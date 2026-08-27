’เขตประเวศ‘ จ่อติดหนังสือเรียกเจ้าของ ร.ร.นานาชาติชื่อดัง มาให้ถ้อยคำภายใน 30 วัน

จากกรณีที่นายเจนณรงค์ เรืองสุวรรณ เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา เมื่อวันที่ 27 ก.ค.69 เพื่อขอคัดค้านอายัดและขอให้สั่งระงับการเข้าทำประโยชน์/การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อ.1) และ ใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร(อ.6) เพราะถูกบริษัท คิดส์ แคมพัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผู้ว่าจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนนานาชาติ เคนคิด ซ.ศรีนครินทร์ 49 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ผิดสัญญาและค้างชำระเงินค่างวด เป็นจำนวน 57 ล้านบาท
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่สำนักงานเขตประเวศ นายเจนณรงค์ เรืองสุวรรณ เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตประเวศเรื่อง ขอคัดค้านและระงับใบอนุญาตก่อสร้างและขอให้คงคำสั่งระงับการก่อสร้างไว้ต่อไป จนกว่ากระบวบการแจ้งความและคดีควานจะสิ้นสุด ภายหลังจากคู่กรณี ได้ยื่นหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา ปัจจุบันสำนักการโยธา(สนย.)อยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบรับแจ้ง โดยมีนายวัฒนะ โรจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตประเวศ เป็นผู้รับเรื่อง
นายเจนณรงค์ กล่าวว่า เนื่องจากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ทรัพย์สินและการงัดแงะสิทธิ์ทรัพย์สินและที่ดินที่จะขออนุญาตก่อสร้างอยู่ภายใต้ข้อพิพาทเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ การงัดแงะและการถือครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตในขณะที่ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจน จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ์ของตน
นอกจากนี้เอกสารสิทธิ์และเอกสารประกอบที่จำเป็นบางฉบับได้สูญหาย หรืออาจถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตนเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินการตามกฎหมายไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง จึงไม่สามารถยืนยันความถูกต้องและแท้จริงของเอกสารที่ฝ่ายตรงข้ามนำเสนอ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างได้ หากมีการออกใบอนุญาตก่อนที่จะได้ข้อสรุป อาจเป็นการยินยอมให้ใช้เอกสารที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ขณะเดียวกันการก่อสร้างจะทำให้สภาพทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงและแก้ไขยาก
หากดำเนินการก่อสร้างไปก่อนที่กระบวนการแจ้งความและคดีความจะสิ้นสุด จะทำให้สภาพทรัพย์สินเปลี่ยนแปลง และหากผลการสืบสวนหรือคำสั่งศาลถูกต้อง ภายหลังพบว่าข้ออ้างของตนถูกต้อง การรือถอนหรือแก้ไขจะทำให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น รวมทั้งอาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งรุนแรงเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามจึงขอให้ระงับการอออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ณ ที่ดินดังกล่าว จนกว่ากระบวนการแจ้งความและคดีความจะได้ข้อยุติและมีคำสั่งถึงที่สุด รวมทั้งคงคำสั่งระงับการก่อสร้าง ที่เคยมีผลบังคับใช้แล้ว ให้ดำเนินการต่อไป จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาคดีและการสืบสวนจากหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ตลอดจนแจ้งผลการพิจารณา ให้ทราบโดยเร็วตามกฎหมาย
ด้านนายวัฒนะ กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (28ส.ค.) เขตประเวศ จะเข้าไปติดหนังสือเชิญเจ้าของอาคาร ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง เพื่อมาให้ถ้อยคำ ภายใน 30 วัน ตามกฎหมายกำหนด
ซึ่งเจ้าของอาคารจะต้องแจ้งสิทธิ
ก่อนดำเนินการ ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต่อไป