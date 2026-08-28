แพรนด้า นครราชสีมา รับรางวัล Korat Net Zero Leadership Award 2026 มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา ได้รับโล่รางวัล “Korat Net Zero Leadership Award 2026 & Leadership Spotlight” ซึ่งเป็น รางวัลยอดเยี่ยมด้านการดำเนินงานสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในงาน KORAT NET ZERO EXPO 2026 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกย่ององค์กรและหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมาสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และ นายศักดา ศรีอนุชาต ผู้จัดการโรงงาน แพรนด้า นครราชสีมา เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับมอบรางวัล
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแพรนด้า นครราชสีมา ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ
ที่ผ่านมา แพรนด้า นครราชสีมา ได้รับการรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) อย่างต่อเนื่อง และการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการดำเนินงานของแพรนด้า นครราชสีมา ให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ผ่านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดกระบวนการดำเนินงาน
การได้รับรางวัลครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแพรนด้า นครราชสีมา และเป็นส่วนสำคัญในการตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนากระบวนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำในระยะยาว