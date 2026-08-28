ททท. เปิดตัว E-Guide Book “Local Spirit Guide เรื่องเล่าเคล้าสุราชุมชน” ชูแนวคิด ROOT ON THE ROCK เปลี่ยนสุราชุมชนเป็นหมุดท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมนำร่องยกระดับ Gastronomy Tourism ผ่าน 5 เส้นทางทั่วไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองไทยด้วยเสน่ห์แห่งรสชาติและวิถีชีวิต ผ่านโครงการ Local Spirit Guide เรื่องเล่าเคล้าสุราชุมชน ภายใต้แนวคิด ROOT ON THE ROCK รินรสเล่า…เคล้าวิถีถิ่น พร้อมเปิดตัวคู่มือนำเที่ยวฉบับออนไลน์ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นคู่มือพานักเดินทางไปสำรวจท้องถิ่น เพื่อสัมผัสกับอรรถรสการกินและดื่มในแต่ละภูมิภาคของไทย
คู่มือท่องเที่ยว ฉบับ ROOT ON THE ROCK รินรสเล่า…เคล้าวิถีถิ่น ถูกออกแบบให้ทันสมัยและสามารถเป็นผู้ช่วยตัวจริงของนักเดินทางยุคใหม่ ซึ่งไม่ได้ต้องการเพียงปักหมุดไปร้านอร่อยหรือร้านดังเท่านั้น
แต่ต้องการมอบประสบการณ์ที่พิเศษยิ่งกว่า อย่างการสัมผัสเรื่องราวและทราบถึงที่มาของรสชาติเหล่านั้น ผ่านการสำรวจท้องถิ่น ค้นพบแหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนพบปะกับผู้รังสรรค์หรือต่อยอดอัตลักษณ์ของรสชาตินั้นด้วยตนเอง
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวเชิงอาหารและเครื่องดื่ม (Gastronomy Tourism) ไม่ได้หยุดอยู่ที่ความอร่อย แต่นักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y-Z ยังแสวงหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ของรสชาติอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย ซึ่งททท. เล็งเห็นว่าสุราชุมชนนั้นเป็น Cultural Asset ที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาซึ่งมีคุณค่าของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน จึงหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเรื่องราวของโครงการนี้”
“สำหรับการจัดทำ E-Guide Book ของโครงการ Local Spirit Guide เรื่องเล่าเคล้าสุราชุมชน เราตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่พิเศษและลึกซึ้ง ทั้งการสัมผัสวิถีชุมชนและผู้คน ทำความรู้จักวัตถุดิบท้องถิ่น เรียนรู้กรรมวิธีการหมักและกลั่นสุรา ตลอดจนการจับคู่อาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นกับสุราชุมชนอย่างร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจาก เชฟมารังสรรค์ร่วมกับทางชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถตามรอยไปพบกับรสชาติที่มี เรื่องเล่าได้อย่างแท้จริง” นายอภิชัยกล่าวเสริม
E-Guide Book ฉบับนี้นำเสนอ 5 เส้นทางท่องเที่ยวนำร่อง ได้แก่
1. เส้นทาง จ.จันทบุรี (ภาคตะวันออก): แกะรอย “สุราเทวะ” จากวิถีดั้งเดิมของชาวชองชนเผ่าที่ปกปักรักษ์ผืนป่าเมืองจันท์ พร้อมเปิดมิติแห่งรสชาติอาหารตามฤดูกาลที่ร้าน RARIN - รริน
2. เส้นทาง จ.สงขลา–พัทลุง (ภาคใต้): พบกับ “เมรีรัญจวน” สุรากลั่นจากน้ำตาลโตนด เสน่ห์ชีวิตบนคาบสมุทรสทิงพระ และอาหารปักษ์ใต้ร่วมสมัยโดย Chef Top × ร้าน Beastlab Hatyai
3. เส้นทาง จ.สกลนคร (ภาคอีสาน): สัมผัส “สุราออนซอน” จากช่อดอกมะพร้าว พิธีเหยาของชาวภูไท พร้อม ลิ้มลองสเต็กเนื้อท้องถิ่นโดย Chef เปอร์ × ร้าน House Number 1712
4. เส้นทาง จ.สุพรรณบุรี (ภาคกลาง): ดื่มด่ำบรั่นดีขาวเมล่อนคราฟต์ “เนภา” ล่องเรือตามรอยนิราศสุพรรณ นั่งอีแต๊กชมทุ่ง และถ่ายทอดรสชาติสุพรรณโดยคุณปอม ร้านชาณา
5. เส้นทาง จ.น่าน (ภาคเหนือ): เจาะลึกการกลั่น “สุราอัสดง” เยือนสวนมะแขว่น พืชสมุนไพรกลิ่นหอมเผ็ดซ่า และเปิดประสบการณ์รสชาติโดย Chef แซ็ค แห่ง ZAC TA-RY
ททท. ขอเชิญชวนนักเดินทางร่วมออกไปสัมผัสเรื่องเล่าในขวดแก้ว และค้นพบเสน่ห์ของเมืองไทย ในมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าที่เคย พร้อมติดตามคู่มือท่องเที่ยว โครงการ Local Spirit Guide เรื่องเล่าเคล้าสุราชุมชน ภายใต้แนวคิด ROOT ON THE ROCK รินรสเล่า…เคล้าวิถีถิ่น ได้ทางช่องทางออนไลน์ของโครงการ Facebook Page: Root on the Rock รินรสเล่า เคล้าวิถีถิ่น / Instagram: Root on the Rock รินรสเล่า เคล้าวิถีถิ่น และสามารถดาวน์โหลดคู่มือท่องเที่ยว ROOT ON THE ROCK รินรสเล่า เคล้าวิถีถิ่น ได้ที่ bit.ly/RootontheRock
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