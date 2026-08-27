ททท. ชวนคนทำงานเปิด “Leave Mode” กับโครงการ “Take Leave Consciously — ลาพัก...ไปรักษ์โลก”

เปลี่ยนวันลาพักร้อนให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อน ผ่านการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟู ที่ได้ทั้งรีชาร์จตัวเอง และสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ ชุมชน และสังคม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ จัดทำโครงการ “Take Leave Consciously — ลาพัก...ไปรักษ์โลก” เพื่อชวนคนวัยทำงานปรับมุมมองการใช้วันลาพักร้อนให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “Regenerative Tourism: Leave a Positive Impact” หรือการท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟู ที่ไม่เพียงลดผลกระทบจากการเดินทาง แต่ยังสร้างผลเชิงบวกกลับคืนสู่ธรรมชาติ ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น และสังคม
โครงการนี้ชวนพนักงานออฟฟิศ คนทำงานในองค์กร กลุ่ม Gen Y–Z รวมถึงองค์กรภาคเอกชน และบริษัทขนาดใหญ่ มอง “วันลา” เป็นโอกาสในการพักใจ เติมพลัง และออกเดินทางอย่างมีจุดหมาย ผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ช่วยฟื้นฟูทั้งตัวผู้เดินทางและพื้นที่ปลายทาง สอดคล้องกับพฤติกรรมคนทำงานยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ Work–Life Balance, Purposeful Living, Employee Well-being และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม
ภายใต้แนวคิด “Leave with Purpose” โครงการออกแบบการเดินทางที่เปลี่ยน “การลา” ให้เป็น “พลังในการฟื้นฟู” ผ่าน 3 แกนสำคัญ ได้แก่ Rest for Self การพักและชาร์จพลังกายใจ, Restore for Planet การมีส่วนร่วมฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศชุมชน และ Return Value การมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น
เพื่อให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ททท. ได้ร่วมกับบริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการจุดหมายปลายทาง (DMC) และนักออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟู 5 Special Routes ที่ผสาน Employee Well-being, CSR / ESG Engagement และ Regenerative Tourism เข้าด้วยกัน เพื่อให้องค์กรสามารถใช้เป็นเครื่องมือดูแลพนักงาน สร้างความผูกพันในทีม และต่อยอดแนวทางด้าน ESG ได้อย่างเป็นรูปธรรม
5 Special Routes ประกอบด้วย
Ocean Healing — ทะเลเยียวยาใจ จ.กระบี่
เส้นทางที่ชวนผู้เดินทางฟื้นพลังจากทะเล พร้อมเรียนรู้และมีส่วนร่วมดูแลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
Forest Retreat — เปิดโหมดพัก ฟังเสียงตัวเองในธรรมชาติ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ชวนคนทำงานพักจากหน้าจอ ลดความเร่งรีบ และกลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมอาบป่า Silent Walking ปลูกป่า และเวิร์กช็อปงานศิลปะในชุมชน
Culture Revive — คราฟต์ปลุกใจ เติมไฟสร้างสรรค์ จ.เชียงราย
เส้นทางที่ชวนออกจาก Routine เดิม ไปสัมผัสงานคราฟต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรม ผ่านประสบการณ์ที่ไม่ได้แค่ “ชม” แต่ได้ “ลงมือทำ”
Community Giving — อาสาปันสุข ปลุกพลังผู้ให้ จ.ราชบุรี
เส้นทางที่ชวนคนทำงานเปลี่ยนวันลาเป็นพลังแห่งการให้ ผ่านกิจกรรมอาสา การแบ่งปันประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับกลุ่มที่ต้องการการสนับสนุน
Mindful Living — อยู่กับตัวเองให้มากขึ้น ใช้โลกให้น้อยลง จ.ระยอง
เส้นทางที่ชวนพักใจ ปรับสมดุลชีวิต ใช้ชีวิตให้ช้าลง และเดินทางอย่างใส่ใจ ผ่านกิจกรรม Low-impact เช่น Zero-waste Cooking, Farm-to-Table และกิจกรรมดูแลสุขภาวะอย่างเรียบง่าย
นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท แมคไทย จำกัด, บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด และบริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด ในการส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมเดินทางใน 5 Special Routes ซึ่งเป็นเส้นทางนำร่อง (Pilot Trip) เพื่อร่วมทดลองประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมให้ตอบโจทย์กลุ่มวัยทำงานและองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
ททท. ยังร่วมกับพันธมิตรจัดทำข้อเสนอพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้คนทำงานเข้าถึงประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายได้ง่ายขึ้น พร้อมกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ติดตามรายละเอียดโครงการ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟู ข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook Page: Take Leave Consciously ลาพัก ไปรักษ์โลก
เพราะวันลาของคุณ...เปลี่ยนโลกได้มากกว่าที่คิด