว่า ‘เมืองนี้มีเรื่องอะไรให้เราได้เรียนรู้และสัมผัส’ เพราะเมื่อเราเข้าใจเรื่องราวของเมืองมากขึ้น การเดินทางก็จะมีคุณค่ามากขึ้นเช่นกัน และนั่นคือความหมายของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ ททท. ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย”
“สุขทันทีที่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO Creative Cities” จึงไม่ใช่เพียงการชวนออกเดินทางไปยังเมืองสร้างสรรค์ แต่เป็นการชวนค้นพบประเทศไทยผ่าน “ความคิดสร้างสรรค์ของผู้คน” เปลี่ยนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้กลายเป็นประสบการณ์ เปลี่ยนประสบการณ์ให้เกิดการใช้จ่าย และส่งต่อคุณค่าจากการเดินทางกลับคืนสู่ชุมชน เพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างแข็งแรงและยั่งยืน
ร่วมออกเดินทางและค้นพบเสน่ห์เมืองสร้างสรรค์ไปด้วยกัน
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราว กิจกรรม และประสบการณ์การท่องเที่ยวในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย ผ่านโครงการ “สุขทันทีที่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO Creative Cities” พร้อมอัปเดตข่าวสาร กิจกรรมพิเศษ และ รับสิทธิพิเศษมากมายจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
ติดตามรายละเอียดได้ทาง
Facebook: Unesco Creative Cities 9 Creative Journeys
Instagram: @9creativejourneys
แล้วออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของเมืองสร้างสรรค์ ผ่านอาหาร ศิลปะ งานออกแบบ หัตถกรรม ดนตรี และวิถีชีวิตท้องถิ่น ที่จะทำให้ทุกการเดินทางไม่ใช่เพียงการ “ไปเที่ยว” แต่เป็นการ “เข้าใจเมือง” และค้นพบคุณค่าใหม่ ๆ ในทุกประสบการณ์