ททท. ต่อยอดแนวคิด Take Leave Consciously จากวันลาพักร้อน สู่การเดินทางที่สร้างคุณค่า

ในวันที่โลกการทำงานเปลี่ยนไป “วันลา” อาจไม่ใช่เพียงเวลาสำหรับหยุดพักจากงานอีกต่อไป แต่สามารถเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้คนทำงานได้กลับมาดูแลตัวเอง รีเซ็ตพลังชีวิต และออกเดินทางไปสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้
โครงการ “Take Leave Consciously — ลาพัก...ไปรักษ์โลก” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำขึ้นเพื่อชวนคนวัยทำงานเปิด “Leave Mode” ใช้วันลาพักร้อนให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน ผ่านแนวคิด “Regenerative Tourism: Leave a Positive Impact” หรือการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟู ที่ไม่เพียงลดผลกระทบจากการเดินทาง แต่ยังสร้างผลเชิงบวกกลับคืนสู่ธรรมชาติ ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น และสังคม
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ Take Leave Consciously ไม่ได้เป็นเพียงแคมเปญส่งเสริมให้คนทำงานออกเดินทาง แต่เป็นความตั้งใจของ ททท. ที่ต้องการเปิดมุมใหม่ของการใช้วันลา ให้กลายเป็นช่วงเวลาที่ช่วยสร้างสมดุลชีวิต พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความหมายมากขึ้น
“คนทำงานจำนวนมากไม่ได้ต้องการเพียงการพักผ่อน แต่ต้องการประสบการณ์ที่ช่วยให้เขาได้กลับมาดูแลตัวเอง ได้ออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ และรู้สึกว่าการเดินทางของเขามีความหมายต่อพื้นที่ที่ไปเยือน ซึ่งโครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่า การลาหยุดพักหนึ่งครั้งสามารถสร้างคุณค่าได้มากกว่าที่คิด”
โครงการนี้จึงไม่ได้สื่อสารกับคนทำงานในฐานะนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงองค์กร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้พนักงานใช้วันลาอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันลาถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับ Employee Well-being, Team Engagement และ ESG การท่องเที่ยวจึงสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ได้หลายมิติ ทั้งต่อพนักงาน องค์กร และพื้นที่ปลายทาง
นายอภิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของโครงการ คือการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟู 5 เส้นทาง ภายใต้ 5 ธีม ได้แก่ Ocean Healing, Forest Retreat, Culture Revive, Mindful Living และ Community Giving โดยได้พัฒนาเส้นทางให้ตอบโจทย์การพักใจ การเชื่อมโยงกับธรรมชาติ วัฒนธรรม ชุมชน และการใช้ชีวิตอย่างใส่ใจมากขึ้น
อีกหนึ่งส่วนสำคัญคือความร่วมมือจากพันธมิตรที่เข้ามาช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางให้เข้าถึงง่ายและใกล้ตัวมากขึ้น อาทิ Chic Car Rent, กาแฟพันธุ์ไทย, Cape & Kantary Hotels และผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน Green Standard ที่ร่วมมอบดีลพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตั้งแต่การเดินทาง แวะพัก เติมพลัง ไปจนถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการและร้านค้าในเส้นทางท่องเที่ยว
“สิ่งสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการชวนคนออกเดินทาง แต่คือการทำให้ทุกการเดินทางมีความหมายมากขึ้น คนเดินทางได้พักและเติมพลัง องค์กรได้ดูแลพนักงาน ส่วนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์จากการเดินทางที่มีคุณภาพ”
ท้ายที่สุด Take Leave Consciously — ลาพัก...ไปรักษ์โลก จึงเป็นมากกว่าโครงการส่งเสริมการเดินทาง แต่เป็นการชวนกลับมาทบทวนความหมายของ “วันลา” อีกครั้ง
“เราอยากให้วันลาเป็นมากกว่าการปิดคอมพิวเตอร์หรือแจ้งสถานะ Out of Office แต่เป็นช่วงเวลาที่คนทำงานได้กลับมาฟังเสียงตัวเอง ได้พักจากความเร่งรีบ และได้เลือกเดินทางในแบบที่สร้างคุณค่ากลับคืนให้กับพื้นที่ที่เราไปเยือน”
เพราะวันลาของคุณ...เปลี่ยนโลกได้มากกว่าที่คิด
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