ถอดรหัส DNA​ ปลาหมอคางดำ​ "​ต้นตอไม่ได้มีแค่คำตอบเดียว"

ถ้าปลาหมอคางดำในไทยมี DNA ไม่เหมือนกันทั้งหมดคำถามจึงอาจไม่ใช่แค่ "ปลามาจากไหน?"
แต่ต้องถามต่อว่า "เข้ามากี่ครั้งและเดินทางต่ออย่างไร?" เมื่อหลักฐานทางพันธุกรรมเริ่มขี้ภาพการระบาดที่ซับซ้อนกว่าที่คิดและชี้ว่า "ต้นตอไม่ได้มีแค่คำตอบเดียว"
DNA กำลังบอกอะไรเรา?
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคำถามเรื่อง "ต้นตอปลาหมอคางดำ" กลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่สังคมไทยยังหาคำตอบร่วมกันไม่ได้ปลาชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร ใครนำเข้ามา หลุดออกจากระบบเมื่อใดและเหตุใดจึงแพร่กระจายไปได้ไกลถึงหลายจังหวัด?
คำตอบที่พูดถึงมีหลายแนวทางแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิทยาศาสตร์คือ DNA ของปลา
เพราะ DNA ไม่ได้มีหน้าที่เพียงบอกว่า "ปลาตัวนี้เป็นปลาหมอคางดำ" แต่ยังสามารถใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างประชากรปลาในแต่ละพื้นที่เพื่อดูว่าปลาเหล่านั้นมีความใกล้ชิดกันมากน้อยเพียงใดและอาจมีประวัติการเคลื่อนย้ายอย่างไร
พูดง่ายๆคือถ้าปลาจากคนละพื้นที่มีรูปแบบพันธุกรรมเหมือนหรือแตกต่างกันข้อมูลเหล่านี้สามารถต่อจิ๊กซอว์ เส้นทางการแพร่กระจายได้ และนี่คือเหตุผลว่า ทำไมเรื่องนี้ต้องดูถึงระดับ DNA เพราะ "ข้อสันนิษฐาน"
กับ "ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์" ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน
ยิ่งตรวจยิ่งเห็นว่า DNA ไม่ได้มีแบบเดียว
งานวิจัยล่าสุดเรื่อง Genetic diversity, population structure and multiple introductions of invaive blackchin tilapia Sarotherodon melanotheron in Thailand
จัดทำโดยคณะนักวิจัยจาก สถาบันทรัพยากรทางน้ำ และคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Aquaculture Reports ศึกษาตัวอย่างปลาหมอคางดำถึง 466 ตัวอย่าง จาก 20 พื้นที่
นักวิจัยพบ 19 haplotypes หรือรูปแบบพันธุกรรมและในจำนวนนี้มีถึง 13 รูปแบบที่พบเฉพาะบางพื้นที่
ความหมายจึงไม่ได้อยู่แค่คำว่า "DNA ต่างกัน" แต่ต้องถามต่อว่าต่างกันอย่างไรและรูปแบบความแตกต่างนั้นกำลังบอกอะไร?
หากปลาหมอคางดำทั้งหมดในประเทศไทยมาจากแหล่งเดียวหลุดออกมาจากประชากรตั้งต้นเพียงกลุ่มเดียวแล้วค่อยๆแพร่ขยายต่อกันมาเราคาดหวังว่าจะเห็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวมากกว่า แต่สิ่งที่พบกับมีความหลากหลายทางพันธุกรรมและมีรูปแบบเฉพาะพื้นที่หลายรูปแบบ
นักวิจัยจึงต้องวิเคราะห์ต่อทั้งเครือข่าย haplotype และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการก่อนพบความเชื่อมโยงกับประชากรธรรมชาติจากแอฟริกาตะวันตกหลายกลุ่ม ทั้งกานา โกตดิวัวร์ รวมถึงข้อมูลจาก โตโกและเบนิน ข้อมูลเหล่านี้จึงสนับสนุนสมมติฐานสำคัญว่า
ปลาหมอคางดำในไทยอาจไม่ได้มาจากการนำเข้าเพียงครั้งเดียวหรือแหล่งเดียว แต่มีความเป็นไปได้ของ multiple introductions หรือการนำเข้าหลายครั้งจากหลายแหล่ง
ไม่ใช่แค่ "มาจากไหน"... แต่ "ถูกพาไปไหนก็สำคัญ" ก็สำคัญ
เรื่องที่น่าสนใจไม่ได้หยุดอยู่ที่ต้นทางต่างประเทศ เพราะงานวิจัยยังพบว่าโครงสร้างทางพันธุกรรมของปลาในบางพื้นที่ไม่ได้เรียงตัวตามระยะทางภูมิศาสตร์อย่างง่าย
ตัวอย่าง 1 คือประชากรจากสมุทรสงครามซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพบการรุกรานครั้งแรกมีความแตกต่างทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนจากประชากรในเพชรบุรีแม้พื้นที่จะมีระบบน้ำเชื่อมต่อกัน ขณะเดียวกันพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกันกลับพบรูปแบบพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกัน นี่จึงเปิดอีกคำถามใหญ่
ถ้าปลาไม่ได้แพร่ไปตามธรรมชาติอย่างเดียว แล้วใครหรืออะไรเป็นตัวพามันเคลื่อนที่ ?
นักวิจัยเสนอหลักฐานที่สอดคล้องกับแนวคิด
human-mediated secondary introduction หรือการเคลื่อนย้ายโดยมนุษย์ภายในประเทศภายหลัง
โดยเฉพาะการพบ haplotype เดียวกันในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอยู่ห่างไกลกัน
DNA จึงไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนทำ แต่กำลังบอกว่าเส้นทางการแพร่กระจายอาจซับซ้อนกว่าการว่ายน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง
แล้วผลของกรมประมงบอกอย่างไร ?
เมื่อย้อนกลับไปดูงานศึกษาของกรมประมงก็พบภาพที่น่าสนใจไม่แพ้กัน งานวิจัยปี 2563 ซึ่งใช้เครื่องหมายพันธุกรรม microsatellite 5 ตำแหน่ง พบว่าประชากรปลาหมอข้างดำจากแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันและมีโครงสร้างประชากรแบ่งออกเป็นรายกลุ่มโดยประชากรจากระยองมีความแตกต่างจากกลุ่มสมุดสงครามเพชรบุรีชุมพรและประจวบคีรีขันธ์อย่างชัดเจนพบว่าประชากรปลาหมอข้างดำจากแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันและมีโครงสร้างประชากรแบ่งออกเป็นรายกลุ่มโดยประชากรจาก ระยองมีความแตกต่างจากกลุ่มสมุทรสงคราม เพชรบุรี ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ อย่างชัดเจน
ต่อมางานของกรมประมงปี 2565 ซึ่งตรวจ mitochondrial DNA บริเวณ D-loop จาก 125 ตัวอย่าง พบ 15 haplotypes ทั้งรูปแบบที่พบหลายจังหวัดและรูปแบบเฉพาะบางพื้นที่ นั่นหมายความว่าแม้การศึกษาจะใช้วิธีและจำนวนตัวอย่างแตกต่างกันแต่มีข้อเท็จจริง หนึ่ง ที่น่าสนใจร่วมกัน
ปลาหมอคางดำในประเทศไทยไม่ได้มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมเหมือนกันทั้งหมด นี่คือจุดที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังเพราะงานวิจัยแต่ละฉบับอาจตีความเรื่อง "แหล่งกำเนิด" แตกต่างกันขณะที่งานล่าสุดซึ่งมีตัวอย่างมากขึ้นและเปรียบเทียบกับประชากรจากต่างประเทศสนับสนุนสมมติฐานเรื่อง การนำเข้าหลายครั้ง มากกว่าแหล่งเดียว ดังนั้นสิ่งที่ DNA ยืนยันได้กับสิ่งที่เราอนุมานจาก DNA จึงต้องแยกออกจากกันและนี่อาจเป็นคำถามใหญ่กว่าปลาหมอคางดำ หากการแพร่ระบาดไม่ได้มีเพียงเส้นทางธรรมชาติและมีหลักฐานที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายโดยมนุษย์
คำถามต่อไปจึงไม่ควรหยุดอยู่แค่ "ใครนำเข้าปลาหมอคางดำ ?"
แต่ต้องขยายไปถึงระบบทั้งหมดว่าประเทศไทยมีช่องโหว่ตรงไหนในการนำเข้าซื้อขายครอบครองและเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างถิ่น ? เพราะปลาหมอคางดำอาจไม่ใช่บทเรียนแรกของไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมาสัตว์ต่างถิ่นหลายชนิดถูกนำเข้ามาเพื่อการค้าการเลี้ยงหรือวัตถุประสงค์อื่น ก่อนบางชนิดจะหลุดรอดและกลายเป็นปัญหาต่อระบบนิเวศ
ดังนั้น ปริศนาปลาหมอคางดำจึงอาจไม่ได้มีคำตอบแค่เรื่อง "ต้นทาง" แต่กำลังพาเราไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่า
"เราปล่อยให้สิ่งมีชีวิตจากต่างถิ่นเดินทางเข้าประเทศ และเดินทางต่อภายในประเทศได้อย่างไร ?"
เพราะหาก DNA กำลังบอกว่า "ต้นตอไม่ได้มีแค่คำตอบเดียว" สิ่งที่ประเทศไทยต้องถอดรหัสต่อไม่ใช่เพียง DNA ของปลา แต่คือเส้นทางการนำเข้าการเคลื่อนย้ายและช่องโหว่ของระบบที่ทำให้การระบาดเกิดขึ้น ซ้ำแล้วซ้ำอีก
และคำตอบสุดท้ายว่า ใครนำเข้าเมื่อใดและนำเข้ากี่ครั้ง ยังคงต้องใช้หลักฐานอีกหลายด้านทั้งเอกสารเส้นทางการค้าพยานและข้อมูลจากการบังคับใช้กฎหมายมาประกอบกับหลักฐานทางพันธุกรรมเพราะ DNA อาจบอกเส้นทางของปลาได้แต่ไม่ได้บอกชื่อคนและนั่นคือเหตุผลที่ปริศนาปลาหมอข้างดำยังไม่จบแค่ผลตรวจ DNA
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