สวธ. จัด THAI CULTURE SDGs FORUM & AWARDS 2026“วัฒนธรรมไทย ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เปิดมุมมองใหม่ต่อบทบาทของ “วัฒนธรรม” ในฐานะทุนและเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมสร้างพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ เมือง ชุมชน และภาคีการพัฒนา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน THAI CULTURE SDGs FORUM & AWARDS 2026 “วัฒนธรรมไทย ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เปิดมุมมองใหม่ต่อบทบาทของ “วัฒนธรรม” ในฐานะทุนและเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมสร้างพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ เมือง ชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และค้นหาโอกาสความร่วมมือรูปแบบใหม่ ผ่านการนำเสนอแนวโน้มด้าน Culture-Led Sustainability เวทีเสวนาระหว่างภาคธุรกิจ เมือง และชุมชน รวมถึงพิธีมอบ Thailand Culture for SDGs Recognition Awards 2026 ยกย่อง 5 เมืองต้นแบบที่นำทุนวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดขึ้น ณ อาคาร Festie Town โครงการ Happitat ซึ่งร่วมสนับ สนุนพื้นที่จัดงาน ด้วยแนวคิดที่เชื่อในพลังของวัฒนธรรม จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ในการเชื่อมโยงผู้คน ต่อยอดประสบการณ์ให้เกิดคุณค่าและความหมาย พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคม
วันที่ 25 สิงหาคม 2569 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน THAI CULTURE SDGs FORUM & AWARDS 2026 “วัฒนธรรมไทย ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อาคาร Festie Town
นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า “วัฒนธรรมไม่ได้มีบทบาทเพียงการอนุรักษ์ สืบสาน หรือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองให้มีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ขอแสดงความยินดีกับทุกเมืองที่ได้รับรางวัล และหวังว่ารางวัลครั้งนี้จะเป็นทั้งกำลังใจและแรงบันดาลใจให้เมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศ นำอัตลักษณ์และศักยภาพของตนเองมาเป็นพลังในการพัฒนา เพื่อร่วมกันสร้างประเทศไทยที่โดดเด่นและสง่างามบนเวทีโลก”
ภายในงานนำเสนอแนวคิด “วัฒนธรรมคือ JIGSAW ที่หายไปของความยั่งยืน” สะท้อนว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นทั้งกลไกขับเคลื่อน (Driver) และตัวเปิดทาง (Enabler) ที่เชื่อมโยงการพัฒนาในหลายมิติ พร้อมกิจกรรม The Future of Culture-Led Sustainability: อนาคตของการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านมิติทางวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอมุมมองและโอกาสในการเชื่อมโยง Culture × SDGs × ESG โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เริ่มจาก “ราก” และ “คน” ในพื้นที่ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือ เพื่อยกระดับทุนวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือเวทีเสวนา “Co-creating Sustainable Futures: How Business, Cities and Communities Can Grow Together Through Culture” ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารจากภาคธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ ดร.เอกชัย ตั้งรัตนาวลี รองประธานกรรมการ สำนักประธานกรรมการ CP Group, นายทวีสุวรรณ ศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Thoresen Thai Agency และนายจรูญโรจน์ เทพที ประธานบริหารสายงาน-ซีพีพลายเชน Food Passion ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของภาคธุรกิจในการทำงานร่วมกับเมืองและชุมชน พร้อมชวนมองการยกระดับความร่วมมือจากการ “สนับสนุน” ไปสู่ Strategic Partnership ที่นำวัฒนธรรมมาเป็นจุดเชื่อมโยงในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจ เมือง และชุมชน ตลอดจนต่อยอดเป้าหมายด้าน ESG และ Sustainability ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเมืองที่พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยมิติวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2569 Thailand Culture for SDGs Recognition Awards 2026 เพื่อยกย่องเมืองที่สามารถนำทุนและมิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมืองที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาเมืองด้วยมิติทางวัฒนธรรม
สำหรับ รางวัลการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมิติทางวัฒนธรรมแบบองค์รวม (Holistic Sustainable Development) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินอุดหนุน 200,000 บาท ส่วนรางวัลรายมิติอีก 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการรับมือ (Environment & Resilience), เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้านความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดี (Prosperity & Livelihoods), องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านทักษะองค์ความรู้ (Knowledge & Skills) และเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมและไม่แบ่งแยกกีดกัน (Inclusion & Participation)
ทั้ง 5 เมืองสะท้อนให้เห็นว่า “ทุนวัฒนธรรม” สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองได้ในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ขณะที่รางวัลครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงปลายทาง แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการสร้างการยอมรับ เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ พันธมิตร และโอกาสความร่วมมือใหม่ ๆ บนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน ดังนั้น การจัดงาน THAI CULTURE SDGs FORUM & AWARDS 2026 จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดัน “วัฒนธรรม” จากรากฐานและอัตลักษณ์ของพื้นที่ สู่การเป็น พลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เชื่อมภาครัฐ ภาคธุรกิจ เมือง ชุมชน และภาคีเครือข่ายให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน