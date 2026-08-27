Balloon AA ฉลอง 20 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ปักธง “ผู้นำอันดับ 1 ด้วยความรับผิดชอบต้องมาก่อน” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ESG

บริษัท ทูบีไลท์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาดชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Balloon AA (บอลลูนเอเอ) ฉลองความสำเร็จครบรอบ 20 ปี พร้อมประกาศทิศทางธุรกิจครั้งสำคัญในการก้าวเข้าสู่ ทศวรรษที่ 3 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำอันดับ 1 ด้วยความรับผิดชอบต้องมาเหนือสิ่งอื่นใด” เดินหน้านำแนวคิด ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบและเลือกใช้วัสดุ การบริหารจัดการขยะและคาร์บอน การดูแลพนักงาน ลูกค้าและชุมชน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
นายเมธาวี ตีระพัฒน์สกล ผู้บริหาร บริษัท ทูบีไลท์ จำกัด เจ้าของธุรกิจสื่อโฆษณาเป่าลมภายใต้แบรนด์ Balloon AA (บอลลูนเอเอ) กล่าวว่า การครบรอบ 20 ปีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ หลังจากบริษัทฯ ใช้เวลากว่า 2 ทศวรรษสร้างรากฐานธุรกิจ โดยจากนี้จะขยายความหมายของคำว่า “ผู้นำ”จากการแข่งขันด้านสินค้า คุณภาพ และบริการ สู่การเป็นองค์กรที่เติบโตควบคู่กับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
“จากนี้ไป ทุกการเติบโตของบริษัท ทูบีไลท์ ต้องสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกค้า พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพราะการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในความหมายของเรา ไม่ใช่เพียงการเป็นที่หนึ่งทางธุรกิจ แต่ต้องเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของเราด้วย” นายเมธาวี กล่าว
20 ปี จาก “รับผิดชอบต่อลูกค้า” สู่ “รับผิดชอบต่อผลกระทบทุกมิติ”
ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา Balloon AA (บอลลูนเอเอ) ยึดแนวคิด “ความรับผิดชอบต้องมาก่อน” เป็นหัวใจในการทำงาน ทั้งต่อคุณภาพสินค้า การบริการ และงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า สำหรับทศวรรษที่ 3 บริษัทฯ จะขยายความรับผิดชอบให้ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่าน ESG Policy for the Third Decade ภายใต้แนวคิด “เติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างความสุขอย่างรับผิดชอบ” ครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)
E – ขับเคลื่อน Circular Event ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า ลดขยะ–ลดคาร์บอน
ด้านสิ่งแวดล้อม Balloon AA (บอลลูนเอเอ)ให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทาง โดยมุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แข็งแรง ใช้งานได้นาน ซ่อมแซมและเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนได้ เพื่อลดการทิ้งผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้น พร้อมเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิล วัสดุที่นำกลับมาใช้ซ้ำ และวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
บริษัทฯ ยังนำแนวคิด Circular Event มาประยุกต์ใช้ ด้วยการพัฒนาสินค้าในรูปแบบให้เช่า ซ่อมแซม รับคืน และนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง เพื่อเปลี่ยนแนวคิดจาก “ผลิต–ใช้–ทิ้ง” สู่ “ใช้–คืน–หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่” ควบคู่กับการจัดการเศษวัสดุด้วยการลด คัดแยก ใช้ซ้ำ แปรรูป และรีไซเคิล รวมถึงลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและการขนส่ง เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงานพร้อมกันนี้ ยังให้ความสำคัญกับการจัดทำCarbon Footprint for Organization (CFO) เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และนำข้อมูลไปสู่การวางแนวทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
S – ดูแล “คน” ให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรและชุมชน
ด้านสังคม Balloon AA (บอลลูนเอเอ) ยึดหลัก“ความปลอดภัยต้องมาก่อน” ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานหยุดงานได้หากพบสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย พร้อมเคารพสิทธิและความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คุกคาม และไม่ยอมรับแรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ
บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมองค์กร ผ่านการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี ความปลอดภัย และการบริการ ขณะที่การดูแลลูกค้ายังคงยึดหลักให้ข้อมูลตรงไปตรงมา แก้ไขปัญหาอย่างรับผิดชอบ และคุ้มครองข้อมูลลูกค้า พร้อมขยายการสร้างคุณค่าสู่ชุมชนผ่านการจ้างงาน การสนับสนุนเศรษฐกิจ และการสร้างโอกาสให้คนในชุมชน
G – โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่แลกการเติบโตกับความไม่ถูกต้อง
ด้านธรรมาภิบาล บริษัทฯ ยึดการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประกาศจุดยืน ต่อต้านการคอร์รัปชัน ไม่ยอมรับการให้ หรือรับสินบน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใส โดยพิจารณาคู่ค้าจากคุณภาพ ราคา ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งด้านการผลิต ความปลอดภัย ข้อมูล การเงิน และชื่อเสียงองค์กร พร้อมเปิดช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรม รักษาความลับและไม่ตอบโต้ผู้แจ้ง ภายใต้หลัก “โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ”
ESG ต้องไม่หยุดอยู่ที่นโยบาย แต่ต้องเริ่มจาก “คน”
Balloon AA (บอลลูนเอเอ) เชื่อว่า การประกาศนโยบาย หรือจัดทำ Carbon Footprint เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ หากคนในองค์กรยังไม่เข้าใจถึงผลกระทบของพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน บริษัทฯ จึงใช้โอกาสครบรอบ 20 ปี เป็นจุดเริ่มต้นของการ“ลงมือทำจริง” ผ่านกิจกรรม Turn Waste to Value เพื่อให้พนักงานเรียนรู้การจัดการขยะและเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลับมามีคุณค่า รวมถึงกิจกรรมปลูกป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน
“ต้นไม้เพียงไม่กี่ต้นที่เราปลูกในวันนี้ อาจไม่ได้ช่วยให้โลกดีขึ้นมากในทันที แต่สิ่งที่เราได้ปลูกขึ้นมาแล้ว คือ ‘จิตสำนึก’ ในใจของทุกคน ที่จะเริ่มต้นรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ไปด้วยกัน” นายเมธาวี กล่าวปิดท้าย
การฉลองครบรอบ 20 ปีของ Balloon AA (บอลลูนเอเอ) ไม่ใช่เพียงการย้อนมองความสำเร็จที่ผ่านมา แต่เป็นการประกาศจุดเริ่มต้นของบทใหม่ ที่วางเป้าหมายให้ “ความรับผิดชอบ” เติบโตไปพร้อมกับ “ธุรกิจ” จากผู้ผลิตสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด สู่การสร้างมาตรฐานใหม่ขององค์กรที่คำนึงถึงคุณค่าทางธุรกิจ ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
“20 ปีคือความสำเร็จที่ผ่านมา แต่ทศวรรษที่ 3 คือคำตอบว่าเราจะเติบโตอย่างไร” เพราะสำหรับ Balloon AA (บอลลูนเอเอ) ผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่เพียงองค์กรที่เติบโตเร็ว หรือเติบโตมากที่สุด แต่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเติบโตนั้นด้วย นี่คือก้าวต่อไปของ Balloon AA (บอลลูนเอเอ) ในทศวรรษที่ 3 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำอันดับ 1 ด้วยความรับผิดชอบต้องมาก่อน”