“แบรนด์ซุปไก่สกัด” มอบเงิน 1,000,000 บาท สานต่อการสนับสนุน “ดีป้า” จุดประกายศักยภาพเยาวชนไทย พลิกไอเดียสู่นวัตกรรมแห่งอนาคต ภายใต้โครงการ “Coding Thailand 2026: AI-Inspires the Future”

แบรนด์ซุปไก่สกัด โดย บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อการสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพสมองของเยาวชนไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า” เป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “Coding Thailand 2026: AI-Inspires the Future” มุ่งส่งเสริมทักษะด้าน Coding, AI และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคต
นางสาวจุฑามาศ งามจิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND'S) กล่าวว่า
“แบรนด์ซุปไก่สกัดดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยมองค์กร ‘Giving Back to Society’ หรือ ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ โดยมุ่งส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ แบรนด์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI โดยเชื่อว่าการเสริมสร้างทักษะด้าน Coding และ AI ควบคู่กับการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้เยาวชนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างยั่งยืน
ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว แบรนด์ซุปไก่สกัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อการสนับสนุนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นปีที่ 3 ผ่านกิจกรรม ‘National Coding & AI Competition’ ภายใต้โครงการ ‘Coding Thailand 2026: AI-Inspires the Future’ โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนรวม 43 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค, รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ, รางวัล Best of the Best และ Best Idea from BRAND'S เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้าน Coding และ AI ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และแสดงศักยภาพบนเวทีระดับประเทศ”
ดร.ศุภกร สิทธิไชย รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า “โครงการ ‘Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future’ เป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Coding Thailand ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยมุ่งขยายโอกาสให้เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าถึงและพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้ง Coding, AI, AIoT และ Robotics ควบคู่กับองค์ความรู้ด้านธุรกิจและ Soft Skills เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างนวัตกรรม การประกอบอาชีพในสายงานดิจิทัล และการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนวางรากฐานการพัฒนากำลังคนดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ดีป้าขอขอบคุณแบรนด์ซุปไก่สกัด ในฐานะพันธมิตรภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยให้พร้อมเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป”
สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากแบรนด์ซุปไก่สกัดให้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล Best Idea from BRAND’S จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม Sun Kids จากโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ กับผลงาน “Sun Kids Farm” ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม Dsdekerror โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กับผลงาน “Care Motion” และระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ทีม Hello World จากวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง กับผลงาน “Flash Flood Alert”
เด็กชายพิชญภูมิ บุญป้องชีพ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ระดับประถมศึกษา ตัวแทนจากทีม Sun Kids เจ้าของผลงาน “Sun Kids Farm” กล่าวว่า “ผลงานของพวกเราต้องการแก้ปัญหาที่เกษตรกรต้องเจอทุกวัน โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ AI วิเคราะห์ความรู้สึกของลูกเป็ด และ IoT ลงมือดูแล เพื่อให้เกษตรกรให้การเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสม ทั้งการให้อาหาร เติมน้ำ และเปิด-ปิดประตูโรงเรือน โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกไข่และผลผลิต พวกเราดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล Best Idea from BRAND’S และจะนำประสบการณ์นี้ไปพัฒนาความรู้และต่อยอดไอเดียให้เกิดประโยชน์จริงในอนาคตครับ”
นายปุญญพัฒน์ กูลมนุญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระดับมัธยมศึกษา ตัวแทนจากทีม Dsdekerror เจ้าของผลงาน
“Care Motion” กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ไอเดียของเราได้รับการคัดเลือกจากแบรนด์ โดยเราเริ่มต้นพัฒนาผลงาน ‘Care Motion’ จากปัญหาโรคพาร์กินสันที่มักถูกมองข้าม แต่หากเป็นแล้วจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก พวกเราจึงนำ AI และ Coding มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมสำหรับคัดกรองความเสี่ยงโรคพาร์กินสันในระยะเริ่มต้น เพื่อช่วยให้สามารถสังเกตและประเมินความเสี่ยงได้อย่างสะดวกมากขึ้น”
นางสาวพัชรพร ถนอมการ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ระดับอาชีวศึกษา ตัวแทนจากทีม Hello World เจ้าของผลงาน “Flash Flood Alert” กล่าวว่า “พวกเราได้แนวคิดในการพัฒนาผลงาน ‘Flash Flood Alert’ จากปัญหาน้ำป่าไหลหลากซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้ เราจึงนำ AI มาพัฒนาเป็นระบบแจ้งเตือนน้ำป่าไหลหลากผ่านเสียงตามสายและแอปพลิเคชันแชต เพื่อช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที พวกเราดีใจและภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล Best Idea from BRAND’S ซึ่งถือเป็นกำลังใจให้พวกเราอยากเรียนรู้และพัฒนาผลงานต่อไปค่ะ"